Kristal Bilgi Çağı

Bunlardan birkaçı yapay rahim, yeni bir lisan ya da birden fazla dilin birleşiminden oluşan yeni bir iletişim ağı geliştirilebilir.Yeni havayolu şirketlerinin kurulumu, uçakların içindeki teknolojinin daha gelişmiş hali ve hatta uçak içinde haberleşmenin sağlanması mümkün olabilir. Eğitim alanında denenmemiş teknikler kullanılabilir. Hologram ekranlar, gözlükler, kameralar piyasaya sürülebilir. Tarımın artırılması yerine kapsül besin denemeleri yapılabilir. Tek hapla çeşitli besin kaynaklarına ulaşabiliriz. Zamanda ve uzayda seyahat araştırmaları büyük ses getirebilir. Bazı alanlarda insan yerine robotların mekanik gücünden yardım alınabilir. Kristal ekranlar, parmak izi ödemeler, bazı ülkelerde çocukluğumuzun çizgi filmi olan ‘Jetgiller’ deki gibi uçan araçların demo denemeleri yapılabilir. Dünya sağlık örgütünün yeni genetik çalışmalar üzerinde durması, gen değişimi denemeleri, kişiye özel tedavi protokollerinin hızla yayılması, geliştirilmiş dna aktivasyonları, kalıtsal hastalıkların bazılarına yeni reçeteler düzenlenebilir.
Merkür tarafından yönetilen ve insancıl bir burç olan İkizler diğer hava grubu mensupları gibi insanlığı temsil eder. Tüm dünyada sistemler ve sosyal yapılanmalar hızla değişen bir döngüye neden olacak. Uranüs, sınırlarını son limite kadar zorlayan bir gezegen olduğundan toplu grevler ve göç durumu yaşanabilir. Göçmenlik büroları her zamankinden daha fazla mesai yapacak gibi görünüyor. Resmen bilgi ve telekomünikasyon alanında çığır açan icatlara şahitlik edeceğiz. Sistemler o kadar hızlı el değiştirecek ki sınırlarımız ve hudutlarımızda bu değişimden nasibini alacak. Bazılarına eğlenceli gibi görünse de işin içinde zodyağın şımarık ve asi çocuğu Uranüs var. Ayaklarımız tıpkı mehter senfonisi gibi bir ileri iki geri şeklinde çalışabilir. Peki sadece ayaklar mı? tabi ki hayır, zihnimizde bi o kadar karmaşık ve çalkantılı görünüyor. 2025 her bakımdan ipe sapa gelmez bir yıl! Bu kadar gezegenin yıllar sonra burç değiştiriyor olması tabi ki ‘’Bir tatlı huzur almaya geldim’’ nameleriyle olmayacaktır. Özgürlük ve arzular için çetin bir mücadele vereceğiz. Jenerasyon gezegeni Uranüs ile İkizler birleştiğinde devrim ve isyan kaçınılmazdır. Bilginin yayılma hızı saliseleri bulabilir! ancak bu yayılan bilginin tamamı doğru mudur? Yoksa asparagas haber midir? öğrendiklerimizin peşinden giderken sorgulanması da önem arz edecek. Çünkü bu geçiş gerçekleştiğinde ister aşk, ister kariyer, ister yaşadığınız lokasyon olsun durdurulamaz bir değişim arzusu hissedersiniz. İçinizde korku ve coşkuyla karışık duygular sizi huzursuzluğa itebilir. Ancak korku sizi yalnızca çemberde tutar, zira çemberin dışına çıkma cesareti göstermek büyümek ve gelişmek demektir. Gerçek benliğinizle yüzleşip pasifleşmiş duygularınıza yeni bir soluk kazandırabilirsiniz. Sıkıcı ve boğucu rutinlerinize yepyeni bir hayat enerjisi üflemek çok iyi gelecektir.Unutmayalım ki 2025 yılı kendimize ve özümüze duyduğumuz saygıyı yaratıcılığımız ve mantığımızla harmanlayabileceğimizi vurguluyor.
Sene içindeki Jenerasyon geçişleri özgürlük ve değişim için burjuva ve getto kesimin karşı karşıya geleceğini ancak günün sonunda ortak payda da buluşabileceğini ifade ediyor. Çünkü mevcut bağlılıkların dağılmasının ve yeni yapıların oluşmasının herkes için doğru olan yapı olduğunu gözlemleyeceğiz. Uranus bağımsızlığı ve özgürlüğü temsil ettiğini gözardı etmeyelim. Amacı kolektifi ilham verici bir varoluşa yönlendirmek, cesaret kazanmamıza yardımcı olmak ve gerçek benliğimizi uyumlu bir yolculuğa kaydırmamıza katkı sağlamaktır.
Uranüs İkizlerde kalış süresi
07 Temmuz 2025- 08 Kasım 2025
26 Nisan 2026- 03 Ağustos 2032
Satürn Koç burcunda kalış süresi
25 Mayıs 2025- 01 Eylül 2025
14 Şubat 2026-12 Nisan 2028
Neptün Koç burcunda kalış süresi
30 Mart 2025- 22 Ekim 2025
26 Ocak 2026- 23 Mart 2039
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