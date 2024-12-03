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Türlü Şeye Benzetildi: GQ Gecesinde Beyazlara Bürünen Nesrin Cavadzade'nin Dekolteli Elbisesi Sınıfta Kaldı!

Türlü Şeye Benzetildi: GQ Gecesinde Beyazlara Bürünen Nesrin Cavadzade'nin Dekolteli Elbisesi Sınıfta Kaldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
03.12.2024 - 13:42

Şimdilerde Sandık Kokusu'nda canlandırdığı 'Ayça' karakteri ile büyük beğeni toplayan Nesrin Cavadzade sıkça magazin gündemine oturuyor. Ünlü oyuncunun bu sefer trend olmasının nedeni GQ Man of the Year 2024 gecesinde giydiği kombin. Ünlülerin akın ettiği gecede beyazlara bürünen Cavadzade'nin derin göğüs dekolteli elbisesi görenleri afallattı adeta. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düşün ünlü oyuncunun beyaz kombini hakkındaki türlü türlü benzetmeler ortalığı kırdı geçirdi.

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Bizim Hikaye, Yasak Elma, Üç Kuruş, Şahane Hayatım gibi birçok dizide rol alan Nesrin Cavadzade ekranların en sevilen yüzlerinden biri haline geldi.

Bizim Hikaye, Yasak Elma, Üç Kuruş, Şahane Hayatım gibi birçok dizide rol alan Nesrin Cavadzade ekranların en sevilen yüzlerinden biri haline geldi.

Kendisi şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde 'Ayça' karakteriyle büyük beğeni topluyor.

Kendisi şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde 'Ayça' karakteriyle büyük beğeni topluyor.

Oyunculuğunun dışında güzelliği ve kombinleriyle sıkça gündem olan Nesrin Cavadzade geçtiğimiz akşam düzenlenen GQ Man Of The Year 2024 gecesinde boy gösterdi.

Oyunculuğunun dışında güzelliği ve kombinleriyle sıkça gündem olan Nesrin Cavadzade geçtiğimiz akşam düzenlenen GQ Man Of The Year 2024 gecesinde boy gösterdi.

Göğsünden başlayarak göbek altına kadar devam eden oldukça derin ve bembeyaz bir elbise tercih eden ünlü oyuncu, geceye damga vuran isimlerden oldu.

Göğsünden başlayarak göbek altına kadar devam eden oldukça derin ve bembeyaz bir elbise tercih eden ünlü oyuncu, geceye damga vuran isimlerden oldu.

Törene giderken elbisesi kırışmasın diye yatarak gittiği anları da bu şekilde paylaştı...

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Görenlere ufak çaplı bir kriz geçirten Nesrin Cavadzade'nin ödül töreni kombini kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı da başardı.

Görenlere ufak çaplı bir kriz geçirten Nesrin Cavadzade'nin ödül töreni kombini kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı da başardı.

Tahmin edersiniz ki, pek kimseden geçer not alamayan ünlü oyuncunun derin dekolteli kombinine türlü türlü benzetmeler yapıldı:

Tahmin edersiniz ki, pek kimseden geçer not alamayan ünlü oyuncunun derin dekolteli kombinine türlü türlü benzetmeler yapıldı:
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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