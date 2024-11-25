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Babalık Davası Negatif Sonuçlanmıştı: İftiralara Maruz Kalıp Sabrı Taşan Uğur Dündar Hesap Soracak!
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın evlilik dışı yaşadığı bir ilişkisinden ikiz kızları olduğu öğrenilmişti. Yıllar sonra ortaya çıkan kızlardan Duygu Nebioğlu, uzun zamandır görmedikleri annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmaya çalışmıştı. Ortalığın hareketlendiği anlarda Nebioğlu annesinin toplamda dört çocuğu olduğunu, hatta ablası Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğunu öne sürünce sular daha da hareketlenmişti. Usta gazeteci Uğur Dündar, iddialarının ilk gününden beri bunun gerçek olmadığını üzerine basa basa söylemişti. DNA testi sonucu negatif çıkmasına rağmen Dilara Gülatan'ın Adli Tıp'a itirazı Dündar'ın sabrını taşırmıştı. Kendisine yönelik iftiraların devam ettiğini açıklayan başarılı gazeteci sosyal medya hesabından rest çeken yeni bir açıklama yaptı.
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