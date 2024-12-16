Önce Estetik Sonra Travma Muhabbeti: Çaktırmadan Laf Sokan İbrahim Selim, Hadise'yi Peş Peşe Bozdu!
Son zamanlarda sadece sahne şovları, şarkıları ve sesiyle değil yepyeni bir deneyimle konuşan Hadise, bir dijital platformda yayınlanan Esas Oğlan isimli dizinin başrolünde yer alıyor.
Performansı kimileri tarafından çok beğenilirken, kimilerinin de eleştiri yağdırmasına sebep oldu. Fakat proje yapıldı bir kere, zaman Hadise'nin reklam yapma zamanı tabii!
Güzel şarkıcı, taze oyuncu Hadise, geçtiğimiz saatlerde İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu oldu. Sohbet genel itibarıyla oldukça keyifliydi de bazı noktalarda bir İbrahim Selim dokunuşu gerçekleşti.
Önce estetik, sonra da 'travmalar' muhabbetinde çaktırmadan Hadise'yi bozan İbrahim Selim gözlerden kaçmadı! 😂
Konserdeki şovları, hepsi birbirinden iddialı ve olay kombinleri, şarkıları ve samimiyetiyle yıllardır sahnelerde fırtınalar estiren Hadise, geçtiğimiz aylarda bir sürpriz yaparak ilk oyunculuk deneyimini yaşamaya karar verdi biliyorsunuz.
Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'la beraber rol aldığı dizi "Esas Oğlan"daki performansı kimileri tarafından çok beğenilirken, kimilerinin de "Sen bildiğin işi yap, boşver oyunculuğu" demesine sebep oldu.
Yine de proje en başından ses getirmeyi başardı, e olan da oldu bir kere zaman reklam yapma zamanı! Hadise, geçtiğimiz saatlerde hem genel kariyeri hem de dizisiyle ilgili konuşmak için İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu.
Sohbet genel olarak oldukça keyifli, bol da kahkahalıydı. Fakat özellikle iki noktada İbrahim Selim şakaymış gibi yapıp birtakım laflar çarpmayı ihmal etmedi! 🙈 Birincisi, İbrahim Selim estetik sorusunu yönelttiğinde yaşandı.
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Ardından boşanma ve ayrılığın, o sürecin içindeki 11 yaşındaki kız çocuğunu etkilediğini söyleyen Hadise'ye "Tam da etkileyeceği bir yaş zaten. Ne güzel yanlış seçimlerini bağlayabileceğin bir yer var!" lafı geldi. 🙈
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Bu çaktırmadan, inceden çarpılan laflar sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadı tabii! Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇
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