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Hapislere Düşenden Bebek Haberinden Etkileşim Kasana: 2024'ün En Çok Konuşulan Sosyal Medya Fenomenleri!

Hapislere Düşenden Bebek Haberinden Etkileşim Kasana: 2024'ün En Çok Konuşulan Sosyal Medya Fenomenleri!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.12.2024 - 21:04

Koskoca bir yılı daha ardımızda bırakırken bu sene en çok konuşulan, Instagram, X ve TikTok'ta kullanıcılara en çok malzeme veren sosyal medya fenomenlerini bir derleyelim dedik!

Bu sene kaosların senesiydi biliyorsunuz. Sosyal medya fenomenlerine oldukça tepkili bir yıl geçirdik. Kimileri işini hakkıyla yaptı, ününe de ün kattı o yüzden de bu listeye girmedi!

Fakat bazıları vardı ki attıkları her adım etkileşim odaklıydı, yaptıkları her hareket göze battı. Hatta o kadar ki bazıları devletin bile gözüne battı bu sene! Gelin, paylaşımlarıyla, özellikle de birtakım olaylar sebebiyle 2024'te konuşulduğu kadar eleştirilen sosyal medya fenomenlerine beraber bakalım.

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1. Dilan ve Engin Polat

1. Dilan ve Engin Polat

Listenin başında başka isimler görmeyi beklemiyordunuz herhalde! Sosyal medyaya oldukça hızlı bir giriş yapan ve milyonlarca takipçiye ulaşan Dilan ve Engin Polat kendi sonlarını kendi getirenlerden oldu bu yıl.

Her biri bir öncekinden daha 'görgüsüz' bulunan paylaşımları, ultra lüks hayatları ve bu ultra lüks detayları inatla göze sokma çabalarıyla nihayet göze batan Dilan ve Engin Polat, 4 Kasım'da sabaha karşı gözaltına alınmış akabinde de vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla tutuklanmıştı. 

İklinin cezaevi serüveni manşetlerden düşmedi. Çok daha ağır cezalar almaları beklenen Polatların MASAK raporu temiz çıkınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. 19 Ağustos'ta Dilan Polat'ın, 10 Eylül'de de Engin Polat'ın cezaevi serüveni sona erdi. 

Çıktıklarından beri bir an olsun paylaşım yapmadan duramayan ikili, hiçbir şey olmamışçasına günde 50-60'dan fazla olacak şekilde karınca modundaki hikayelere geri döndüler.

2. Nihal ve Bahar Candan

2. Nihal ve Bahar Candan

Tıpkı Polatlar gibi Nihal ve Bahar Candan kardeşler de devletin gözüne batan sosyal medya fenomenlerinden oldu.

Hayatımıza İşte Benim Stilim programıyla giren ve o döneme damga vurduktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla tüm gözleri üzerine toplayan Candan kardeşler cezaevi sürecine dek tuhaf pozları, açıklamaları ve hareketleriyle gündeme oturuyordu. 

Şatafatlı hayatlarını sosyal medyada gözümüze sokmaktan çekinmeyen Candan kardeşler, dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Önce 27 Mart'ta cezaevinde 37 kiloya kadar düştüğü iddia edilen Nihal Candan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Bir tutuksuz yargılanma kararı da Bahar Candan için 20 Eylül'de çıktı. 

Candanlar da hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi tam gaz devam ediyor.

3. Kıvanç ve Beril Talu

3. Kıvanç ve Beril Talu

Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, bu sene haklarında büyük iddialar çıktıktan sonra yakalanıp hayatı tepetaklak olanlardan oldu. 

Var Böyle Tipler kanalıyla tanınan komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcı eşi Beril Talu'nun yakın çevresini yaklaşık 150 milyon TL dolandırarak kayıplara karıştığı iddiası ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.

Aylardır ortalıkta gözükmeyen ve sesleri çıkmayan Beril ve Kıvanç Talu, Gürcistan dönüşü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

Adliyeye sevk sırasında sorulara cevap vermeyen çift, nitelikli dolandırıcılık suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Onlar henüz çıkmadılar, akıbetleri de belli değil.

4. Deha Tuzcu

4. Deha Tuzcu

Deha Tuzcu, uzun süredir özellikle genç kesimin takip ettiği ve yakından tanıdığı bir 'fenomen' olsa da bu sene oldukça tatsız ve korkutucu detaylarla hepimizin hayatına girdi. 

19 yaşındaki katil Semih Çelik'in yaşıtı iki güzel kızımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice hayattan kopardığı günün hemen akabinde patlak veren Deha Tuzcu, Kur'an-ı Kerim'i ısırdığı ve üstünde tepinip yumruklayarak milli değerlerimize hakaret ettiği, kapalı bir kadını aşağılayıp cinsel organını tutarak kendisine salladığı, Atatürk'e hakaret eden bir başka yayıncının yayınını keyifle izlediği ve bir kediyi mikrodalgaya koyarak öldürdüğü iddia edilen videolarla gündeme oturdu. 

Katil Semih Çelik'ten sonra dikkat çekmesinin asıl sebebi Discord'da sahibi olduğu iddia edilen korkunç kanal.

Deha Tuzcu'nun Discord'da özellikle kız çocuklarına yönelik yapılan zorbalık ve tacizlerin baş gösterdiği bir kanalın kurucusu olduğu hatta bu kanalda yapılan yayınlardan birinde 12 yaşlarında bir kız çocuğunun genital bölgesine kolonya döktürüp yaktırılmak mecburiyetinde bırakıldığı iddia edildi. 

Konu çabuk söndü, olay hızlı kapandı. Şimdilerde esamesi okunmuyor...

5. Özlem ve Tayyar Öz

5. Özlem ve Tayyar Öz

Polatların tutuklanmasının ardından o dönem konuya oldukça fazla kafa yoran avukat Feyza Altun'un merceğinin altına giren Özlem ve Tayyar Öz çifti de bu senenin çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasındaydı.

O dönem tepki çeken birçok sosyal medya fenomeni gibi Tayyargiller'in de mal varlıklarına el konuldu, yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Çocuklar için sattıkları ürünlerde sağlık kurallarının takip edilmediği yönünde pek çok iddia çıksa da Tayyargiller bu konudan bir şekilde sıyrıldı. 

Dilan ve Engin Polat'ın yokluğu onlara artı yazdı ama... Onların cezaevinde olduğu süre boyunca popülerliğini artıran Tayyargillerin bu seneki bombası dördüncü bebekti. Üç kızı olan Özlem Öz'ün erkek bebek sahibi olmak üzerinden yaptığı yüceltici şakalar ve espriler tepki çekti. Bir dönem de taşıyıcı anne aracılığıyla ebeveyn oldukları iddia edildi.

Şimdilerde il il gezen ve her yerde de eskisine göre çok daha frenli paylaşımlar yapan, lüksten değil mütevazılıktan vuran Tayyargiller, 'beşinci bebek ne zaman olur?' sorusu üzerinden etkileşim kasmaya devam ediyor.

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6. Merve Taşkın

6. Merve Taşkın

OnlyFans fenomeni olan Merve Taşkın, yalnızca bu sene değil birkaç senedir hayatımızda olan tartışmalı isimlerden biri. 

Sosyal medya hesabından paylaştığı müstehcen pozları nedeniyle sık sık gündeme gelen ve bu pozlar nedeniyle hakkında dava da açılan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, seneye asgari ücret alanlara seslendiği açıklamasıyla giriş yapmıştı.

OnlyFans'ten aylık 100 bin dolar kazandığını söyleyen Merve Taşkın, geçinmeye yetmediğini belirtmiş ardından Türkiye'yi 'Bir yıldız kaybettiniz' diyerek terk etmişti.

Bu senenin ana konusu ise bir dönem seks işçiliği yaptığını itiraf ettikten sonra yaptığı açıklamalar oldu.

Detaylı incelemek veya hatırlamak isteyenleri şöyle alabiliriz 👇

7. Murat Övüç

7. Murat Övüç

İlişkiler hakkında yaptığı oldukça ilginç yorumlarla dolu videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, abartılı makyajı, kombinleri ve kadın matinelerinde yaptığı hareketlerle dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. 

Magazin gündemine sık sık 'görgüsüz' bulunan yorumları ve paylaşımlarıyla oturan Övüç, bu seneye nişanda gelinine 2 kg altın takmasıyla damga vurmuştu. 2 kg altın meselesi eleştirince 'güç meselesi şekerim' diyerek cevap veren Övüç, yerlere göklere sığdıramadığı oğlunu sonradan yerin dibine soktu. 

Bu kadarla da kalmadı, kadınları hedef alan oldukça çirkin söylemleri oldu kendisinin. 'Yok! Temiz, ellenmemiş, koklanmamış, gonca kız yok. Hepsi açmış! Kat kat kat açmış. Yaprakları dökülüyor. Sonra artık bir yaprağı kalıyor, bir tane kör topal buluyorlar kendine. Ah be yavrum! Akıllı olun, sakın' açıklamasıyla tepki çekti. 

Geçtiğimiz haftalarda da partneri işinden rahatsız olduğu için yatırımını Miami'ye yaptığını ve Türkiye'yi birkaç ay içerisinde terk edeceğini açıkladı.

8. Selin Ciğerci

8. Selin Ciğerci

Cinsiyet geçiş sürecinin ardından Gökhan Çıra'yla yaptığı evlilik, kurduğu marka ve ürünleriyle gündeme gelen Selin Ciğerci, bu seneye kızı Selenay'la damga vurdu. 

Gökhan Çıra ile evli oldukları dönemde taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen kızları Selenay'ın evlatlık alınıp alınmadığı, Selin Ciğerci'nin 'annesi' olarak tanıtılmasının doğru olup olmadığı gibi birçok mesele masaya yatırıldı. 

Bununla beraber Polatların davasının ardından başı yananlardan biri de olmuştu Ciğerci. MASAK'ın hakkında kara para davasıyla inceleme başlatmasının ardından, 'Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun, kendimi orada asarım' diyerek tepki göstermişti.

Geçtiğimiz günlerde, Ciğerci'ye ait 4 kozmetik şirketine ait bilirkişi heyeti beklenen raporu tamamladı. 2021 ve 2023 yılları arasını kapsayan vergi denetim raporuna göre; ünlü fenomenin şirketlerinde vergi usulsüzleri tespit edildi. Ciğerci'nin 4 şirketinin banka hesabında yaklaşık 3 milyar liralık girdi-çıktı yapıldığı, kendi hesaplarındaki işlemlerin boyutunun da 2.6 milyar olduğu tespit edildi. 

Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışına çıkış yasağı geldi. Ne olacak onu bekleyip göreceğiz.

9. Mika Raun ve Batusu

9. Mika Raun ve Batusu

TikTok videolarıyla ünlenen, cinsiyet geçiş sürecini her detayıyla paylaşan Mika Raun, başından bu yana enteresan açıklamaları ve tavrıyla dikkat çeken fenomenlerden oldu.

Cinsiyet geçiş sürecini bu sene tamamlayan Mika Raun, bir önceki aşk macerasında sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yedi. Uzunca bir süre sakladığı gizemli sevgilisi Batu'yu paylaştıktan sonra da ününe ün kattı. 

'Kocam' diye hitap ettiği sevgilisiyle ilgili oldukça tuhaf açıklamaları, itirafları ve sosyal medyada paylaştığı pozlarla gündemden düşmeyen Mika Raun bu sene her şeyden çok estetik ameliyat detayları ve büyük bir kesim tarafından oldukça 'cringe' bulunanan koca paylaşımlarıyla gündeme oturdu.

10. Mükremin Gezgin

10. Mükremin Gezgin

Kurduğu 'hamilelik' senaryosuyla büyük ilgi ve tepki çeken Mükremin Gezgin, TikTok başta olmak üzere Instagram'da da geniş takipçi kitlesine sahip olan sosyal medya fenomenlerinden biri. 

Hamile olduğunu iddia edip sonra da doğurmuş gibi davranan Gezgin, zaman içerisinde yaptırdığı estetik işlemlerle bambaşka birine dönüşüp bir de cinsiyet geçiş sürecine girince tüm gözleri iyice üzerine çekti. 

Bu sene gündemden düşmemesinin sebebi ise asker kaçağı açıklaması olmuştu. 'Başıma bir de askerlik çıktı' diyerek asker üniforması giydiği videolar paylaşan Mükremin Gezgin'in halleri büyük tepkiye sebep oldu. Tüm bu yaşananlar ışığında kendisinin açıklaması ise ona pembe tezkere verilmesi gerektiği çünkü bir kadın olduğuydu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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