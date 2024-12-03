Önce Gelinler Şimdi Kaynana: Arzu Sabancı, Hande Erçel ve Nazlı Sabancı'dan Sonra Okul Sıralarına Geri Döndü
Önce Gelinler Şimdi Kaynana: Arzu Sabancı, Hande Erçel ve Nazlı Sabancı'dan Sonra Okul Sıralarına Geri Döndü
Hakan Sabancı'nın biricik aşkı Hande Erçel'in okuluna dönüş yaptığını duymayan kalmamıştır. Biz gelin adayının bu hamlesini konuşurken Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı da okul sırasından paylaşım yaparak kafaları karıştırmıştı. Sabancı gelinlerin okula dönmesini ardından yeni bir gelişme yaşandı. Bu sefer de kaynana Arzu Sabancı katıldığı sertifika programıyla okul sıralarına oturdu.
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Tüm düşmanlarına inat iki yıldır Hakan Sabancı'yla dolu dolu ilişki yaşayan Hande Erçel'in Sabancılar'a gelin olabilmek için gerekli koşulları sağlamaya çalıştığı yönündeki haberleri duymuşsunuzdur.
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Sanat aktivitelerine yönelen, sosyetik davetlerde boy gösteren, İngilizce dersleri alan Hande Erçel'in okula dönerek eğitimini tamamlama kararı alması hep bu Sabancı kurallarına yorulmuştu.
Zaman zaman okul sırasındaki azimli halini sosyal medya hesabından paylaşan Hande Erçel'in eğitim aşkına gelmesinden sonra bir gelişme daha yaşanmıştı.
Hacı Sabancı'nın kıymetli eşi Nazlı Sabancı da müstakbel eltisinin ardından sessiz sedasız okul sıralarına oturdu.
Kendisi bu süreçte hem oturduğu sıralardan hem de çalıştığı ders notlarından bazı kesitleri paylaşmıştı.
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Gelelim asıl konumuza; yani dobralığı, çalışkanlığı ve kurallarıyla cemiyet hayatında nam salan Arzu Sabancı'ya!
Arzu Sabancı, yönetim kurulu başkanı olduğu Epos 7 derneğindeki arkadaşlarıyla birlikte özel bir üniversitede Sanat Tarihi ve Felsefesi Sertifika Programı'na başladı.
Defter ve kalemini alıp okula gelen ve yeniden okullu olmaya karar veren kaynana Arzu Sabancı, “Kuzey Yunanistan Osmanlı Mimari Mirası” dersini Prof. Dr. Heath Lowry'den aldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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