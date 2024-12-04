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Sessiz Sedasız Boşandıkları İddia Edilmişti: Anıl Altan'dan Dedikodulara Dair Net Bir Açıklama Geldi!

Sessiz Sedasız Boşandıkları İddia Edilmişti: Anıl Altan'dan Dedikodulara Dair Net Bir Açıklama Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
04.12.2024 - 10:45

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin özellikle son dönemlerde gündemin en çok konuşulan çiftlerinden bir tanesi oldu. Zaman zaman ortaya atılan ayrılık çanları iddiaları bu sefer boyut atladı. Oyuncu ikilinin sessiz sedasız boşandığı ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan iddiaların ardından ilk açıklama Anıl Altan'dan geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Altan'ın sözleri sonrası haberlerin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Bir döneme damgasını vuran Arka Sıradakiler'in setinde tanışan, daha sonra da rol arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti magazinin en sevilen çiftlerinde bir tanesi.

Bir döneme damgasını vuran Arka Sıradakiler'in setinde tanışan, daha sonra da rol arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti magazinin en sevilen çiftlerinde bir tanesi.

2016'da nikah masasına oturup 2019'da da Alin ve Lina ismindeki ikiz kızlarını kucaklarına alan oyuncu çift o zamandan beri sosyal medyanın da favori aşıkları oldu.

2016'da nikah masasına oturup 2019'da da Alin ve Lina ismindeki ikiz kızlarını kucaklarına alan oyuncu çift o zamandan beri sosyal medyanın da favori aşıkları oldu.

Kendileri özellikle son dönemde sadece minik kızlarıyla olan tatlı paylaşımlarıyla değil "Anıl Altan ve Pelin Akil boşanıyor" iddialarıyla gündeme damga vurmuş halde.

Kendileri özellikle son dönemde sadece minik kızlarıyla olan tatlı paylaşımlarıyla değil "Anıl Altan ve Pelin Akil boşanıyor" iddialarıyla gündeme damga vurmuş halde.

Evlilikleri üzerinde kara bulutların gezdiği konuşulan dönemde "Her şey ortada. Boşanma gibi bir durumumuz yok şu an" diyen Pelin Akil'in "Şu an" ifadesi kafaları karıştırmıştı.

Evlilikleri üzerinde kara bulutların gezdiği konuşulan dönemde "Her şey ortada. Boşanma gibi bir durumumuz yok şu an" diyen Pelin Akil'in "Şu an" ifadesi kafaları karıştırmıştı.

Daha sonra Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan Anıl Altan'sa konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Daha sonra Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan Anıl Altan'sa konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

'Geçen sene başladı bu, altı ayda bir deniyorlar. 'Arkadaşım bizi boşatıyordu' olayı çok enteresan bir örnek. Sen de Eser'le (Yenenler) tartışmıyor musun? İlişkilerde bunlar oluyor. Pelin orada arkadaşıyla dertleşiyor. Konuşmadan sonra konu böyle bir habere gidiyor. Sadece ona söylenmiş şeyler, kimsenin bilmeyeceği detaylar.'

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"En son o haberin çıktığı bir saat öncesinde Pelin çocuklarla ilgili aşamadığımız bir şey vardı, pedagog sormuştu bir arkadaşına."

"En son o haberin çıktığı bir saat öncesinde Pelin çocuklarla ilgili aşamadığımız bir şey vardı, pedagog sormuştu bir arkadaşına."

'Bu olay ‘boşanıyorlar ve çocukları için pedagog arıyorlar’ haberine dönüştü. Pelin’e söyleyince ‘o öyle bir şey söylemez’ dedi. Ama sonra hak verdi bana.”

Geçtiğimiz günlerde el ele Tarkan konserine konserinde boy gösteren Pelin Akil ve Anıl Altan'ın sessiz sedasız boşandığı iddiası bir kez daha gündeme bomba düşürdü.

Geçtiğimiz günlerde el ele Tarkan konserine konserinde boy gösteren Pelin Akil ve Anıl Altan'ın sessiz sedasız boşandığı iddiası bir kez daha gündeme bomba düşürdü.

İkizleriyle birlikte eşi Pelin Akil'in yeni oyunu 'Rota Yeniden Oluşturuldu'nun provasına gitmeye hazırlanan Anıl Altan, konuya dair Gazeteci Birsen Altuntaş'a özel açıklamalarda bulundu.

İkizleriyle birlikte eşi Pelin Akil'in yeni oyunu 'Rota Yeniden Oluşturuldu'nun provasına gitmeye hazırlanan Anıl Altan, konuya dair Gazeteci Birsen Altuntaş'a özel açıklamalarda bulundu.

Anıl Altan açıklamasında "Üç senedir bizi boşuyorlar... Bu haberler tıklama amacıyla ve kötü niyetle yapılıyor. İtibar etmeyin" ifadeleriyle gündemdeki haberleri net bir dille yalanladı.

Anıl Altan açıklamasında "Üç senedir bizi boşuyorlar... Bu haberler tıklama amacıyla ve kötü niyetle yapılıyor. İtibar etmeyin" ifadeleriyle gündemdeki haberleri net bir dille yalanladı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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