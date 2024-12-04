Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni Hayaliyle Kendi Elleriyle Elbise Diken Genç Kız Beklediği Daveti Aldı
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni Hayaliyle Kendi Elleriyle Elbise Diken Genç Kız Beklediği Daveti Aldı
Her sene olduğu gibi bu sene de heyecanla beklenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni şimdiden sosyal medyaya damgasını vurmuş durumda. Bu yıl 50’ncisi düzenlenecek olan tören 8 Aralık Pazar akşamı olacak. Başta ünlüler ve fenomenlerin kollarını sıvadığı gece için paylaşım yapanlardan biri Gamze Şakar adındaki dijital içerik üreticisi oldu. 'Altın Kelebek'e katılsaydım ne giyerdim?' diyerek kendisine çok şık bir elbise diken genç kadın beklediği daveti de aldı.
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Ülkemizin en prestijli gecelerinden biri olan Pantene Altın Kelebek Ödül Törenlerinin bu yıl 50'ncisi gerçekleşecek.
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Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunuculuğunu üstleneceği gece 8 Aralık Pazar akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek.
Pek çok kategoride müzik ve televizyon ödüllerinin dağıtılacağı tören için başta ünlü isimler ve fenomenler hazırlıklara başladı.
"gamze_sakar" adlı bir sosyal medya kullanıcısı da "Pantene Altın Kelebek ödüllerine katılsaydım ne giyerdim? Birlikte dikelim!" diyerek kendi elleriyle diktiği elbisenin yapılış aşamasını bir bir paylaştı.
Videonun sonunda ortaya çıkan ışıl ışıl elbise adeta göz kamaştırdı. Daha önce törende giyilen pek çok elbiseye de taş çıkardığını söylemek mümkün.
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"Bu arada davetli değilim. Yetkililere sesleniyorum; bu videodan sonra eğer elbisem güzel olursa, davet ederseniz sevinirim. Teşekkürler, iyi günler" diyen Gamze Şakar'ın tasarımı oldukça beğenilmiş olacak ki Pantene ekibinden mesaj aldı.
"Pantene ışıltısı dört bir yanını sarmış, harika görünüyorsun Gamze! ✨ O zaman Pantene Altın Kelebek’te görüşürüz! 💛"
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katılacak olan Gamze'ye şimdiden iyi eğlenceler diliyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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