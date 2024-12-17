İbrahim Selim'e Konuk Olup İsim Vermeden "Hiç Sevmiyorum" Diyen Hadise'ye Demet Akalın'dan Cevap Gecikmedi!

Sahne şovları ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla gündemden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz akşam İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu oldu. Şu sıralar Esas Oğlan dizisindeki oyunculuğu ve imaj değişikliğiyle de çok konuşulan ünlü şarkıcı açıklamalarıyla epey dikkat çekti.

Sohbetin bir bölümünde isim vermeden 'o şarkıcıyı hiç sevmiyorum' diyen Hadise yine ortalığı bi' hareketlendirdi. Konuyu üzerine alınan Demet Akalın'sa hiç gecikmeden iğneleyici bir cevap verdi.