Aniesi ve Mutarra'ya Gerçekte Ne Olduğundan Ece Erken'in Hilal Cebeci Tepkisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Aniesi ve Mutarra'ya Gerçekte Ne Olduğundan Ece Erken'in Hilal Cebeci Tepkisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
10 Mart Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor'la bütünleşen isimlerden biri olan Sema Aydemir, geçtiğimiz sezon Pınar'la kavga etmesi sonucu diskalifiye edilmişti. Bu sezon da Pınar'la karşı karşıya gelen Sema, yarışmada sık sık zor anlar yaşamaya başladı.
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2. Survivor 2025: All Star-Gönüllüler formatıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmada dün akşam gerçekleşen elemenin ardından verilen fragmanda yarışmada bir kural ihlali yapıldığı görülmüştü.
3. Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacılarından Cansel Ayanoğlu, program sonrası yaptığı paylaşımlarla popülerliğini sürdürüyor.
4. 3. sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer almayı başaran Kızılcık Şerbeti, tüm hızıyla 4. sezonuna doğru yol alıyor. Yüksek reytingler sonucu en büyük rakibi Yalı Çapkını'nı alt eden Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonda da izleyiciyle buluşması ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor.
5. NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hayatından esinlenilen hikayeyi izleyiciyle buluşturuyor. Gerçek karakterlerin hayatından uyarlanan dizi, bu sebeple Şakir Paşa'nın torunları tarafından tepki çekmiş ve dava edilmişti.
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6. Köylü Güzeli, İpe İpe, Üzülürsün gibi şarkılarıyla popüler olan Hilal Cebeci, bir dönem müzik piyasasını sallıyordu.
7. Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde küçük 'Leyla' karakterine hayat veren Melisa Duru Ünal ekranların en dikkat çeken çocuk oyuncularından oldu.
8. Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel kaybının 4. gününde sağ olarak bulunmuş ve içimizi bir nebze olsun ferahlatmıştı. Ancak 36 yaşındaki peyzaj mimarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş ve tüm sevenlerini derin bir acıya boğmuştu.
9. 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel, kıyafetlerine yakın bir yerde 4. gününde sağ olarak bulunmuştu. Yarı uyur vaziyette bulunan peyzaj mühendisi ne yazık ki hastanede hayatını kaybetmişti. Spiritüel olaylarla ilgilendiği öğrenilen Ece'nin tarot falı baktığı ortaya çıkmıştı.
10. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının en olaylı isimlerinden biri Yaren Dağ olmuştu. Eski hali, şoke eden estetikleri ve kaotik çıkışlarıyla yarışmada büyük tanınırlık elde etmişti.
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11. TRT 1 ekranlarının başarılı dizisi Teşkilat 5. sezonuyla yayın hayatına devam ediyor. Uzun yıllardır izleyiciyle buluşmasına rağmen izleyici kitlesinde bir azalma yaşanmayan aksiyon dolu yapım sıkça gündem oluyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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