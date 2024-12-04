Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni Hayaliyle Kendi Elleriyle Elbise Diken Genç Kız Beklediği Daveti Aldı

Her sene olduğu gibi bu sene de heyecanla beklenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni şimdiden sosyal medyaya damgasını vurmuş durumda. Bu yıl 50’ncisi düzenlenecek olan tören 8 Aralık Pazar akşamı olacak. Başta ünlüler ve fenomenlerin kollarını sıvadığı gece için paylaşım yapanlardan biri Gamze Şakar adındaki dijital içerik üreticisi oldu. 'Altın Kelebek'e katılsaydım ne giyerdim?' diyerek kendisine çok şık bir elbise diken genç kadın beklediği daveti de aldı.