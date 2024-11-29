Tarafını Seçti: Hadise'nin Dizisini İzlemeyeceğini Söyleyen Demet Akalın'dan 'Ben Ebru Gündeş'ciyim' İtirafı!
Tarafını Seçti: Hadise'nin Dizisini İzlemeyeceğini Söyleyen Demet Akalın'dan 'Ben Ebru Gündeş'ciyim' İtirafı!
Ünlü şarkıcı Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan ile Esas Oğlan isimli projede yer almış ve bu proje Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi olmuştu hatırlarsanız. Ünlü şarkıcının yeni projesi kimileri tarafından çok beğenilmiş kimileri tarafından ise çok eleştirilmişti. Geçtiğimiz saatlerde bir programın canlı yayınına konuk olan Demet Akalın ise Ebru Gündeş'ten taraf olduğunu söyleyerek Hadise'yi asla izlemeyeceğini itiraf etti. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Bugüne kadar sahnelerde ışıldamaya alışkın olan, her şovuyla da magazin dünyasına damga vuran Hadise, geçtiğimiz aylarda herkesi şaşırtan yeni bir karar alarak ilk oyunculuk deneyimi için kolları sıvamış ve yakın arkadaşı Seda Bakan ile Esas Oğlan'da oynamıştı.
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Oyunculuğu ilk kez deneyimleyen Hadise'nin oyunculuk performansı kimileri tarafından çok beğenilirken kimileri tarafından da çok eleştirilmişti.
Geçtiğimiz saatlerde bir programın canlı yayın konuğu olan Demet Akalın da Hadise'nin dizisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Akalın, "Hadise'nin dizisini izlemedim, izlemem de. Ben Ebru Gündeş'ciyim, kıblem belli. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin." açıklamalarında bulunarak tarafını belli etti.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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