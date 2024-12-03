Doğum Gününde 'Yılın Göz Alıcı Başarısı' Ödülünün Sahibi Olan Afra Saraçoğlu Ödülünü Tüm Kadınlar İçin Aldı!

Dün akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2024 gecesinde boy gösteren ünlü isimlerden bir tanesi de Afra Saraçoğlu oldu. Aynı akşam yeni yaşını kutlayan Saraçoğlu gecede 'Yılın Göz Alıcı Başarısı' ödülünün de sahibi oldu. Çoğu zaman sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan ünlü oyuncu ödülünü tüm kadınlar adına aldığını belirten konuşmasıyla alkış toplarken annesine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.