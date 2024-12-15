Hapislere Düşenden Bebek Haberinden Etkileşim Kasana: 2024'ün En Çok Konuşulan Sosyal Medya Fenomenleri!

Koskoca bir yılı daha ardımızda bırakırken bu sene en çok konuşulan, Instagram, X ve TikTok'ta kullanıcılara en çok malzeme veren sosyal medya fenomenlerini bir derleyelim dedik!

Bu sene kaosların senesiydi biliyorsunuz. Sosyal medya fenomenlerine oldukça tepkili bir yıl geçirdik. Kimileri işini hakkıyla yaptı, ününe de ün kattı o yüzden de bu listeye girmedi!

Fakat bazıları vardı ki attıkları her adım etkileşim odaklıydı, yaptıkları her hareket göze battı. Hatta o kadar ki bazıları devletin bile gözüne battı bu sene! Gelin, paylaşımlarıyla, özellikle de birtakım olaylar sebebiyle 2024'te konuşulduğu kadar eleştirilen sosyal medya fenomenlerine beraber bakalım.