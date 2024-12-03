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2024 Gotham Ödülleri Töreninin En Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

2024 Gotham Ödülleri Töreninin En Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
03.12.2024 - 15:28

Gotham Ödülleri, bağımsız sinema için Oscar dönemine giden yolda çok önemli bir noktadır. New York'taki Cipriani Wall Street'te düzenlenen gecede yıldızlar geçidi yaşandı. Ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede kimlerin neler giydiği merak edildi. 

Şıklık yarışının yaşandığı ödül töreninin en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz. Hazırsanız, işte başlıyoruz!

2024 Gotham Ödülleri'nin tüm kazananlarını içeriğimizde görebilirsiniz:

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Angelina Jolie

Angelina Jolie

Nicole Kidman

Nicole Kidman

Pamela Anderson

Pamela Anderson

Colman Domingo

Colman Domingo

Zendaya

Zendaya
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Chloe Sevigny

Chloe Sevigny

Elle Fanning

Elle Fanning

Danielle Deadwyler

Danielle Deadwyler

Jessica Chastain

Jessica Chastain

Zoe

Zoe
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Saoirse Ronan

Saoirse Ronan

Josh O'Connor

Josh O'Connor

Mikey Madison

Mikey Madison

Aubrey Plaza

Aubrey Plaza

KiKi Layne

KiKi Layne
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Adrien Brody

Adrien Brody

Demi Moore

Demi Moore

Shailene Woodley

Shailene Woodley

Monica Barbaro

Monica Barbaro

Oscar Isaac

Oscar Isaac
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Misty Copeland

Misty Copeland

Emily Mortimer

Emily Mortimer

Rachel Brosnahan

Rachel Brosnahan

Mark Eydelshteyn

Mark Eydelshteyn

Jeremy O. Harris

Jeremy O. Harris
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Bella Ramsey

Bella Ramsey

Ryan Destiny

Ryan Destiny

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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