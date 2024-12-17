Nisan Ayında Baba Olmuştu: Ahmet Kural Oğluşu Kemal'in Yüzünü İlk Kez Gösterdi!
Nisan Ayında Baba Olmuştu: Ahmet Kural Oğluşu Kemal'in Yüzünü İlk Kez Gösterdi!
Rol aldığı her yapımla adından söz ettiren Ahmet Kural, 2023 yılında Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift düğünlerinin üzerinden çok geçmeden hamilelik haberi vermişti.
Geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına aldıkları oğullarına Kemal adını veren ikili bebeklerini paylaşsalar da bu zamana kadar yüzünü hiç göstermemişlerdi. Ve beklenen paylaşımı Ahmet Kural yaptı. Ünlü oyuncu oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.
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Ülkemizde komedi yapımlarının vazgeçilmez yüzlerinden biri olarak kabul edilen Ahmet Kural hem kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça gündem oluyor bildiğiniz gibi.
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Hatta kendisini uzun bir süre, yakın dostu Murat Cemcir'le biten arkadaşlığı ve ardından yaşananlar nedeniyle ele almıştık...
Ünlü oyuncu, 4 yıl aşk yaşadığı Çağla Gizem Şahin ile 18 Temmuz 2023 tarihinde Bodrum'da bir ömür boyu mutluluğa "Evet!" demişti.
Mutlu birliktelikleri devam eden çift nikahtan kısa bir süre sonra bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandırmıştı.
Bir erkek bebek bekleyen Çağla Gizem hamilelik süreci boyunca yalnızca birkaç tane pozunu takipçileriyle paylaşmıştı.
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6 Nisan'da baba olan Ahmet Kural sosyal medya hesabında Kemal bebeğin doğduğunu şu paylaşımla duyurmuştu:
Zaman zaman oğullarıyla gözlerden kalpler çıkaran türden paylaşımlar yapan çiçeği burnunda anne-baba oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi.
Instagram hesabından geçtiğimiz saatlerde paylaşım yapan ünlü çiftin bebişi Kemal'in tatlığı görenlere 'Maşallah' dedirtti.
Daha önce babalık deneyimini anlatan Ahmet Kural'ın mimiklerini çok fazla kullandığını ''Kaşı gözü çok oynuyor'' diyerek söylediği bebişin yüzünü görenler, 'Anneye mi benziyor babaya mı?' konusu üzerine yorum yapmaya başladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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