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Babalık Davası Negatif Sonuçlanmıştı: İftiralara Maruz Kalıp Sabrı Taşan Uğur Dündar Hesap Soracak!

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Babalık Davası Negatif Sonuçlanmıştı: İftiralara Maruz Kalıp Sabrı Taşan Uğur Dündar Hesap Soracak!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
25.11.2024 - 18:28

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın evlilik dışı yaşadığı bir ilişkisinden ikiz kızları olduğu öğrenilmişti. Yıllar sonra ortaya çıkan kızlardan Duygu Nebioğlu, uzun zamandır görmedikleri annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmaya çalışmıştı. Ortalığın hareketlendiği anlarda Nebioğlu annesinin toplamda dört çocuğu olduğunu, hatta ablası Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğunu öne sürünce sular daha da hareketlenmişti. Usta gazeteci Uğur Dündar, iddialarının ilk gününden beri bunun gerçek olmadığını üzerine basa basa söylemişti. DNA testi sonucu negatif çıkmasına rağmen Dilara Gülatan'ın Adli Tıp'a itirazı Dündar'ın sabrını taşırmıştı. Kendisine yönelik iftiraların devam ettiğini açıklayan başarılı gazeteci sosyal medya hesabından rest çeken yeni bir açıklama yaptı.

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Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, en son 2010 yılında görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı aramak için Müge Anlı'ya çıkmıştı. Usta oyuncuya karşı açtığı davayı kazanıp Akpınar'ın öz kızı olduğu kanıtlanan Nebioğlu çeşitli iddialarla gündemi hareketlendirmişti.

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, en son 2010 yılında görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı aramak için Müge Anlı'ya çıkmıştı. Usta oyuncuya karşı açtığı davayı kazanıp Akpınar'ın öz kızı olduğu kanıtlanan Nebioğlu çeşitli iddialarla gündemi hareketlendirmişti.

Annesinin evlilik dışı ilişkiler sonucu 4 çocuk dünyaya getirdiğini belirten Duygu Nebioğlu, ablası Dilara Gülatan'ın babasının gazeteci Uğur Dündar olduğunu öne sürerek herkesi şoke etmişti.

Annesinin evlilik dışı ilişkiler sonucu 4 çocuk dünyaya getirdiğini belirten Duygu Nebioğlu, ablası Dilara Gülatan'ın babasının gazeteci Uğur Dündar olduğunu öne sürerek herkesi şoke etmişti.

İddiaların ardı arkası kesilmek bilmedi. Babalık davası açılan Uğur Dündar'ın pozitif çıkan DNA sonuçlarını değiştirdiği haberleri ise gündeme bomba gibi düştü. Dündar ise konu hakkında yalanlamalarda bulunmuştu.

İddiaların ardı arkası kesilmek bilmedi. Babalık davası açılan Uğur Dündar'ın pozitif çıkan DNA sonuçlarını değiştirdiği haberleri ise gündeme bomba gibi düştü. Dündar ise konu hakkında yalanlamalarda bulunmuştu.

Konuyla ilgili başı fena ağrıyan Uğur Dündar, X (Twitter) hesabından açıklama yaparak biyolojik babalık davasının reddedildiğini açıklamıştı.

Konuyla ilgili başı fena ağrıyan Uğur Dündar, X (Twitter) hesabından açıklama yaparak biyolojik babalık davasının reddedildiğini açıklamıştı.

İşin peşini bırakmayan Dilara Gülatan'sa babalık testi sonucunun negatif çıkmasına rağmen davasında ısrarcı olup, DNA testinde kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'na itirazlarda bulunmuştu.

İşin peşini bırakmayan Dilara Gülatan'sa babalık testi sonucunun negatif çıkmasına rağmen davasında ısrarcı olup, DNA testinde kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'na itirazlarda bulunmuştu.

Dilara Gülatan'ın avukatları Ahmet Furkan Uludağ ile Ferihan Polat ise “Dündar her ne kadar süreç tamamen sona ermiş gibi açıklama yapmış ve bazı gündüz kuşağı programlarında da bu yönde söylemlerde bulunulmuş ise de DNA raporuna yapmış olduğumuz itirazlarımız bakidir. DNA testi ve raporlama aşaması usule uygun yapılmamış ve hatalarla doludur. Bu da bizlere raporun gerçeği yansıtmadığını düşündürmektedir. Bu nedenle dosyayı üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesine götüreceğiz. İstinaf Mahkemesi itirazlarımızı değerlendirip bir karar verecektir. Özetle; karşı tarafın ‘gereksiz' olarak tanımladığı ancak müvekkilin hayatına mal olan davada henüz kesin bir karar yoktur. Hukuki mücadelemiz devam etmektedir' ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde babalık davası sonuçlanan Uğur Dündar "Gereksiz dava reddedildi" diyerek konuya nokta koymuştu:

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Şimdi de yeni bir açıklamada bulunan Uğur Dündar babalık davasında DNA testi sonucunun negatif çıkmasına rağmen, kendisine ve ailesine yönelik iftiraların sürdürüldüğünü ve zorlu süreçte ailesinin travmalar yaşadığını belirterek, "Şimdi sıra hayatımda hiç tanımadığım bir kadından (bekarlık yıllarımda) çocuğum olduğu iftirasını atanlardan ve kesin DNA sonucuna rağmen halâ bunda ısrar edenlerden yargı önünde hesap sormaya geliyor" dedi.

Şimdi de yeni bir açıklamada bulunan Uğur Dündar babalık davasında DNA testi sonucunun negatif çıkmasına rağmen, kendisine ve ailesine yönelik iftiraların sürdürüldüğünü ve zorlu süreçte ailesinin travmalar yaşadığını belirterek, "Şimdi sıra hayatımda hiç tanımadığım bir kadından (bekarlık yıllarımda) çocuğum olduğu iftirasını atanlardan ve kesin DNA sonucuna rağmen halâ bunda ısrar edenlerden yargı önünde hesap sormaya geliyor" dedi.

'Bugüne kadar sustum, davayı açana kader vurmuş, bir de ben vurmayayım dedim ve alttan aldım. Çalıştığım gazete ve televizyonda haber bile yaptırmadım.

Ama bir yere kadar. Bizim de mağduriyet yaşayan ailemiz, çocuklarımız var. Bizim de onurumuz var.'

Sabrı taşan Dündar'ın "Mahkeme kararı lehimize çıktığına ve buna rağmen iftiralarını sürdürdüklerine göre; artık konuşabilirim. Örneğin Çarşamba akşamı, şahsıma babalık davası açan D.G 'nin hayatımda hiç tanımadığım annesi Suphiye (Sofi) Orancı hakkında ARENA'ya ulaşan yüz kızartıcı belgeleri yayınlamaya başlayabiliriz. (Bizde yalan, iftira vs. yerine belge konuşur.) Bunlar arasında öyleleri var ki ekrana getirdiğimizde içinizden tükürme duygusu geçecek..." sözleriyse gündeme bomba gibi düştü.

Sabrı taşan Dündar'ın "Mahkeme kararı lehimize çıktığına ve buna rağmen iftiralarını sürdürdüklerine göre; artık konuşabilirim. Örneğin Çarşamba akşamı, şahsıma babalık davası açan D.G 'nin hayatımda hiç tanımadığım annesi Suphiye (Sofi) Orancı hakkında ARENA'ya ulaşan yüz kızartıcı belgeleri yayınlamaya başlayabiliriz. (Bizde yalan, iftira vs. yerine belge konuşur.) Bunlar arasında öyleleri var ki ekrana getirdiğimizde içinizden tükürme duygusu geçecek..." sözleriyse gündeme bomba gibi düştü.

"Bu rapor için mahkemece sevk edildiğim, her koridoru kamera ile görüntülenen devlet hastanesinde kan ve saç örneğim alındı. (Saçımdan çeke çeke, sökerek kopartılan bir tutamın yerinde halâ boşluk var!..) Adli Tıp Raporunun sonuçlanması 7 ay sürdü. Bu manevi işkence sürecinde ailem travmalar yaşadı."

"Bu rapor için mahkemece sevk edildiğim, her koridoru kamera ile görüntülenen devlet hastanesinde kan ve saç örneğim alındı. (Saçımdan çeke çeke, sökerek kopartılan bir tutamın yerinde halâ boşluk var!..) Adli Tıp Raporunun sonuçlanması 7 ay sürdü. Bu manevi işkence sürecinde ailem travmalar yaşadı."
x.com

"Bu rapor için mahkemece sevk edildiğim, her koridoru kamera ile görüntülenen devlet hastanesinde kan ve saç örneğim alındı. (Saçımdan çeke çeke, sökerek kopartılan bir tutamın yerinde halâ boşluk var!..) Adli Tıp Raporunun sonuçlanması 7 ay sürdü. Bu manevi işkence sürecinde ailem travmalar yaşadı."

"Bu rapor için mahkemece sevk edildiğim, her koridoru kamera ile görüntülenen devlet hastanesinde kan ve saç örneğim alındı. (Saçımdan çeke çeke, sökerek kopartılan bir tutamın yerinde halâ boşluk var!..) Adli Tıp Raporunun sonuçlanması 7 ay sürdü. Bu manevi işkence sürecinde ailem travmalar yaşadı."
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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