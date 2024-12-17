Galadaki Gergin Halleri Dikkat Çekmişti: Nazlı Sabancı Geceden Paylaşımıyla Kendi Hariç Herkese Benzetildi
Galadaki Gergin Halleri Dikkat Çekmişti: Nazlı Sabancı Geceden Paylaşımıyla Kendi Hariç Herkese Benzetildi
İstanbul Modern tarafından her sene düzenlenen Gala Modern geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Pek çok ünlü simanın yer aldığı geceye Hacı Sabancı eşi Nazlı Sabancı'yla birlikte katıldı. Kameralar karşısında epey gergin bir tavır gösteren sosyetik güzelin bu halleri kısa sürede gündem oldu. Gözleri üzerine çeken Nazlı Sabancı gecede giydiği kombini sosyal medyasından paylaştı. Kırmızılara bürünen Nazlı gelin kendisi hariç herkese benzetilirken eleştiri topladı.
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2017'de aşk yaşamaya başlayan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çifti 2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.
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2023'te de ilk bebeği Arzu Alara'yı kucağına alan Nazlı gelin günden güne daha da dikkat çeker oldu. Başlı başına kayınvalidesi Arzu Sabancı'yla olan ilişkileriyle...
Evlendikten sonra tarzında gözle görülür bir değişime giden Nazlı Sabancı özellikle şu sıralar ne yapsa gündem oluyor diyebiliriz.
Malumuz, yayın yasağı olan tatsız konuyla uzun zamandır dikkat çeken Hacı ve Nazlı Sabancı geçtiğimiz günlerde ilk kez kameralara poz vermişti. İstanbul Modern Galası'nda eşiyle boy gösteren Nazlı gelinin gergin halleri gözden kaçamamıştı.
Doğal poz veremediği, sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanamadığı gibi birçok konuyla sıkça eleştiri yiyen sosyetik güzel gecede giydiği kombinini azıcık gecikmeli paylaştı.
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Bu halleriyle kendisi hariç birçok ünlü isme benzetilen Nazlı Sabancı'nın paylaşımına gelen yorumlara bi' bakalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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