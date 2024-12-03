2024 Gotham Ödülleri Töreninin En Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
2024 Gotham Ödülleri Töreninin En Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Gotham Ödülleri, bağımsız sinema için Oscar dönemine giden yolda çok önemli bir noktadır. New York'taki Cipriani Wall Street'te düzenlenen gecede yıldızlar geçidi yaşandı. Ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede kimlerin neler giydiği merak edildi.
Şıklık yarışının yaşandığı ödül töreninin en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz. Hazırsanız, işte başlıyoruz!
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Angelina Jolie
Nicole Kidman
Pamela Anderson
Colman Domingo
Zendaya
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Chloe Sevigny
Elle Fanning
Danielle Deadwyler
Jessica Chastain
Zoe
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Saoirse Ronan
Josh O'Connor
Mikey Madison
Aubrey Plaza
KiKi Layne
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Adrien Brody
Demi Moore
Shailene Woodley
Monica Barbaro
Oscar Isaac
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Misty Copeland
Emily Mortimer
Rachel Brosnahan
Mark Eydelshteyn
Jeremy O. Harris
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Bella Ramsey
Ryan Destiny
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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