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Oscar Yolu Açılıyor: 2024 Gotham Ödülleri'ni Kazananlar Belli Oldu!

Oscar Yolu Açılıyor: 2024 Gotham Ödülleri'ni Kazananlar Belli Oldu!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
03.12.2024 - 12:24

Gotham Ödülleri, bağımsız sinema için Oscar sezonuna giden yolda önemli bir başlangıçtır. Bu ödülü kazananlar Oscar gibi önemli ödüllerde de büyük bir başarı gösterebilir. 2024 Gotham Ödülleri ABD'nin New York kentinde sahiplerini buldu. 'En İyi Film Ödülü'nü Sebastian Stan'in başrolde oynadığı psikolojik gerilim filmi 'A Different Man' kazandı. Peki, Gotham Ödülleri'ni kazananlar kimler? Gelin tam listeye hep birlikte bakalım.

Kaynak: https://variety.com/2024/film/awards/...
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En İyi Film: A Different Man (A24)

En İyi Film: A Different Man (A24)

En İyi Performans: Colman Domingo - Sing Sing (A24)

En İyi Performans: Colman Domingo - Sing Sing (A24)

En İyi Yardımcı Performans: 'Sing Sing' (A24)

En İyi Yardımcı Performans: 'Sing Sing' (A24)

En İyi Yönetmen: RaMell Ross (Nickel Boys)

En İyi Yönetmen: RaMell Ross (Nickel Boys)

En İyi Uluslararası Film: All We Imagine as Light

En İyi Uluslararası Film: All We Imagine as Light
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En İyi Belgesel: No Other Land

En İyi Belgesel: No Other Land

En İyi Senaryo: His Three Daughters (Netflix)

En İyi Senaryo: His Three Daughters (Netflix)

En İyi Çıkış Yapan Yönetmen: Vera Drew (The People’s Joker)

En İyi Çıkış Yapan Yönetmen: Vera Drew (The People’s Joker)

En İyi Çıkış Yapan Oyuncu: Brandon Wilson (Nickel Boys)

En İyi Çıkış Yapan Oyuncu: Brandon Wilson (Nickel Boys)

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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