Bu Elbiselerin Her Biri Olay Oldu: 2024'e Göz Kanatan Birbirinden Kötü Davet Kombinleriyle Damga Vuran Ünlüler

2024 de su gibi akıp geçti ve yeni seneyi karşılamaya günler kaldı... Bu sene de birçok olay yaşandı, hafızalara kazınan pek çok mesele oldu. Ünlüler dünyası yine pek şenlikliydi, daveti de bol bir seneydi!

Hal böyle olunca çok elbise, çok kombin gördük. Fakat aralarında bazıları vardı ki gerçekten görmesek daha iyi olacaktı! Sizler için bu sene içerisinde Ocaktan Aralık'a davet, gala veya işbirliği için seçtikleri kombinlerle gözleri bir güzel kanatan ünlüleri derledik.

Hazırsanız başlıyoruz!