Yapılan Bir Ankete Göre İzleyenlerin Midesinin Bulandığı Film, Şoke Edici Açılış Sahnesine Sahip Seçildi
Yapılan Bir Ankete Göre İzleyenlerin Midesinin Bulandığı Film, Şoke Edici Açılış Sahnesine Sahip Seçildi
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/749830/...
Popüler kültür konuları üzerine anketler yapan Ranker.com, yaptığı bir anketle izleyenleri bir filmdeki en şoke edici açılış sahnesini belirledi. Anket sonucunda başrollerinde Gabriel Byrne ve Julianna Margulies'in olduğu Hayalet Gemi (Ghost Ship) seçildi. 2002 yapımı film korku severlerin unutulmazları arasına girdi. Sinema eleştirmenlerinin yerden yere vurduğu, izleyicilerin aşırı saçma ve iğrenç bulduğu o sahnenin ayrıntılarına gelin hep birlikte bakalım.
Not: Bazı görseller rahatsız edici olabilir.
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Korku filmlerinde pek çok sahne unutulmazdır. Bu sahneler insanı şaşırtır, korkar ve şoke eder. Ama bu şoke edicilik filmin açılış sahnesinde ise izleyen herkesin dikkatini çeker.
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İşte o şoke edici sahnelerden biriyle karşınızdayız. Ranker.com'da yapılan bir ankete göre 2002 yılında vizyona giren Hayalet Gemi (Ghost Ship) en şoke edici açılış sekansına sahip film seçildi.
Gabriel Byrne ve Julianna Margulies'in başrollerde oynadığı film, bir kurtarma romörkünün 1962 yılında kaybolmuş bir yolcu gemisini bulmasını konu alıyor. Tabii terk edilmiş gemiyi bulmalarıyla aşırı tuhaf olaylar silsilesi yaşanmaya başlıyor.
Filmin açılış sahnesinde 7'den 70'e bir grup insan dans ediyor. Herkesin dans ettiği sırada geminin kablosu kopuyor ve insanları vücutlarından ikiye ayırıyor. Ortalığın kan gölüne döndüğü sahnede sadece genç bir kız hayatta kalıyor.
Her ne kadar açılış sahnesi dehşet verici olsa da film vizyona girdiği sırada sinema eleştirmenleri tarafından hiç sevilmemişti. Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden sadece 15 puan almış, izleyenler tarafından korkutucu değil iğrenç bulunmuştu.
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Peki siz Steve Beck'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Hayalet Gemi' filmini izlediniz mi? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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