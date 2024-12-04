Sessiz Sedasız Boşandıkları İddia Edilmişti: Anıl Altan'dan Dedikodulara Dair Net Bir Açıklama Geldi!

'Geçen sene başladı bu, altı ayda bir deniyorlar. 'Arkadaşım bizi boşatıyordu' olayı çok enteresan bir örnek. Sen de Eser'le (Yenenler) tartışmıyor musun? İlişkilerde bunlar oluyor. Pelin orada arkadaşıyla dertleşiyor. Konuşmadan sonra konu böyle bir habere gidiyor. Sadece ona söylenmiş şeyler, kimsenin bilmeyeceği detaylar.'