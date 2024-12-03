Doğum Gününde 'Yılın Göz Alıcı Başarısı' Ödülünün Sahibi Olan Afra Saraçoğlu Ödülünü Tüm Kadınlar İçin Aldı!
Doğum Gününde 'Yılın Göz Alıcı Başarısı' Ödülünün Sahibi Olan Afra Saraçoğlu Ödülünü Tüm Kadınlar İçin Aldı!
Dün akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2024 gecesinde boy gösteren ünlü isimlerden bir tanesi de Afra Saraçoğlu oldu. Aynı akşam yeni yaşını kutlayan Saraçoğlu gecede 'Yılın Göz Alıcı Başarısı' ödülünün de sahibi oldu. Çoğu zaman sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan ünlü oyuncu ödülünü tüm kadınlar adına aldığını belirten konuşmasıyla alkış toplarken annesine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
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Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde boy gösteren Afra Saraçoğlu kimi zaman özel hayatı kimi zaman oyunculuğu kimi zaman da açıklamaları ile gündeme geliyor biliyorsunuz ki.
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Saraçoğlu, bu kez de dün akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2024 gecesinde boy gösterdi! Kırmızı elbisesi ile beğeni toplayan Saraçoğlu, "Yılın Göz Alıcı Başarısı" ödülünün de sahibi oldu.
Ödülünü almak için sahneye çıkan Afra Saraçoğlu, doğum günü olduğunu söylerken ödülünü "Çalışan, üreten, ne yaşarsa yaşasın kankası eksik olmayan ve başarıları göz alıcı olmak yerine göz ardı edilen tüm kadınlara" aldığını belirtti.
Ünlü oyuncunun ödül konuşması alkış toplarken ödülünü alırken hayatındaki bazı kadınlara da teşekkür etmek istediğini söyleyen Afra Saraçoğlu, seyirciler arasında bulunan annesine ve ablasına teşekkür etti.
Saraçoğlu, annesi için "İyi ki geldin, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum, bana güç verdin." açıklamalarında bulunurken gözyaşlarına da engel olamadı.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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