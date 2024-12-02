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GQ Men Of The Year 2024 Ödül Töreninin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

GQ Men Of The Year 2024 Ödül Töreninin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
03.12.2024 - 02:23

GQ Türkiye tarafından her sene olduğu gibi bu sene de düzenlenen'Man of the Year' törenini magazin gündemine damgasını vurdu. Adeta yıldızlar geçidini anımsatan bu özel gecede birçok ünlü isim boy gösterdi. 

Şıklık yarışının yaşandığı ödül töreninin en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz.

Hazırsanız, işte başlıyoruz!

Kaynak: https://onedio.com/haber/harper-s-baz...
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ÖzgeYağız & Burak Berkay Akgül:

ÖzgeYağız & Burak Berkay Akgül:

Şeyma Subaşı:

Şeyma Subaşı:

Ebru Şahin:

Ebru Şahin:

Gökçe Bahadır & Emir Ersoy:

Gökçe Bahadır & Emir Ersoy:

Melisa Döngel:

Melisa Döngel:
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Yasemin Kay Allen:

Yasemin Kay Allen:

İdil Bilgen:

İdil Bilgen:

Afra Saraçoğlu:

Afra Saraçoğlu:

Nesrin Cavazade:

Nesrin Cavazade:

Selin Genç:

Selin Genç:
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Zafer Algöz:

Zafer Algöz:

Şevval Sam:

Şevval Sam:

Bestemsu Özdemir:

Bestemsu Özdemir:

Sibil Çetinkaya:

Sibil Çetinkaya:

Teoman:

Teoman:
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Burcu Kıratlı:

Burcu Kıratlı:

Ege Kökenli

Ege Kökenli

Sıla & İlker Kaleli:

Sıla & İlker Kaleli:

Salih Bademci:

Salih Bademci:

Boran Kuzum:

Boran Kuzum:
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Gökberk Demirci & Barış Baktaş:

Gökberk Demirci & Barış Baktaş:

Halit Ergenç:

Halit Ergenç:

Mert Demir:

Mert Demir:

Müge Boz & Caner Erdeniz:

Müge Boz & Caner Erdeniz:

Gürkan Uygun:

Gürkan Uygun:
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Tansel Öngel:

Tansel Öngel:

Çağla Boz:

Çağla Boz:

Burak Deniz:

Burak Deniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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