Arzu Sabancı Evlilik Teklifi Almayıp Hayal Kırıklığına Uğradığı Söylenen Hande'ye Manidar Gönderme mi Yaptı?

Magazin gündeminin gözde çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı yaklaşık üç yıldır aşk yaşıyorlar. Kimilerinin 'Artık bir düğün bekliyoruz' dediği ilişkide zaman zaman evlilik iddiaları da ortaya atılıyor. Sosyetenin yakışıklı Sabancı'sı geçtiğimiz gün 31 yaşına giren aşkı Erçel'e Mısır'da sade bir kutlama organize etti. Güllü masayı görenlerin aklına farklı şeyler geldi. Ünlü oyuncunun doğum gününde sevgilisinden evlilik teklifi almayı düşünüp sonrasında ufaktan bir hayal kırıklığına uğradığı konuşulmaya başlandı. Bunun üzerine hikayesine eklemeye yapan Arzu Sabancı'nın, oğlu ve müstakbel gelininin kutlaması sonrası 'hayaller suya düştü' dercesine paylaşımı pek bir manidar bulundu!