'Yılın Göz Alıcı Başarısı' Ödülünü Kazanan Afra Saraçoğlu'nun Kırmızı Elbisesi Pınar Deniz'le Pişti Oldu!
'Yılın Göz Alıcı Başarısı' Ödülünü Kazanan Afra Saraçoğlu'nun Kırmızı Elbisesi Pınar Deniz'le Pişti Oldu!
Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2024 gecesine katılan isimlerden biri oldu. Şu sıralar Yalı Çapkını dizisiyle yıldızını daha çok partalan ünlü oyuncu törende 'Yılın Göz Alıcı Başarısı' ödülünü kazandı. Aynı gece doğum gününü kutlayan Saraçoğlu'nun kırmızı elbisesi geceye damga vurdu. Pınar Deniz'in gelinliğinin aynısını giyen ünlü oyuncunun saç ve makyajını kimse beğenmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afra Saraçoğlu, eski sezonlarına kıyasla bu sezon beklediği reytingleri elde edemeyen Yalı Çapkını'nda canlandırdığı 'Seyran' karakteriyle yıldızını parlatmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kariyeri kadar çalkantılı özel hayatıyla da dillerden düşmeyen ünlü oyuncu özellikle son dönemlerde daha da popüler hale geldi.
Hatta kendisi dün akşam saatlerinde düzenlenen GQ Men Of The Year 2024 gecesinde "Yılın Göz Alıcı Başarısı" ödülüne layık görüldü.
Aynı gece yeni yaşını kutlarken, ödül konuşmasıyla gözyaşlarına boğulan Saraçoğlu "Çalışan, üreten, ne yaşarsa yaşasın kahkahası eksik olmayan ve başarıları göz alıcı olmak yerine göz ardı edilen tüm kadınlara" sözleriyle ödülünü alınca alkış topladı.
Zarafetiyle geceye damgasını vuran Afra Saraçoğlu'nun kırmızılar içindeki elbisesi beğeni toplarken bir yerden de gözümüze tanıdık geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz de öyle düşündüyseniz, doğru düşünmüşsünüz! Çünkü bu elbisenin beyazını Pınar Deniz, Roma'daki nikahında gelinlik olarak giymişti!
Afra Saraçoğl'nun göz alıcı kombini geçer not alsa da makyajı ve saçları sosyal medya kullanıcılarının değerlendirmesiyle sınıfta kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın