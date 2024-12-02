GQ Men Of The Year 2024 Ödül Töreninin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
GQ Men Of The Year 2024 Ödül Töreninin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Kaynak: https://onedio.com/haber/harper-s-baz...
GQ Türkiye tarafından her sene olduğu gibi bu sene de düzenlenen'Man of the Year' törenini magazin gündemine damgasını vurdu. Adeta yıldızlar geçidini anımsatan bu özel gecede birçok ünlü isim boy gösterdi.
Şıklık yarışının yaşandığı ödül töreninin en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz.
Hazırsanız, işte başlıyoruz!
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ÖzgeYağız & Burak Berkay Akgül:
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Şeyma Subaşı:
Ebru Şahin:
Gökçe Bahadır & Emir Ersoy:
Melisa Döngel:
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Yasemin Kay Allen:
İdil Bilgen:
Afra Saraçoğlu:
Nesrin Cavazade:
Selin Genç:
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Zafer Algöz:
Şevval Sam:
Bestemsu Özdemir:
Sibil Çetinkaya:
Teoman:
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Burcu Kıratlı:
Ege Kökenli
Sıla & İlker Kaleli:
Salih Bademci:
Boran Kuzum:
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Gökberk Demirci & Barış Baktaş:
Halit Ergenç:
Mert Demir:
Müge Boz & Caner Erdeniz:
Gürkan Uygun:
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Tansel Öngel:
Çağla Boz:
Burak Deniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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