İbrahim Selim'e Konuk Olup İsim Vermeden "Hiç Sevmiyorum" Diyen Hadise'ye Demet Akalın'dan Cevap Gecikmedi!
İbrahim Selim'e Konuk Olup İsim Vermeden "Hiç Sevmiyorum" Diyen Hadise'ye Demet Akalın'dan Cevap Gecikmedi!
Sahne şovları ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla gündemden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz akşam İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu oldu. Şu sıralar Esas Oğlan dizisindeki oyunculuğu ve imaj değişikliğiyle de çok konuşulan ünlü şarkıcı açıklamalarıyla epey dikkat çekti.
Sohbetin bir bölümünde isim vermeden 'o şarkıcıyı hiç sevmiyorum' diyen Hadise yine ortalığı bi' hareketlendirdi. Konuyu üzerine alınan Demet Akalın'sa hiç gecikmeden iğneleyici bir cevap verdi.
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Hadise çalkantılı aşk hayatı, dillerden düşmeyen sahne şovları ve kimilerinin gözüne batan iddialı konser kombinleriyle manşetlerden düşmüyor.
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Bunların dışında kendisi, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'la başrolünde yer aldığı "Esas Oğlan" dizisindeki performansıyla kimilerinin övgüsünü toplarken kimilerinin de tepkisine maruz kaldı.
Alıştığımız sarı saçlarına radikal bir kararla veda eden Hadise, geçtiğimiz akşam İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu.
Bunun yanı sıra açıklamalarıyla bomba üstüne bomba patlatmaya yemin eden Hadise'ye Selim'den " 'Bu şarkı keşke benim olsaydı' diyerek aldığın bir şarkı var mı?" sorusu geldi.
Böyle bir şarkının olduğunu itiraf eden Hadise hepimizi büyük bir meraka sürükledi tabii. Ancak isim vermeyen ünlü ismin "Çünkü alan şarkıcıyı hiç sevmiyorum" sözleri ayrı bir gündem yarattı.
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Hadise'nin hiçbir isim vermeden söylediklerinde kastettiği kişinin, Demet Akalın olduğu iddia edildi. Akıllara da Demet Akalın'ın geçtiğimiz aylarda Hadise'nin dizisine çıkışırken yaptığı "Ben Ebru Gündeşciyim" açıklaması geldi...
Akşam'da yer alan habere göre; Akalın, Hadise'ye karşı sessizliğini bozdu. "Şarkılarımın hepsi kıskanılır, herkes okumak ister" diyen Demet Akalın "Niye rahatsız olayım, onore oldum. Kariyer hayalimde Hadise ile düet yapıp, reddedilmek falan da yok, onu da sormuşlar" diyerek kendince laf çarptı.
Gelin kullanıcılardan gelen yorumlara da bakalım, kimler neler demiş...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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