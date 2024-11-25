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Arzu Sabancı Evlilik Teklifi Almayıp Hayal Kırıklığına Uğradığı Söylenen Hande'ye Manidar Gönderme mi Yaptı?

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Arzu Sabancı Evlilik Teklifi Almayıp Hayal Kırıklığına Uğradığı Söylenen Hande'ye Manidar Gönderme mi Yaptı?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
25.11.2024 - 19:52

Magazin gündeminin gözde çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı yaklaşık üç yıldır aşk yaşıyorlar. Kimilerinin 'Artık bir düğün bekliyoruz' dediği ilişkide zaman zaman evlilik iddiaları da ortaya atılıyor. Sosyetenin yakışıklı Sabancı'sı geçtiğimiz gün 31 yaşına giren aşkı Erçel'e Mısır'da sade bir kutlama organize etti. Güllü masayı görenlerin aklına farklı şeyler geldi. Ünlü oyuncunun doğum gününde sevgilisinden evlilik teklifi almayı düşünüp sonrasında ufaktan bir hayal kırıklığına uğradığı konuşulmaya başlandı. Bunun üzerine hikayesine eklemeye yapan Arzu Sabancı'nın, oğlu ve müstakbel gelininin kutlaması sonrası 'hayaller suya düştü' dercesine paylaşımı pek bir manidar bulundu!

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Pek çok kişinin 'heves', 'iki ayda bitecek' diye yargıladığı Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in tutkulu aşkları yaklaşık üç senedir tam gaz devam ediyor.

Pek çok kişinin 'heves', 'iki ayda bitecek' diye yargıladığı Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in tutkulu aşkları yaklaşık üç senedir tam gaz devam ediyor.

Artık her ortamda el ele, göz göze pozları verip düşman çatlatan ikili attıkları her adımla dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarıyor. Kimi zaman gülücükleri ve romantik halleriyle konuşulsalar da kimi zaman da gerginlikten geçilmeyen tavırlarla manşetlere taşınıyorlar.

Artık her ortamda el ele, göz göze pozları verip düşman çatlatan ikili attıkları her adımla dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarıyor. Kimi zaman gülücükleri ve romantik halleriyle konuşulsalar da kimi zaman da gerginlikten geçilmeyen tavırlarla manşetlere taşınıyorlar.

Aşklarının üzerinden epey bir vakit geçen Hande Erçel ve Hakan Sabancı birlikteliğinde ortaya sık sık yeni iddialar atılıyor. Bunlardan biri de popüler çiftin önümüzdeki yaz nikah masasına oturacağı dedikoduları...

Aşklarının üzerinden epey bir vakit geçen Hande Erçel ve Hakan Sabancı birlikteliğinde ortaya sık sık yeni iddialar atılıyor. Bunlardan biri de popüler çiftin önümüzdeki yaz nikah masasına oturacağı dedikoduları...

Birilerinin pek yakıştırdığı birilerininse oldukça yapmacık bulduğu çiftin evlilik yolundaki ilk adımları ne zaman atacağı da merak konusu elbette.

Birilerinin pek yakıştırdığı birilerininse oldukça yapmacık bulduğu çiftin evlilik yolundaki ilk adımları ne zaman atacağı da merak konusu elbette.

Belki görmüşsünüzdür, oyunculuğu konusunda sürekli topa tutulan Hande Erçel 24 Kasım'da 31 yaşına girdi. Ünlü oyuncu yeni yaşını biricik aşkıyla gittiği Mısır tatilinde kutladı.

Belki görmüşsünüzdür, oyunculuğu konusunda sürekli topa tutulan Hande Erçel 24 Kasım'da 31 yaşına girdi. Ünlü oyuncu yeni yaşını biricik aşkıyla gittiği Mısır tatilinde kutladı.
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Hakan Sabancı'nın doğum günü paylaşımını görenlerse, gül yaprakları ve şarap kadehlerinin romantikliği içindeki masada Erçel'e evlilik edileceğini/edildiğini düşündü.

Hakan Sabancı'nın doğum günü paylaşımını görenlerse, gül yaprakları ve şarap kadehlerinin romantikliği içindeki masada Erçel'e evlilik edileceğini/edildiğini düşündü.

Tüm detaylar da içeriğimizde:

Bu paylaşımlar sonrası sosyal medyada çeşitli laflar dolaşmaya başladı, en çok söylenen de ünlü oyuncunun bu özel gününde yüzük beklediği ancak hayal kırıklığına uğradığı oldu.

Bu paylaşımlar sonrası sosyal medyada çeşitli laflar dolaşmaya başladı, en çok söylenen de ünlü oyuncunun bu özel gününde yüzük beklediği ancak hayal kırıklığına uğradığı oldu.

Hakan Sabancı'nın sevgilisini kutladığı karelerden çok kısa bir süre sonra Arzu Sabancı'dan oldukça dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Hakan Sabancı'nın sevgilisini kutladığı karelerden çok kısa bir süre sonra Arzu Sabancı'dan oldukça dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Bir havuzun üzerine dökülmüş sarı yaprakları paylaşıp "Bu yaprakları görünce aklıma ilk gelen" ifadesini kullanan Arzu Hanım,

Bir havuzun üzerine dökülmüş sarı yaprakları paylaşıp "Bu yaprakları görünce aklıma ilk gelen" ifadesini kullanan Arzu Hanım,

Öpüşüp yapraklarla süslenmiş bir havuza düşen çiftin videosunu ekledi. Bu hikayeleri görenler de "kaynanadan 'gelinin hayali suya düştü' iması geldi' demekten kendilerini alamadı.

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Bu paylaşımdan önce bir video paylaşan 'Blogyagmuru' sayfasının yöneticisi Yağmur Çevik'se "Arzu Hanım'dan bir story gelir. 'Heves' kelimesinin anlamı, 'fazla heveslenme'. Yapar valla, Arzu Sabancı bu" demişti. Tam da dediği gibi oldu, beklenen o manidar gönderme çok geçmeden yapıldı.

Bu paylaşımdan önce bir video paylaşan 'Blogyagmuru' sayfasının yöneticisi Yağmur Çevik'se "Arzu Hanım'dan bir story gelir. 'Heves' kelimesinin anlamı, 'fazla heveslenme'. Yapar valla, Arzu Sabancı bu" demişti. Tam da dediği gibi oldu, beklenen o manidar gönderme çok geçmeden yapıldı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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