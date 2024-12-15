Yine mi Ayrıldılar? Lucas Torreira'yı Silmeye Karar Veren Devrim Özkan'dan Hızlı ve Kararlı Hamleler!
Yine mi Ayrıldılar? Lucas Torreira'yı Silmeye Karar Veren Devrim Özkan'dan Hızlı ve Kararlı Hamleler!
2023'te aşk dedikodusuyla magazini büyük çalkalayan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ve güzel oyuncu Devrim Özkan, doludizgin aşklarında yol ayrımına düşmüş, kısa bir süre içerisinde ayrılık kararı almıştı. Geçtiğimiz aylarda aşklarına ikinci şansı vermeye, kelimenin tam anlamıyla da ikinci baharını yaşamaya başlayan ikiliden kötü haber geldi.
Önce birlikte tüm fotoğraflarını kaldıran sevgililer, sonra da birbirlerini takipten çıktı. Henüz ikisi de bu aşkın bitip bitmediğine dair bir yorumda bulunmadılar fakat ayrılığa dair tüm emareler elimizde mevcut! Ne olacak göreceğiz, buyurun önce detaylara beraber bakalım!
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Son dönemlerde Galatasaraylı futbolcuların gelgitli aşkları pek meşhur biliyorsunuz! Geçtiğimiz senenin gündemine Galatasaray'ın defansif orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile...
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi başta olmak üzere dizilerde duru güzelliğine hayran kaldığımız oyuncu Devrim Özkan'ın yaşadığı aşk damga vurmuştu hatırlarsanız.
Fakat artık nedendir bilinmez, aşklarını doludizgin yaşayan ikiliden ani ve sürpriz bir ayrılık haberi gelmişti kısa süre sonra. Söylentilere göre bu üzücü ayrılığın nedeni, Torreira'nın Özkan'dan oyunculuğu bırakmasını istemesiydi...
Ayrılığın üzerinden aylar geçti, birkaç yumuşak tonlu açıklamadan sonra barışma gelir mi diyorduk ki geldi de hakikaten! Aşklarına ikinci şansı vermeye karar veren Lucas ve Devrim'in keyfi oldukça yerinde gözüküyordu.
Hatta ailelerin tanıştırıldığı, işlerin yakında ciddiyete bineceği de dedikodular arasındaydı. Şimdi hazırsanız kötü bir haberimiz var, sanıyoruz ki ikinci deneme de işe yaramadı...
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Lucas Torreira ve Devrim Özkan arasında bir hareketlilik yaşandı. Önce Devrim, Lucas'ı takipten çıktı, sonra Lucas Devrim'i! Yetmedi Devrim Özkan tüm birlikte fotoğraflarını da tekte sildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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