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Bugün İndirimde Neler Var? Instax Mini'den Samsung Galaxy Tab S9 FE'ye 11 Mart 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Instax Mini'den Samsung Galaxy Tab S9 FE'ye 11 Mart 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 07:09

11 Mart 2025 tarihinde sizi bekleyen indirimlerle karşınızdayız! Instax Mini'den Samsung Galaxy Tab S9 FE'ye kadar birçok ürün, bugün sizler için özel fiyatlarla sunuluyor. Günün fırsatlarını kaçırmamak için hemen incelemeye başlayın ve ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla karşılayın. Bu fırsatlarla hem bütçenizi koruyun, hem de ihtiyaçlarınızı en kaliteli ürünlerle karşılayın. İndirimlerimiz sınırlı sayıda ve belirli bir süre için geçerli olacaktır, bu yüzden hemen harekete geçin ve bu fırsatları kaçırmayın!

Bu içerik 11.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet Koyu Gri 8 GB RAM, 128 GB Depolama (Samsung Türkiye Garantili)

1. Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet Koyu Gri 8 GB RAM, 128 GB Depolama (Samsung Türkiye Garantili)

İster iş, ister eğlence için mükemmel bir tablet deneyimi! Bu Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus, yüksek performansı ve geniş ekranıyla dikkat çekiyor. Samsung Türkiye garantisiyle de güvende olacaksınız.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet Koyu Gri 8 GB RAM, 128 GB Depolama (Samsung Türkiye Garantili)

2. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı, Çanta ve Yüz Temizleme Cihazı Hediyeli, Yüz ve Vücut ve Hassas Bölge Kullanımı, BRI924/00 (Pembe, beyaz)

2. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı, Çanta ve Yüz Temizleme Cihazı Hediyeli, Yüz ve Vücut ve Hassas Bölge Kullanımı, BRI924/00 (Pembe, beyaz)

Pürüzsüz bir cilde kavuşmanın en pratik yolu! Bu Philips Lumea cihazı, lazer epilasyon teknolojisiyle uzun süreli tüy azaltma sağlıyor. Hediye olarak gelen çanta ve yüz temizleme cihazı da cabası.

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı, Çanta ve Yüz Temizleme Cihazı Hediyeli, Yüz ve Vücut ve Hassas Bölge Kullanımı, BRI924/00 (Pembe, beyaz)

3. MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR I5-1235U

3. MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR I5-1235U

Güçlü performansı ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu MSI laptop, hem iş hem de oyun için ideal bir seçenek. Hızlı SSD'si ve geniş ekranıyla da keyifli bir kullanım sunuyor.

MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR I5-1235U

4. NEOFLAM Fika 7 Parça Cam Kapaklı Seramik Kaplama Döküm Sosluk Tencere Tava Seti

4. NEOFLAM Fika 7 Parça Cam Kapaklı Seramik Kaplama Döküm Sosluk Tencere Tava Seti

Mutfakta hem şık hem de kullanışlı bir set arayanlara müjde! Bu NEOFLAM tencere tava seti, seramik kaplamasıyla sağlıklı yemekler pişirmenizi sağlarken, döküm yapısıyla da ısıyı eşit şekilde dağıtıyor.

NEOFLAM Fika 7 Parça Cam Kapaklı Seramik Kaplama Döküm Sosluk Tencere Tava Seti

5. Fujifilm Instax Mini 12 Fotoğraf Makinesi-20li Film-Simli Pleksi Kılıf-64lü Albüm ve Mıknatıslı Çerçeve Set 1

5. Fujifilm Instax Mini 12 Fotoğraf Makinesi-20li Film-Simli Pleksi Kılıf-64lü Albüm ve Mıknatıslı Çerçeve Set 1

Anılarınızı ölümsüzleştirmenin en eğlenceli yolu! Bu Fujifilm Instax Mini 12 seti, anında fotoğraf baskısı yapmanızı sağlıyor. Yanında gelen aksesuarlarla da fotoğraflarınızı daha özel hale getirebilirsiniz.

Fujifilm Instax Mini 12 Fotoğraf Makinesi-20li Film-Simli Pleksi Kılıf-64lü Albüm ve Mıknatıslı Çerçeve Set 1

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6. Loobex Led Temassız Ateş Ölçer Termometre Vücut Nesne

6. Loobex Led Temassız Ateş Ölçer Termometre Vücut Nesne

Hızlı ve hijyenik ateş ölçümü için ideal! Bu temassız termometre, hem vücut hem de nesne sıcaklığını ölçebiliyor. FDA onaylı olması da güvenilirliğini artırıyor.

Loobex Led Temassız Ateş Ölçer Termometre Vücut Nesne

7. Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli 390 ml K6022

7. Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli 390 ml K6022

Saç derisi sorunlarına etkili çözüm! Vichy Dercos şampuan, kepek, yağlanma gibi problemleri gidermeye yardımcı oluyor. Saçlarınızı temizlerken sağlıklı bir görünüm kazandırıyor.

Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli 390 ml K6022

8. MjCare Nose Pack - Siyah Nokta ve Gözenek Için Temizleyici Burun Bandı 10'lu

8. MjCare Nose Pack - Siyah Nokta ve Gözenek Için Temizleyici Burun Bandı 10'lu

Siyah noktalardan ve geniş gözeneklerden kurtulmanın pratik yolu! Bu burun bantları, cildinizi derinlemesine temizleyerek pürüzsüz bir görünüm sağlıyor.

MjCare Nose Pack - Siyah Nokta ve Gözenek Için Temizleyici Burun Bandı 10'lu

9. Lancome La Vie Est Belle 30 ML Yılbaşı Seti

9. Lancome La Vie Est Belle 30 ML Yılbaşı Seti

Yılbaşına özel bu Lancome seti, sevdiklerinize veya kendinize verebileceğiniz harika bir hediye seçeneği. La Vie Est Belle'in eşsiz kokusuyla özel anlar yaratın.

Lancome La Vie Est Belle 30 ML Yılbaşı Seti

10. Casio MTP-1374D-7AVDF Erkek Kol Saati

10. Casio MTP-1374D-7AVDF Erkek Kol Saati

Klasik ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu Casio kol saati, her erkeğin tarzına uyum sağlayacak. Dayanıklı yapısı ve su geçirmez özelliğiyle de uzun yıllar kullanabilirsiniz.

Casio MTP-1374D-7AVDF Erkek Kol Saati

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11. L'Oreal Paris L'oréal Paris Revitalift Clinical Spf 50 Günlük Yüksek Uv Korumalı Yüz Güneş Kremi 50ml

11. L'Oreal Paris L'oréal Paris Revitalift Clinical Spf 50 Günlük Yüksek Uv Korumalı Yüz Güneş Kremi 50ml

1000 TL'ye %30 Sepet İndirimi!

L'Oreal Paris L'oréal Paris Revitalift Clinical Spf 50 Günlük Yüksek Uv Korumalı Yüz Güneş Kremi 50ml

12. U.S. Polo Assn. Kadın Açık Mavi Uzun Kollu Basic Gömlek

12. U.S. Polo Assn. Kadın Açık Mavi Uzun Kollu Basic Gömlek

200 TL ve üzeri alışverişlerde Sepette %15 İNDİRİM!

U.S. Polo Assn. Kadın Açık Mavi Uzun Kollu Basic Gömlek

13. Guess Kalpli Kadın Bileklik

13. Guess Kalpli Kadın Bileklik

Saat&Saat Süper Mart kampanyası başladı !

Guess JGUJUBB03242JWYGRHS Kalpli Kadın Bileklik

14. Ocean Home Textile 2 Adet Gri Deri Sofra Sunum Tabak Altlığı Supla Amerikan Servisi 40x30

14. Ocean Home Textile 2 Adet Gri Deri Sofra Sunum Tabak Altlığı Supla Amerikan Servisi 40x30

Amerikan Servislerde 2.Ürüne %30 İndirim!

Ocean Home Textile 2 Adet Gri Deri Sofra Sunum Tabak Altlığı Supla Amerikan Servisi 40x30

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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