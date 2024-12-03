Gözler Devrildi, Laf Sayıldı: Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın GQ Gecesindeki Halleri Dikkatlerden Kaçmadı!
Gözler Devrildi, Laf Sayıldı: Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın GQ Gecesindeki Halleri Dikkatlerden Kaçmadı!
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti geçtiğimiz akşam düzenlenen GQ Men of the Year 2024 gecesine katıldı. 'Benden köylü kadını çıkmaz' konuşmasıyla gündem olan Altuğ'un sözleri eşi tarafından inandırıcı bulunmadı. 'Saçma sapan bir şey yazmışlar' diyen Atacan'ın sözleri sonrası ikilinin diyaloğu gündem oldu. Bu konuşmanın yanı sıra Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kırmızı halıdaki gergin tavırları dikkatlerden kaçmadı.
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Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Pınar Altuğ ve Doktorlar'ın 'Hasan'ı Yağmur Atacan tüm kötü eleştirileri kulak arkası edip mutlu evliliklerinin tadını çıkarmaya devam ediyorlar.
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Aşkları ve aile hayatlarıyla magazinin dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan ikili zaman zaman manşetlerde yer alıyor.
En son Altuğ, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Benden köylü kadını çıkmaz" açıklamalarıyla sosyal medyaya damgasını vurmuştu.
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan dün akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2024 gecesinde boy gösterdi.
Eşinin ‘köylü kadını’ açıklamasına yorum yapan Yağmur Atacan, Pınar Altuğ'un böyle bir açıklama yaptığına inanamadığını belirtti. Atacan, eşiyle olan muhabbetini "Ben; 'Sen böyle bir şey söylemiyorsun, saçma sapan bir şey yazmışlar' dedim. 'Yok söyledim' dedi' diyerek açıkladı. O sırada Pınar Altuğ'un yüz ifadesi dikkat çekti.
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Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Pınar Altuğ ise “Bu yüzümle o tarz bir rolün doğal durmayacağı anlamında söyledim. Aslında haddimi bilmeye çalışıyordum fakat daha hadsiz bir şekilde algılanmışım. Köylü kadınları gerçekten çok güzel insanlar. Benim söylediklerim kesinlikle güzellik veya çirkinlikle ilgili değildi” dedi.
Kırmızı halıda poz verirken, muhabirlerle sohbet ederken ikili arasında ufaktan bir gerginlik havası da hissedildi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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