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Aniesi ve Mutarra'ya Gerçekte Ne Olduğundan Ece Erken'in Hilal Cebeci Tepkisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Aniesi ve Mutarra'ya Gerçekte Ne Olduğundan Ece Erken'in Hilal Cebeci Tepkisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Kısmetse Olur Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.03.2025 - 01:41

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

10 Mart Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Survivor'la bütünleşen isimlerden biri olan Sema Aydemir, geçtiğimiz sezon Pınar'la kavga etmesi sonucu diskalifiye edilmişti. Bu sezon da Pınar'la karşı karşıya gelen Sema, yarışmada sık sık zor anlar yaşamaya başladı.

1. Survivor'la bütünleşen isimlerden biri olan Sema Aydemir, geçtiğimiz sezon Pınar'la kavga etmesi sonucu diskalifiye edilmişti. Bu sezon da Pınar'la karşı karşıya gelen Sema, yarışmada sık sık zor anlar yaşamaya başladı.

Çantasını alarak oyun alanını terk eden ve 'Pasaportumu getirin' diyen yarışmacı, Acun Ilıcalı'nın acil durum konseyinde bunu neden yaptığını ve yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağına dair soruya yanıt verdi.

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2. Survivor 2025: All Star-Gönüllüler formatıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmada dün akşam gerçekleşen elemenin ardından verilen fragmanda yarışmada bir kural ihlali yapıldığı görülmüştü.

2. Survivor 2025: All Star-Gönüllüler formatıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmada dün akşam gerçekleşen elemenin ardından verilen fragmanda yarışmada bir kural ihlali yapıldığı görülmüştü.

Acun Ilıcalı'nın konseyde iletişim ihlali yapıldığını açıkladığının görülmesinin ardından, ihlali yapan isimler merak konusu olmuştu. Survivor'da kimler kural ihlali yaptı diye merak edilirken, 3 ismin bu olaya karıştığı öğrenildi. Acun Ilıcalı hem o isimleri, hem de aldıkları cezaları açıkladı.

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3. Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacılarından Cansel Ayanoğlu, program sonrası yaptığı paylaşımlarla popülerliğini sürdürüyor.

3. Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacılarından Cansel Ayanoğlu, program sonrası yaptığı paylaşımlarla popülerliğini sürdürüyor.

Zor zamanlar geçirdiği bilinen Cansel, bugün geçirdiği bir operasyon sonrası Instagram hesabından paylaşım yaptı. Takipçilerini uyaran fenomen yarışmacı, göğsünde bir kitle tespit ettiğini ve ailesinde meme kanseri öyküsü olduğu için endişelendiğini dile getirdi.

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4. 3. sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer almayı başaran Kızılcık Şerbeti, tüm hızıyla 4. sezonuna doğru yol alıyor. Yüksek reytingler sonucu en büyük rakibi Yalı Çapkını'nı alt eden Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonda da izleyiciyle buluşması ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor.

4. 3. sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer almayı başaran Kızılcık Şerbeti, tüm hızıyla 4. sezonuna doğru yol alıyor. Yüksek reytingler sonucu en büyük rakibi Yalı Çapkını'nı alt eden Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonda da izleyiciyle buluşması ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor.

Hemen her karakterine ayrı kaos yazılan dizide olaysız bir bölüm geçmiyor. İlk iki sezon Alev'le yasak aşk yaşayan Apo, Alev'in ölümünden sonra ondan dünyaya gelen kızını Pembe'ye baktırırken yeni bir aşka yelken açtı bile! Işıl'la başlayan ilişkisiyle sosyal medyada tepkilerin merkezine oturan Apo, yeni bölümde Kıvılcım tarafından yakalanıyor!

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5. NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hayatından esinlenilen hikayeyi izleyiciyle buluşturuyor. Gerçek karakterlerin hayatından uyarlanan dizi, bu sebeple Şakir Paşa'nın torunları tarafından tepki çekmiş ve dava edilmişti.

5. NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hayatından esinlenilen hikayeyi izleyiciyle buluşturuyor. Gerçek karakterlerin hayatından uyarlanan dizi, bu sebeple Şakir Paşa'nın torunları tarafından tepki çekmiş ve dava edilmişti.

Mahkemeden yayın durdurma, geçmiş bölümlerin silinmesi ve yeni bölüm çekimlerinin kaldırılması gibi kararın çıkmasının ardından yapım şirketi aileyle anlaşmaya varmış ve aile davadan geri çekilmişti.

Yalnızca gerçek hayattan esinlenildiğinin ısrarla belirtilmesinin ardından, 'Cinayet mi işlendi yoksa Şakir Paşa intihar mı etti?' belirsizliği dizinin takipçileri için merak konusu olmaya devam ediyor. Ancak gerçek hayatta da bir şekilde hayatını kaybeden Şakir Paşa'nın ardından Cevat Şakir'in cezaevine girdiği biliniyor. Peki ama eşi Aniesi (Agnesie) ve kızı Mutarra'ya onun hapse girmesinden sonra ne oldu?

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6. Köylü Güzeli, İpe İpe, Üzülürsün gibi şarkılarıyla popüler olan Hilal Cebeci, bir dönem müzik piyasasını sallıyordu.

6. Köylü Güzeli, İpe İpe, Üzülürsün gibi şarkılarıyla popüler olan Hilal Cebeci, bir dönem müzik piyasasını sallıyordu.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve şarkılarıyla da gündeme gelmeyen Cebeci uzun bir aranın ardından değişimiyle bugün Gel Konuşalım programında konuşuldu. Ece Erken'in sunuculuğunu yaptığı programda son haline ait fotoğraflar paylaşılan ünlü şarkıcı herkesi şaşırttı. Ece Erken, 'Bizi kandırma' diyerek kamera arkasına sitem etti.

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7. Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde küçük 'Leyla' karakterine hayat veren Melisa Duru Ünal ekranların en dikkat çeken çocuk oyuncularından oldu.

7. Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde küçük 'Leyla' karakterine hayat veren Melisa Duru Ünal ekranların en dikkat çeken çocuk oyuncularından oldu.

Performansıyla büyük beğeni toplayan minik Melisa bu sefer de namaz ve ibadet hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.

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8. Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel kaybının 4. gününde sağ olarak bulunmuş ve içimizi bir nebze olsun ferahlatmıştı. Ancak 36 yaşındaki peyzaj mimarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş ve tüm sevenlerini derin bir acıya boğmuştu.

8. Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel kaybının 4. gününde sağ olarak bulunmuş ve içimizi bir nebze olsun ferahlatmıştı. Ancak 36 yaşındaki peyzaj mimarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş ve tüm sevenlerini derin bir acıya boğmuştu.

Hayatını kaybeden Ece Gürel hakkında çıkan çeşitli iddialar da aldı başını yürüdü. Bunların başında da 'cadılık eğitimi' konusu yer aldı. Geçtiğimiz saatlerde Müge Anlı'nın programına bağlanan baba, kızının 'cadılık eğitimi' aldığı konusuna gözyaşları içinde isyan etti.

Detaylar:

9. 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel, kıyafetlerine yakın bir yerde 4. gününde sağ olarak bulunmuştu. Yarı uyur vaziyette bulunan peyzaj mühendisi ne yazık ki hastanede hayatını kaybetmişti. Spiritüel olaylarla ilgilendiği öğrenilen Ece'nin tarot falı baktığı ortaya çıkmıştı.

9. 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel, kıyafetlerine yakın bir yerde 4. gününde sağ olarak bulunmuştu. Yarı uyur vaziyette bulunan peyzaj mühendisi ne yazık ki hastanede hayatını kaybetmişti. Spiritüel olaylarla ilgilendiği öğrenilen Ece'nin tarot falı baktığı ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'nın programına konuk olan Buse Hanım, Ece Gürel'i son gören kişi olarak bildiklerini anlatmıştı. Ormanda aile yürüyüşü yaparken Ece'nin arkalarına takıldığını belirten Buse Hanım hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bu kişinin, Ece Gürel'in tarot sayfasındaki reklam yüzü olan kadın olduğu iddiaları sosyal medyada damga vurdu. Bugün canlı yayına bağlanan Buse Hanım tüm bu iddialara net ve sert bir dille ilk kez yanıt verdi.

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10. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının en olaylı isimlerinden biri Yaren Dağ olmuştu. Eski hali, şoke eden estetikleri ve kaotik çıkışlarıyla yarışmada büyük tanınırlık elde etmişti.

10. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının en olaylı isimlerinden biri Yaren Dağ olmuştu. Eski hali, şoke eden estetikleri ve kaotik çıkışlarıyla yarışmada büyük tanınırlık elde etmişti.

Programdan sonra da gündem de kalmayı başaran Yaren Dağ'ın tesettüre girmesi ise büyük bir kesimi şaşırtmıştı. Beklenmeyen bir hamle daha yapan Yaren bu sefer de bir tesettür markası kurdu.

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11. TRT 1 ekranlarının başarılı dizisi Teşkilat 5. sezonuyla yayın hayatına devam ediyor. Uzun yıllardır izleyiciyle buluşmasına rağmen izleyici kitlesinde bir azalma yaşanmayan aksiyon dolu yapım sıkça gündem oluyor.

11. TRT 1 ekranlarının başarılı dizisi Teşkilat 5. sezonuyla yayın hayatına devam ediyor. Uzun yıllardır izleyiciyle buluşmasına rağmen izleyici kitlesinde bir azalma yaşanmayan aksiyon dolu yapım sıkça gündem oluyor.

Bunun nedenlerinden biri de dizi kadrosunda yaşanan hareketlilikler oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziden ünlü bir isim ayrılıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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