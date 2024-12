GQ Man Of The Year 2024 Gecesinde Baklavalarını Sergileyen Şeyma Subaşı'nın Kombini Dile Düştü!

Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Şeyma Subaşı artık adını sıkça duyduğumuz magazin figürleri arasında yer alıyor. Kendisi yeni iş, yeni aşk derken sürekli dikkat çekmeye devam ediyor. Attığı her adımla ayrı bir olan ünlü fenomen bu kez de GQ Men Of The Year 2024 gecesindeki kombiniyle dile düştü. Kaslarını sergileyen Şeyma'nın enterasan seçimi sınıfta kaldı!