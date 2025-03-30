Kristal Bilgi Çağı

Her burçta yaklaşık 2,5 yıl seyahat eder ve kalır. Satürn, her 29 yılda bir zodyaktaki turunu tamamlar ve başa döner. Bu nedenle 29 yaş birey için önemlidir. Zodyaktaki anlamı ise yaşam boyunca karşılaşabileceğimiz zorluklar, engeller, gecikmeler ve zaaflarımızdır. Satürn, hedefin kendisini temsil ettiğinden 2025 Mayıs ayında çevrimiçi benliğimizi öne çıkaran Koç burcuna geçişiyle planlar hız kazanacak. Koç burcundaki transiti ile risk teşkil eden gündemlerde ağırlıkta seyredecek. Tabi Türkiye Astroloji haritasının 10. evinde konumlanacağından ülkedeki otoriteler açısından da zorlayıcı bir dönemin başladığını gözlemleyeceğiz. Ayrıca tarihi referans alacak olursak 7 Nisan 1996,1997 ve 1 Mart 1999 yılları arasıdır.

O yıllarda ülkede ve dünya genelinde çeşitli suikastler yaşanmış ve enflasyon tırmanışını sürdürmüştür. Ülkeler arasında askeri hareketliliğin en yoğun yaşandığı dönemler olmuştur. O yıllarda dikkat çeken ülkeler Rusya, Çin, Kırgızistan ve Avustralyadır. Bu dönemde çok sayıda kazanın ve saldırının olması, yeniden ülkeler arasında savaş çıkacak mı sorusunu da akıllara getiriyor haliyle... Zira tarihe baktığımızda en dikkat çeken başlıklar bunlardı. 2025 yılında da savaşa dair kısa bir film izler miyiz? Pek tabi ki mümkün. Özellikle ekonomik buhranın ve ruhsal hac isteğinin arttığını öngörebilirim. Peki bu yalnızca Satürn’ün yaratacağı bir dalga mı? Elbette hayır! Diğer jenerasyon gezegenlerimiz Neptün ve Uranüs'te bu duruma katkı sağlayacaktır. Neptün bunlardan en önemlisi diyebiliriz. Çünkü zodyaktaki turunu 165 yılda tamamladığı için bir burçta kalış süresi 14 yıldır. Bu sebeple harita içinde bulunduğu ev konumuyla daha fazla ön planda olacaktır. Neptün 14 Şubat 1862 yılından bu güne ilk kez Koç burcuna geçiş yapacak. Jenerasyon olarak bizlerde bu önemli geçişi ilk kez deneyimleyeceğiz.

Neptün Koç transitinde doğanlar tarihe yön verecek, katı geleneklerden ve kesinleşmiş yasalardan özgürleştirecek bireyler olacaklardır. Yıl içinde Neptün Satürn ikilisi kol kola Koç burcunda tüm kuralları yıkmak üzere birleşecekler. Otoriter düzene baş kaldıran gettolar Burjuva kesimine karşı da yargı oluşturmak isteyecekler. Fanatizmin hüküm sürdüğü topraklara ve ülkelere değişim büyük yankılar uyandırarak geleceğe benziyor. Bu Karadağ ve Makedonya’nın öne çıkacağı anlamına gelebilir. Yıllardır süregelen AB komisyonu müzakere geçişini tamamlayıp katılım sağlayabilecekleri koşullara hazır olacaklardır... Amerika için bu durum iç karışıklığa sebebiyet verebilir. 2024 Kasım ayında yapılmış seçimin tekrarı düzenlenebilir. Kendi ülkemize gelecek olursak burda işler biraz karışabilir. Özellikle de asayiş sorunlarının artabileceğini, yönetimde önemli değişimlere gidileceğini ve ordunun daha aktif olacağına da atıfta bulunuyor. Bireysel alanda ise hepimiz kırılma noktalarını deneyimleyeceğiz. Yeni başlangıçlar ve yaşam planımızdaki majör değişimler bizleri daha önce tanımadığımız ve tanımlayamadığımız durumlara yönlendirecektir. Daha istekli, daha coşkulu, cesaretli ve kararlı olacağız. Koç arketipi kişisel gelişimin başlangıç noktasını temsil ettiğinden 2025 azimli ve cesur olanların yılı olacak. Bu transitler bazılarında ise tam tersi etkiye sebebiyet verebilir. Bireyler kendini tehlikedeymiş ve özgüvenden yoksunmuş gibi hissedebilir.

Satürn ve Neptün istikrarın, ilhamın ve dinginliğin gezegenleridir. Koç’un ruhsal yapısı çabuk değiştiğinden istikrar ve sabır gerektiren işler ve olaylar üzerinde durmak ve orada olgunlaşmak hiç kolay olmayacaktır. Satürn, hesaplı bir gezegen iken, Neptün inancın, imanın ve sezgilerin gezegenidir. Fıtratlarına aykırı olan Koç burcu bu iki gezegeninde savaş ilan etmesine neden olabilir. Herkesin bildiği bir tabir vardır; ‘’Karnınız açken alışveriş yapmayın’’ çünkü orada gerçek ihtiyaç listenize odaklanamazsınız! Acele eder, elinize ne geçerse sepete atmak isteyebilirsiniz. Normalde almayacağınız ürünlere bile muhtaçmışsınız gibi hissedebilirsiniz. Tamamen dürtüsel davranır ve reyonun önünde istediği olsun diye ayaklarını yere vura vura tepinen bir çocuk gibi hareket edersiniz. İşte Satürn ve Neptün Koç geçişi sizi gerçek ihtiyaç listesine davet ediyor olacak. Ayaklarımız yere sağlam basmalı, aklımız başımızda olmalı ve ilkel duygularımız altında ezilmemeliyiz. Derdimizi dile getirirken şefkat ve şükran duygusunu unutmamalıyız. Çünkü sene içinde bunların tamamı hiç ummadığımız kapıların aralanmasına katkı sağlayabilir. Koç döngüsü ile Amerika ve Kremlin’in İngiltere dahil olmak üzere pek çok avrupa ve sovyet ülkelerine propaganda savaşı başlattığını görebiliriz ki sene içinde Rusya açısından hayli önemli görünüyor.

Global çerçevede çeşitli kimyasal savaşlara, kayıplara ve kişileri klişe yönetimlerden arındırıp, bireysel özgürlüğe ulaştıracak seçimlere yönlendirecek. Küresel bakımdan birleştirici olanları yıkmaya, ayrıştırıcı olanların ise yıkıma uğramaya açık olduğunu söyleyebilirim. Neptün’ün ütopyasında gerçekçi olmayan umutlar, sarhoşken alınan kararların tadı vardır. Mars’ın doğasında ise realite. Bu ikili transitte birleştiğinde, yüzleşirken savaşmak kaçınılmazdır. Ayakları zeminle birleşmeyen, bulutlara hayranlık besleyenlerin ufak çaplı hayal kırıklığına uğraması söz konusu. Zira Marsın Distopyasında havailiğe ve bilinmezliğe yer yoktur. Neptün toz bulutuysa, Mars onu çekip ortadan kaldıran elektrikli bir süpürge gibidir. Neptün Koç transiti için şu cümleyi söyleyebilirim.