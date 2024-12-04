Annesi Şeyma Subaşı'yla Sohbet Eden Melisa'nın Güldüren Beyaz Tişört İsyanı Akıllara Babası Acun'u Getirdi!
Annesi Şeyma Subaşı'yla Sohbet Eden Melisa'nın Güldüren Beyaz Tişört İsyanı Akıllara Babası Acun'u Getirdi!
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın birlikteliğinden dünyaya gelen kızları Melisa Ilıcalı, gözümüzün önünde kocaman olan miniklerden! Annesiyle dünyayı gezen Melisa şu sıralar Bold Agency Projects isimli kanalda Şeyma Subaşı'yla olan muhabbetleriyle ortalığı kasıp kavuruyor. Babasına inanılmaz benzetilen Melisa Ilıcalı bu sefer de 'Uyandığında ilk ne yaparsın?' sorusu üzerine anlattıklarıyla kendine hayran bıraktı.
Melisa'nın beyaz tişört isyanıysa 'İşte babasının kızı' dedirtti.
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Var mısın Yok musun yarışmasıyla hem bizim hem de Acun Ilıcalı'nın hayatına giren Şeyma Subaşı'yı tanımayanınız yoktur. İlişkilerinin 8. yılında evlenip bir çocuk sahibi olan popüler çift nikah masasına oturmalarının üzerinden henüz bir sene geçmişken boşanmışlardı.
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2018 yılında yolları ayrılsa da kızları Melisa için sık sık bir araya gelen çift bu yönleriyle takdir toplamıştı. Boşanmanın ardından minik kızıyla el ele veren Şeyma, o günden sonra adeta dünyayı dolaşmaya başladı.
Gözümüzün önünde büyüdüklerine anbean şahit olduğumuz çocuklardan bir tanesi olan Melisa geçtiğimiz haftalarda 11. yaşını kutladı.
Anne-kız ilişkileriyle gözlerden kalpler çıkaran Şeyma Subaşı ve Melisa Ilıcalı, birkaç hafta önce Bold Agency Projects isimli kanala röportaj vererek bir ilke imza atmıştı.
Sevimli anne-kız bu kez de yeni bir videoya çıkageldi. Şeyma Subaşı tatlı kızına "Uyandığında ilk ne yaparsın?" diye sordu.
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Melisa da "Kalkıyorsun, duvara bakıyorsun, bir hayatını düşünüyorsun. Sonra 30 saat kıyafetlerine bakıp, neden kıyafetim çok..." diyerek büyümüşte küçülmüş tarzı bir cevap verdi
"Beyaz tişörtüm bile yok" diye isyan eden Melisa Ilıcalı'nın sözleri karşısında tam bir anne tepkisi veren Şeyma'nın halleri de güldürdü.
İzleyenlerin akıllara gelen ilk şeyse siyah tişörtle görmeye çok alıştığımız babası Acun Ilıcalı geldi tabii...
Önce Şeyma ve Melisa'nın röportajını buraya bırakalım...
Ardından da kullancılardan gelen yorumları birlikte okuyalım:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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