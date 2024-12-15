Bu Elbiselerin Her Biri Olay Oldu: 2024'e Göz Kanatan Birbirinden Kötü Davet Kombinleriyle Damga Vuran Ünlüler
Bu Elbiselerin Her Biri Olay Oldu: 2024'e Göz Kanatan Birbirinden Kötü Davet Kombinleriyle Damga Vuran Ünlüler
2024 de su gibi akıp geçti ve yeni seneyi karşılamaya günler kaldı... Bu sene de birçok olay yaşandı, hafızalara kazınan pek çok mesele oldu. Ünlüler dünyası yine pek şenlikliydi, daveti de bol bir seneydi!
Hal böyle olunca çok elbise, çok kombin gördük. Fakat aralarında bazıları vardı ki gerçekten görmesek daha iyi olacaktı! Sizler için bu sene içerisinde Ocaktan Aralık'a davet, gala veya işbirliği için seçtikleri kombinlerle gözleri bir güzel kanatan ünlüleri derledik.
Hazırsanız başlıyoruz!
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1. Rachel Araz
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2. Beren Saat
3. Serenay Sarıkaya
4. Nazlı Sabancı
5. Defne Samyeli
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6. Melis Sezen
7. Tuba Büyüküstün
8. Demet Özdemir
9. Gülşah Saraçoğlu
10. Zeynep Bastık
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11. Nesrin Cavadzade
12. Ahsen Eroğlu
13. Pınar Deniz
14. Yüsra Geyik
15. Bestemsu Özdemir
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16. Afra Saraçoğlu
17. Şeyma Subaşı
18. Su Burcu Yazgı Coşkun
19. Sibel Can
20. Cemre Baysel
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21. Bülent Ersoy
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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