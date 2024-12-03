Hande Erçel ve Hakan Sabancı Suşi Eğitimi Aldığı Anlarla Yine Birilerinin Gözüne Fena Battı!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Suşi Eğitimi Aldığı Anlarla Yine Birilerinin Gözüne Fena Battı!
Büyük bir kesim tarafından 'İlişkileri iki ayda biter' diye yargılanan Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı geçtiğimiz günlerde ikinci yılını doldurdu. Ülke ülke gezip, tüm davet ve etkinliklerde boy gösteren ikili magazinin en çok konuşulan çifti oldu. Kimileri sevse de kimilerinin samimi bulmadığı çift bu kez başka bir konuyla gündeme geldi. Hande Erçel sosyal medya hesabından biricik aşkı Hakan'la suşi dersi aldığı anları paylaştı.
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Magazin dünyasında birliktelikleri hakkında "bu aşk iki ay bile sürmez" denilen, Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkını yıllardır konuşuyoruz biliyorsunuz ki.
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İlişkilerinin başladığı ilk günden bu yana el ele verip adeta dünya turu yapan, sayısız etkinlik ve davette yan yana poz veren ikili attıkları her adımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Hakan Sabancı geçtiğimiz günlerde, bir kesim tarafından çok yakıştırılsalar da birleri tarafından linç edilmekten kurtulamayan Hande Erçel'in 31. yaşını Mısır'da kutladı.
İlişkilerinin tüm detaylarıyla manşetlerin vazgeçilmez yüzlerinden olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı son olarak aşklarının ikinci yılıyla öne çıkmıştı.
Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan ünlü oyuncu Hande Erçel, bu sefer de sevgilisi Hakan Sabancı ile suşi eğitiminde hünerlerini sergiledi.
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Sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları da birlikte okuyalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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