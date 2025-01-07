Sen Aşkta Hangi Rolü Üstleniyorsun?
Sen Aşkta Hangi Rolü Üstleniyorsun?
Aşkta her birimizin üstlendiği farklı roller var. Kimimiz romantik ve duygusal, kimimiz ise maceraperest ve özgürlüğüne düşkün! Peki sen aşkta hangi roldesin?
Öğrenmek için teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
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2. Şimdi de ilk buluşmada hangisini tercih ettiğini öğrenelim!
3. Peki partnerinle yaşadığın bir tartışma sonrası kendini nasıl hissedersin?
4. İlişkide güven senin için ne kadar önemli diye sorsak?
5. Partnerin kötü bir gün geçirdiğinde hangisini yaparsın?
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6. O zaman söyle bakalım bir ilişkide özgürlüğe ne kadar ihtiyaç duyuyorsun?
7. Partnerine hediye seçerken hangisine dikkat ediyorsun?
8. Son olarak, partnerinle gelecek hakkında konuşurken kendini nasıl hissettiğini öğrenelim!
Romantik aşık!
Maceracı aşık!
Güven veren aşık!
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