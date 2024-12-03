Hande Erçel ve Hakan Sabancı Suşi Eğitimi Aldığı Anlarla Yine Birilerinin Gözüne Fena Battı!

Büyük bir kesim tarafından 'İlişkileri iki ayda biter' diye yargılanan Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı geçtiğimiz günlerde ikinci yılını doldurdu. Ülke ülke gezip, tüm davet ve etkinliklerde boy gösteren ikili magazinin en çok konuşulan çifti oldu. Kimileri sevse de kimilerinin samimi bulmadığı çift bu kez başka bir konuyla gündeme geldi. Hande Erçel sosyal medya hesabından biricik aşkı Hakan'la suşi dersi aldığı anları paylaştı.