Kristal Bilgi Çağı

Ayrıca 2025 yılında gövde gösterisi yapan ve ‘’savun saldır’’ mantığını kullanan bireylerin sadece balondan ibaret olduğunu, kılıcı kınından çıkarmadan saldırgan tavırlar sergilediğini ve uyum sağlamamak için direndiğini de görebiliriz. Sonuçta Mars’ın çocuğu olan Koç kötü bir şöhrete sahiptir. Savaşı simgeleyen yönüyle de yıkım ve kaos ile bağlantılıdır. Sene içinde kırmızı alarm verecek olan Koç döngüsü aynı zamanda kendisini adil bir sistem içinde savaşmaya, şekil değiştirenleri ve düzenbazları deşifre etmek için hazır olda beklemeye adayacaktır. Geriye bakmamak veya geri kamera moduna güvenmemek oldukça önemli. Koç her ne kadar ihtiyacımız olan kıvılcımı bize sağlıyor olsa dahi, elimizi kuvvetlendirecek destek bir kılavuza gereksinim duyacağız. Satürn, Neptün ve Koç transiti başladığı an ‘’kalkanları yukarı hizala’’ modunu açacağız. Elbette Atomu parçalayıp moleküllere ayırmayacağız ya da dünyayı yeniden keşfetmeyeceğiz lakin hayatımızın solgun bölümlerine ışık tutacak kararlılığı da kucaklamaya hazır olacağız. Yıl içinde düşman yaratmamaya, kendinizi geliştirmeye, yeni yollar keşfetmeye, heyecan verici girişimlere ve bireysel projelerinizi öne çıkarmaya gayret edin.

Öncü burçlar açısından sıradışı içgörüler sağlayacak bir yıl. Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçlarını potansiyellerini yükseltecek yeni rotalar bekliyor olacak. Astrolojinin kader ve özgür iradeyle birleştiğini belirtirsek kaderin birer piyonu olmadığımızı da söyleyebilirim. Tıpkı bir ‘’Ouroboros’’ gibi yeniden doğuşu ve sonsuzluğu simgeleyen dengeyi bulmak ilk hedefimiz olmalı. Zira ezoterik prensipte kundalini enerjisi ve felsefesi bizleri ‘’uyanışa’’ davet edecek. İçimizdeki kutsal ateşi yakmak ve ilahi döngüye uyumlanarak varoluştan içimize ihtiva edilen melekeleri yeniden kazanmak, yüksek bir bilinç deneyimine ve aydınlanma evresine geçmek demektir.

‘’Her şey gider, her şey geri gelir, sonrasızca döner varlık çarkı. Her şey ölür, her şey yine çiçeklenir, sonrasızca sürer varlık döngüsü’’ 2025 yılında burç değiştirecek bir diğer gezegenimiz ise Uranüs olacak. Zodyağı dolaşması 84 yıl süren ve her burçta ortalama 7 yıl geçiren Uranüs, Boğa burcundan çıkıp İkizler burcuna geçiş yapacak. Kendisi şahsına münhasır devrimlerin gezegenidir. Zincirlenmiş gibi hissettiğimiz, içinde sıkıştığımız tuzakları, nelere bağımlı olduğumuzu, çevremizi sarmalayan ve göremediğimiz felaketleri bizlere gösterir. Uranüs gelecek ve anı birbirine bağlayan bir gezegendir. Pek çok sıradışı konuyu temsil eder. Şayet uyumluysanız ve yaşayacağınız değişimlere ahenkle katkı sağlıyorsanız o zaman sahip olduğunuz değerleri daha iyi koruyabilirsiniz. 7 Temmuz 2025 Yılında 2018’den beri ilerlediği Boğa burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçiyor. Ancak bu geçişin etkilerini ve yankılarını Mayıs ayı itibariyle gözlemleyeceğiz. Uranüs en son 1942 yılında İkizler burcunda transite başlamıştı. Şimdi ise yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Sene içinde gayrimenkul ve değerlere sınırlamalar gelebilir, varlık vergisi adı altında yeni düzenlemeler yapılabilir. Bilim ve uzay teknolojileri alanında önemli buluşlara imza atabiliriz. Kanser gibi hastalıklara çare ve çözümler bulunabilir. Metaverse dünyasına daha hızlı bir girizgah yapacağız. Uranüs İkizler geçişiyle yapay zekanın evlerimize, işyerimize, hayatlarımıza oldukça dahil olacağını söyleyebilirim.Şimdiye kadar görmediğimiz gerçekçi Al çalışmaları, bireylerin görüntüleri üzerinden sahte kimliğe bürünen kişiler görebiliriz ki ayrıca, politikacıların profillerini kullanma, kimlik hırsızlığı ile kazanç elde etme gibi korkutucu sahnelere tanık olabiliriz.

Sene içinde siber saldırılara ve teknolojik arızalara da tanık olabiliriz. Kolektifin hazıra konuşlanma isteği ve beklentisi artacak gibi. Havayollarında çeşitli uçak kazaları haberleri, insansız uçuş denemelerinin daha sık olduğunu görebiliriz. Para birimlerinin değişime uğrayacağını, yeni bir coin ve para biriminin kolektifle buluşacağını söyleyebilirim. Nakit kullanımı yerine dijital sektörün öne çıkacağı aşikar. Uranüs'ün İkizler seyriyle tahayyül etmekte zorlandığımız icatlarla karşılaşabiliriz. Carl Gustav Jung’a göre birlik ve icat çağı olarak gözlemlenmiş. Bu durumda 5G, kuantum ağı, sanal iletişim, uzayla iletişim kurma, yeni nesil teknolojik ürünler halkın beğenisine sunulacak. Uranüs İkizlerin daha evvel ki geçişi 1858 yılında gerçekleşmiş o yılı takip eden yıllarda 1861-1865 arasında Amerikan iç savaşı sırasında Abraham Lincoln'un yayınladığı ‘serbest bırakma beyannamesi’ ile Haziran 1863 yılında resmi olarak kölelik kaldırıldı ve halk zorba klanlardan özgürleşti.