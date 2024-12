'Yılın Göz Alıcı Başarısı' Ödülünü Kazanan Afra Saraçoğlu'nun Kırmızı Elbisesi Pınar Deniz'le Pişti Oldu!

Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2024 gecesine katılan isimlerden biri oldu. Şu sıralar Yalı Çapkını dizisiyle yıldızını daha çok partalan ünlü oyuncu törende 'Yılın Göz Alıcı Başarısı' ödülünü kazandı. Aynı gece doğum gününü kutlayan Saraçoğlu'nun kırmızı elbisesi geceye damga vurdu. Pınar Deniz'in gelinliğinin aynısını giyen ünlü oyuncunun saç ve makyajını kimse beğenmedi.