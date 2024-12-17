Nisan Ayında Baba Olmuştu: Ahmet Kural Oğluşu Kemal'in Yüzünü İlk Kez Gösterdi!

Rol aldığı her yapımla adından söz ettiren Ahmet Kural, 2023 yılında Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift düğünlerinin üzerinden çok geçmeden hamilelik haberi vermişti.

Geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına aldıkları oğullarına Kemal adını veren ikili bebeklerini paylaşsalar da bu zamana kadar yüzünü hiç göstermemişlerdi. Ve beklenen paylaşımı Ahmet Kural yaptı. Ünlü oyuncu oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.