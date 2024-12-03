Yapılan Bir Ankete Göre İzleyenlerin Midesinin Bulandığı Film, Şoke Edici Açılış Sahnesine Sahip Seçildi

Popüler kültür konuları üzerine anketler yapan Ranker.com, yaptığı bir anketle izleyenleri bir filmdeki en şoke edici açılış sahnesini belirledi. Anket sonucunda başrollerinde Gabriel Byrne ve Julianna Margulies'in olduğu Hayalet Gemi (Ghost Ship) seçildi. 2002 yapımı film korku severlerin unutulmazları arasına girdi. Sinema eleştirmenlerinin yerden yere vurduğu, izleyicilerin aşırı saçma ve iğrenç bulduğu o sahnenin ayrıntılarına gelin hep birlikte bakalım.

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