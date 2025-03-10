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Teknolojide Büyük Mart İndirimleri Başladı!

etiket Teknolojide Büyük Mart İndirimleri Başladı!

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 17:22

Mart ayı geldi ve beraberinde kaçırılmayacak teknoloji indirimlerini getirdi! Yeni bir telefon mu almak istiyorsun yoksa bilgisayar ekipmanlarını mı yenilemek istiyorsun? Belki de uzun zamandır beklediğin o kulaklık nihayet indirime girdi! İşte senin için seçtiğimiz en iyi Mart fırsatları! Hazırsan, teknoloji alışverişine birlikte çıkalım!

Bu içerik 10.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Oyuncu Bilgisayarlarında ve Ekipmanlarında Avantajlı Fırsatlar

1. Oyuncu Bilgisayarlarında ve Ekipmanlarında Avantajlı Fırsatlar

Gamer ruhunu coşturacak indirimler Mart ayında kapına geldi! Performans canavarı bilgisayarlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla! Yüksek performanslı bilgisayarlar, güçlü ekran kartları ve oyun ekipmanlarında harika fırsatlar seni bekliyor! Ekran kartlarında inanılmaz fiyatlarla, en yeni oyunları yüksek çözünürlükte, akıcı bir şekilde oynama şansı! Efsane grafiklerde kasma derdi olmadan oyun oynamak ve rakiplerine fark atmak istiyorsan, bu fırsatları sakın kaçırma! Şimdi al, zafer senin olsun!

Oyuncu bilgisayarlarında ve ekipmanlarında avantajlı fırsatların hepsi burada.

2. Laptoplarda Sepette %5 net İndirim

2. Laptoplarda Sepette %5 net İndirim

Laptop almak için en doğru zaman! Mart’a özel %5’lik sepet indirimi ile hayalini kurduğun o laptopu çok daha uygun fiyata alabilirsin! Yüksek performanslı modeller, taşınabilirlik ve şıklık arayanlar için mükemmel fırsatlar seni bekliyor. Monster’dan Lenovo’ya, MSI’dan Acer’a kadar geniş model yelpazesinde, ihtiyaçlarına en uygun laptopu bulmak şimdi çok daha avantajlı! Hem iş hem oyun için ideal laptoplar, şimdi ekstra indirimle! Alışverişini tamamla, %5’lik ekstra indirimle bütçeni rahatlat. Kaçırma, hemen alışverişe başla!

Laptoplarda sepette %5 net indirim fırsatları burada.

3. Cep Telefonlarında 2.000 TL ’ye Varan Kupon Fırsatı

3. Cep Telefonlarında 2.000 TL ’ye Varan Kupon Fırsatı

Cep telefonunu yenilemek için en uygun zaman!  Şimdi, 2.000 TL'ye varan kupon fırsatlarıyla yeni telefonuna sahip olabilirsin!  Hem bütçeni rahatlatacak hem de İphone'dan Samsung'a en yeni teknolojiye sahip olmanı sağlayacak fırsatlar seni bekliyor! 

Fiyatlar düştü, avantajlar arttı! Hemen kuponunu al, hayalini kurduğun telefonu çok daha uygun fiyata kap! 

Cep telefonlarında 2.000 TL ’ye varan kupon fırsatlarının hepsi burada.

4. Seçili Tabletlerde 1500 TL Kupon Fırsatı

4. Seçili Tabletlerde 1500 TL Kupon Fırsatı

Tablet dünyasında büyük fırsatlar seni bekliyor! Seçili modellerde 1.500 TL’ye varan kupon fırsatlarıyla en sevilen tabletleri çok daha uygun fiyata alabilirsin! Hem iş hem eğlence için ideal seçeneklerde büyük indirimler seni bekliyor!

Teknolojiye sahip olmak hiç bu kadar kazançlı olmamıştı! Hemen kuponunu kullan, tabletini uygun fiyatla kap! 

Tabletlerde 1500 TL kupon fırsatlarının hepsi burada.

5. Giyilebilir Teknoloji Ürünlerinde 1000 TL ’ye Varan Kupon Fırsatı

5. Giyilebilir Teknoloji Ürünlerinde 1000 TL ’ye Varan Kupon Fırsatı

Giyilebilir teknoloji ürünlerinde büyük fırsatlar seni bekliyor! Akıllı saatlerden kulak üstü kulaklıklara, kablosuz kulaklıklardan daha fazlasına kadar 1.000 TL’ye varan kuponlarla en popüler ürünleri çok daha uygun fiyata alabilirsin! Hemen kuponunu al, bu fırsatları kaçırma ve teknolojiyi rahatça taşımanın tadını çıkar!

Giyilebilir teknoloji ürünlerinde 1000 TL ’ye varan kupon fırsatlarının hepsi burada.

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6. Klavye & Mouse’larda Sepette %5 Net İndirim

6. Klavye & Mouse’larda Sepette %5 Net İndirim

Klavye ve mouse alışverişinde büyük fırsat! Şimdi, sepetinde %5 net indirim ile oyun ve çalışma deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak ürünlere çok daha uygun fiyatlarla sahip olabilirsin! Yüksek hassasiyet, konforlu kullanım ve özelleştirilebilir RGB ışıklarıyla, her ortamda fark yaratırken konforlu kullanım da seni bekliyor!

Ergonomik ve şık klavye ve mouse’lar ile iş ve oyun dünyasında fark yarat, hemen şimdi fırsatları değerlendirmeye başla!

Klavye & Mouse’larda sepette %5 net indirim fırsatlarının hepsi burada.

7. Notebook Çantalarında Sepette %5 Net İndirim

7. Notebook Çantalarında Sepette %5 Net İndirim

Laptopunu hem şık hem güvenli taşımak ister misin? Şimdi, notebook çantalarında %5 net indirim fırsatıyla hem tarzını konuştur hem de cihazını koru! Bu indirimle, en kaliteli ve şık çantaları çok daha uygun fiyata alabileceksin!

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Notebook çantalarında sepette %5 net indirim fırsatlarının hepsi burada.

8. Kulaklık Ürünlerinde Sepette %5 Net İndirim

8. Kulaklık Ürünlerinde Sepette %5 Net İndirim

Müzik keyfini ve oyun deneyimini bir üst seviyeye taşımaya hazır mısın? Kulaklık ürünlerinde sepetinde %5 net indirim fırsatı seni bekliyor! Hem yüksek ses kalitesiyle hem de rahat kullanım özellikleriyle kulaklıklar, şimdi çok daha uygun fiyata!

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Kulaklık ürünlerinde sepette %5 net indirim fırsatlarının hepsi burada.

9. Samsung Galaxy S25 Serisinde 8.000 TL’ye Varan Ek Takas Desteği

9. Samsung Galaxy S25 Serisinde 8.000 TL’ye Varan Ek Takas Desteği

Yeni bir Galaxy S25 almak için mükemmel bir fırsat! Şimdi, Galaxy S25 serisinde 8.000 TL'ye varan ek takas desteği ile eski telefonunu kolayca takasla yenisiyle değiştir! Üstün özellikler, şık tasarım ve güçlü performans seni bekliyor, hem de takasla ekstra kazanç sağlıyorsun!

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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