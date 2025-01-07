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Sen Aşkta Hangi Rolü Üstleniyorsun?

etiket Sen Aşkta Hangi Rolü Üstleniyorsun?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
07.01.2025 - 22:01

Aşkta her birimizin üstlendiği farklı roller var. Kimimiz romantik ve duygusal, kimimiz ise maceraperest ve özgürlüğüne düşkün! Peki sen aşkta hangi roldesin?

Öğrenmek için teste! 

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?

2. Şimdi de ilk buluşmada hangisini tercih ettiğini öğrenelim!

3. Peki partnerinle yaşadığın bir tartışma sonrası kendini nasıl hissedersin?

4. İlişkide güven senin için ne kadar önemli diye sorsak?

5. Partnerin kötü bir gün geçirdiğinde hangisini yaparsın?

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6. O zaman söyle bakalım bir ilişkide özgürlüğe ne kadar ihtiyaç duyuyorsun?

7. Partnerine hediye seçerken hangisine dikkat ediyorsun?

8. Son olarak, partnerinle gelecek hakkında konuşurken kendini nasıl hissettiğini öğrenelim!

Romantik aşık!

Sen aşkta her şeyin duygularla, sevgiyle dolu olmasını isteyen birisin. Partnerini mutlu etmek için elinden geleni yapar, romantik sürprizlerle onu şaşırtırsın. Her şeyin mükemmel olmasını ister, aşka tüm kalbini verirsin!

Maceracı aşık!

Sen özgürlüğüne ve heyecana düşkünsün. Aşkı sürekli yeniliklerle, maceralarla taze tutmak istiyorsun. Partnerini şaşırtmayı, eğlendirmeyi seviyorsun ve monotonluktan hoşlanmıyorsun. Seninle aşk dolu bir yolculuk hiç sıkıcı olmaz!

Güven veren aşık!

Sen aşkta dengeyi ve sakinliği arıyorsun. Partnerinle her şeyi konuşarak çözebilir, anlayış ve güvenle sağlam bir ilişki inşa edebilirsin. Senin için en önemli şey karşılıklı anlayış ve derin bir bağ kurmak.

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Well Ok Then
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