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Aleyna Kalaycıoğlu'nun Murat Dalkılıç'la Düet Yaparken Giydiği Bol Dekolteli Kombin Yine Yorum Topladı!

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Aleyna Kalaycıoğlu'nun Murat Dalkılıç'la Düet Yaparken Giydiği Bol Dekolteli Kombin Yine Yorum Topladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
24.11.2024 - 15:40

Survivor'ın bir dönem gündemden düşmeyen yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu şimdi de kariyeri ve özel hayatıyla konuşuluyor. Zaman zaman adı aşk dedikodularına karışan fenomen yarışmacı şu sıralar müziğiyle öne çıkıyor. Sahnelere çıkıp şarkı söyleyip kombinleriyle de dikkat çekiyor. 2022 yılında Murat Dalkılıç'la sahnede düet yapan Aleyna Kalaycıoğlu'nun derin dekolteli konser kombini yeniden gündem olunca yorumlar havada uçuştu.

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İlk kez 2021 yılında yayınlanan Survivor'da yarışıp finale bir adım kala elenen Aleyna Kalaycıoğlu adadaki performansı, ilişkileri ve tavrıyla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

İlk kez 2021 yılında yayınlanan Survivor'da yarışıp finale bir adım kala elenen Aleyna Kalaycıoğlu adadaki performansı, ilişkileri ve tavrıyla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

Yarışmayla ekranlarda tanınırlık etmesinden sonra bir anda müzik kariyerine giriş yapıp 'Beceremedim' adlı bir single çıkaran Kalaycıoğlu adını kısa sürede geniş bir kitleye duyurmayı başardı.

Yarışmayla ekranlarda tanınırlık etmesinden sonra bir anda müzik kariyerine giriş yapıp 'Beceremedim' adlı bir single çıkaran Kalaycıoğlu adını kısa sürede geniş bir kitleye duyurmayı başardı.

Kısa sürede büyük bir kesim tarafından sevilen genç yarışmacıyı geçen sezon Survivor All Star kadrosunda da izlemiştik.

Kısa sürede büyük bir kesim tarafından sevilen genç yarışmacıyı geçen sezon Survivor All Star kadrosunda da izlemiştik.

Günden güne popülerliği artmaya başlayan Kalaycıoğlu bu süreçte aşk dedikodularıyla da dikkat çekti tabii. Fenomen yarışmacının Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör'le samimi halleri çok konuşulmuştu.

Günden güne popülerliği artmaya başlayan Kalaycıoğlu bu süreçte aşk dedikodularıyla da dikkat çekti tabii. Fenomen yarışmacının Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör'le samimi halleri çok konuşulmuştu.

Her ne kadar dedikodular yalanlansa da birileri bunun bir iddiadan ibaret olduğuna pek inanmamıştı:

Kariyerine çıkarttığı hit parçalarla devam eden fenomen şimdilerde ise rapçi Canbay ile aşk yaşıyor.

Kariyerine çıkarttığı hit parçalarla devam eden fenomen şimdilerde ise rapçi Canbay ile aşk yaşıyor.
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Yazı ayları boyunca olduğu gibi şimdi de mekanlarda konser vermeye devam eden Aleyna Kalaycıoğlu bu kez eski sahne performanslarından biriyle öne çıktı.

Yazı ayları boyunca olduğu gibi şimdi de mekanlarda konser vermeye devam eden Aleyna Kalaycıoğlu bu kez eski sahne performanslarından biriyle öne çıktı.

2022 yılında sahnede ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile düet yapan Aleyna Kalaycıoğlu'nun bol derin dekolteli konser kombini yeniden yorumların hedefi oldu.

2022 yılında sahnede ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile düet yapan Aleyna Kalaycıoğlu'nun bol derin dekolteli konser kombini yeniden yorumların hedefi oldu.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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