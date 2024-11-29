Tarafını Seçti: Hadise'nin Dizisini İzlemeyeceğini Söyleyen Demet Akalın'dan 'Ben Ebru Gündeş'ciyim' İtirafı!

Ünlü şarkıcı Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan ile Esas Oğlan isimli projede yer almış ve bu proje Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi olmuştu hatırlarsanız. Ünlü şarkıcının yeni projesi kimileri tarafından çok beğenilmiş kimileri tarafından ise çok eleştirilmişti. Geçtiğimiz saatlerde bir programın canlı yayınına konuk olan Demet Akalın ise Ebru Gündeş'ten taraf olduğunu söyleyerek Hadise'yi asla izlemeyeceğini itiraf etti. Gelin detaylara birlikte bakalım!