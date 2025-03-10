Aniesi ve Mutarra'ya Gerçekte Ne Olduğundan Ece Erken'in Hilal Cebeci Tepkisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Mahkemeden yayın durdurma, geçmiş bölümlerin silinmesi ve yeni bölüm çekimlerinin kaldırılması gibi kararın çıkmasının ardından yapım şirketi aileyle anlaşmaya varmış ve aile davadan geri çekilmişti.

Yalnızca gerçek hayattan esinlenildiğinin ısrarla belirtilmesinin ardından, 'Cinayet mi işlendi yoksa Şakir Paşa intihar mı etti?' belirsizliği dizinin takipçileri için merak konusu olmaya devam ediyor. Ancak gerçek hayatta da bir şekilde hayatını kaybeden Şakir Paşa'nın ardından Cevat Şakir'in cezaevine girdiği biliniyor. Peki ama eşi Aniesi (Agnesie) ve kızı Mutarra'ya onun hapse girmesinden sonra ne oldu?