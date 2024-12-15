onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bu Elbiselerin Her Biri Olay Oldu: 2024'e Göz Kanatan Birbirinden Kötü Davet Kombinleriyle Damga Vuran Ünlüler

Bu Elbiselerin Her Biri Olay Oldu: 2024'e Göz Kanatan Birbirinden Kötü Davet Kombinleriyle Damga Vuran Ünlüler

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.12.2024 - 13:01

2024 de su gibi akıp geçti ve yeni seneyi karşılamaya günler kaldı... Bu sene de birçok olay yaşandı, hafızalara kazınan pek çok mesele oldu. Ünlüler dünyası yine pek şenlikliydi, daveti de bol bir seneydi!

Hal böyle olunca çok elbise, çok kombin gördük. Fakat aralarında bazıları vardı ki gerçekten görmesek daha iyi olacaktı! Sizler için bu sene içerisinde Ocaktan Aralık'a davet, gala veya işbirliği için seçtikleri kombinlerle gözleri bir güzel kanatan ünlüleri derledik. 

Hazırsanız başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Rachel Araz

1. Rachel Araz

2. Beren Saat

2. Beren Saat

3. Serenay Sarıkaya

3. Serenay Sarıkaya

4. Nazlı Sabancı

4. Nazlı Sabancı

5. Defne Samyeli

5. Defne Samyeli
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Melis Sezen

6. Melis Sezen

7. Tuba Büyüküstün

7. Tuba Büyüküstün

8. Demet Özdemir

8. Demet Özdemir

9. Gülşah Saraçoğlu

9. Gülşah Saraçoğlu

10. Zeynep Bastık

10. Zeynep Bastık
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Nesrin Cavadzade

11. Nesrin Cavadzade

12. Ahsen Eroğlu

12. Ahsen Eroğlu

13. Pınar Deniz

13. Pınar Deniz

14. Yüsra Geyik

14. Yüsra Geyik

15. Bestemsu Özdemir

15. Bestemsu Özdemir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. Afra Saraçoğlu

16. Afra Saraçoğlu

17. Şeyma Subaşı

17. Şeyma Subaşı

18. Su Burcu Yazgı Coşkun

18. Su Burcu Yazgı Coşkun

19. Sibel Can

19. Sibel Can

20. Cemre Baysel

20. Cemre Baysel
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

21. Bülent Ersoy

21. Bülent Ersoy

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın