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Önce Estetik Sonra Travma Muhabbeti: Çaktırmadan Laf Sokan İbrahim Selim, Hadise'yi Peş Peşe Bozdu!

Önce Estetik Sonra Travma Muhabbeti: Çaktırmadan Laf Sokan İbrahim Selim, Hadise'yi Peş Peşe Bozdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.12.2024 - 09:11

Son zamanlarda sadece sahne şovları, şarkıları ve sesiyle değil yepyeni bir deneyimle konuşan Hadise, bir dijital platformda yayınlanan Esas Oğlan isimli dizinin başrolünde yer alıyor. 

Performansı kimileri tarafından çok beğenilirken, kimilerinin de eleştiri yağdırmasına sebep oldu. Fakat proje yapıldı bir kere, zaman Hadise'nin reklam yapma zamanı tabii!

Güzel şarkıcı, taze oyuncu Hadise, geçtiğimiz saatlerde İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu oldu. Sohbet genel itibarıyla oldukça keyifliydi de bazı noktalarda bir İbrahim Selim dokunuşu gerçekleşti. 

Önce estetik, sonra da 'travmalar' muhabbetinde çaktırmadan Hadise'yi bozan İbrahim Selim gözlerden kaçmadı! 😂

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Konserdeki şovları, hepsi birbirinden iddialı ve olay kombinleri, şarkıları ve samimiyetiyle yıllardır sahnelerde fırtınalar estiren Hadise, geçtiğimiz aylarda bir sürpriz yaparak ilk oyunculuk deneyimini yaşamaya karar verdi biliyorsunuz.

Konserdeki şovları, hepsi birbirinden iddialı ve olay kombinleri, şarkıları ve samimiyetiyle yıllardır sahnelerde fırtınalar estiren Hadise, geçtiğimiz aylarda bir sürpriz yaparak ilk oyunculuk deneyimini yaşamaya karar verdi biliyorsunuz.

Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'la beraber rol aldığı dizi "Esas Oğlan"daki performansı kimileri tarafından çok beğenilirken, kimilerinin de "Sen bildiğin işi yap, boşver oyunculuğu" demesine sebep oldu.

Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'la beraber rol aldığı dizi "Esas Oğlan"daki performansı kimileri tarafından çok beğenilirken, kimilerinin de "Sen bildiğin işi yap, boşver oyunculuğu" demesine sebep oldu.

Yine de proje en başından ses getirmeyi başardı, e olan da oldu bir kere zaman reklam yapma zamanı! Hadise, geçtiğimiz saatlerde hem genel kariyeri hem de dizisiyle ilgili konuşmak için İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu.

Yine de proje en başından ses getirmeyi başardı, e olan da oldu bir kere zaman reklam yapma zamanı! Hadise, geçtiğimiz saatlerde hem genel kariyeri hem de dizisiyle ilgili konuşmak için İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu.

Sohbet genel olarak oldukça keyifli, bol da kahkahalıydı. Fakat özellikle iki noktada İbrahim Selim şakaymış gibi yapıp birtakım laflar çarpmayı ihmal etmedi! 🙈 Birincisi, İbrahim Selim estetik sorusunu yönelttiğinde yaşandı.

Sohbet genel olarak oldukça keyifli, bol da kahkahalıydı. Fakat özellikle iki noktada İbrahim Selim şakaymış gibi yapıp birtakım laflar çarpmayı ihmal etmedi! 🙈 Birincisi, İbrahim Selim estetik sorusunu yönelttiğinde yaşandı.

'Yüzümde ameliyatlı bir şey yok sadece işte dokunuşlar yani...' diyerek yanı veren Hadise'ye 'Onları saymıyoruz galiba zaten artık' cevabı geldi!

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Ardından boşanma ve ayrılığın, o sürecin içindeki 11 yaşındaki kız çocuğunu etkilediğini söyleyen Hadise'ye "Tam da etkileyeceği bir yaş zaten. Ne güzel yanlış seçimlerini bağlayabileceğin bir yer var!" lafı geldi. 🙈

Ardından boşanma ve ayrılığın, o sürecin içindeki 11 yaşındaki kız çocuğunu etkilediğini söyleyen Hadise'ye "Tam da etkileyeceği bir yaş zaten. Ne güzel yanlış seçimlerini bağlayabileceğin bir yer var!" lafı geldi. 🙈

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Bu çaktırmadan, inceden çarpılan laflar sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadı tabii! Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇

Bu çaktırmadan, inceden çarpılan laflar sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadı tabii! Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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