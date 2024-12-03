Selena'nın 'Müstesna'sı Parla Şenol İlk Şarkısını Çıkarınca Sosyal Medya İkiye Bölündü!
Selena'nın 'Müstesna'sı Parla Şenol İlk Şarkısını Çıkarınca Sosyal Medya İkiye Bölündü!
Selena dizisinde canlandırdığı 'Müstesna' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Parla Şenol ülkemizin hem kıymetli oyuncularından hem de seslendirme sanatçılarından bir tanesi. Kendisi rol aldığı yapımlar kadar sempatik halleriyle de beğeni topluyor. Ancak şimdilerde oldukça farklı bir konuyla gündemde. Müzik dünyasına yeniden adım atan Parla Şenol 'Sardunyalar' adını verdiği ilk şarkısını piyasaya sürdü. Ünlü oyuncunun parçası sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
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Pek çok dizi, film ve tiyatro oyunlarında rol alan Parla Şenol, pek çok kişinin hafızasında Selena'da canlandırdığı 'Müstesna' karakteriyle kazınmıştır.
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Ünlü oyuncu, rol aldığı yapımlar kadar birbirinden doğal halleriyle verdiği sosyal medya pozlarıyla da sıkça adından söz ettiriyor.
Muhteşem oyunculuğunun yanı sıra o güzel enerjisini o kadar iyi yansıtıyor ki bunu hissetmemek mümkün bile değil gerçekten!
Seslendirme sanatçısı, yazar ve şarkıcı olan Parla Şenol bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme oturdu.
1984 yılında aktif müzik hayatına uzun bir ara veren usta oyuncu 'Sardunyalar' adını verdiği ilk şarkısını çıkardı.
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Şarkıyı dinlemek isteyenleri böyle alabiliriz...
Hadi gelin, söz ve müzik Parla Şenol'a ait olan yeni şarkıya gelen yorumlardan bazılarını sizlerle birlikte görelim:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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