GQ Man Of The Year 2024 Gecesinde Baklavalarını Sergileyen Şeyma Subaşı'nın Kombini Dile Düştü!
GQ Man Of The Year 2024 Gecesinde Baklavalarını Sergileyen Şeyma Subaşı'nın Kombini Dile Düştü!
Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Şeyma Subaşı artık adını sıkça duyduğumuz magazin figürleri arasında yer alıyor. Kendisi yeni iş, yeni aşk derken sürekli dikkat çekmeye devam ediyor. Attığı her adımla ayrı bir olan ünlü fenomen bu kez de GQ Men Of The Year 2024 gecesindeki kombiniyle dile düştü. Kaslarını sergileyen Şeyma'nın enterasan seçimi sınıfta kaldı!
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Şeyma Subaşı, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yla komplike bir aşk yaşayıp nikah masasına oturduktan kısa süre boşanması süreciyle hayatımıza girdi.
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Boşanmanın ardından kendi yolunu çizip biricik kızı Melisa'yla ülke ülke gezen ünlü fenomen bu süreçte özel hayatıyla da gündemden düşmedi tabii.
Sevdiceği Meedo'dan da ayrılmasının ardından bir süre geçtikten sonra Marlon Teixeira'yla yeni aşka yelken açan Subaşı paylaşımlarıyla da sıkça öne çıkmaya devam etti.
Şimdilerde başarısız kafe girişiminin ardından kozmetik sektörüne giriş yapan Subaşı bir an olsun vazgeçmediği spor sayesinde fitleştikçe fitleşiyor.
Geçtiğimiz akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2024 gecesinde yaptığı sporun sonucunu sergileyen ünlü fenomen baklavaları epey göze çarptı.
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Şeyma Subaşı geceye sadece kaslarıyla değil görenlere türlü türlü yorum yaptıran cinsten kombiniyle de damga vurdu.
Dillerden düşmeyen fenomenin kırmızı halıdaki poz kestiği anları buradan izleyebilirsiniz:
Şeyma Subaşı'nın hem kasları hem de pek çok kişi tarafından eleştiri alan kombinine gelen yorumlardan bazılarını da sizler için topladık...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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