Sosyal Medyanın Dilinden Kurtulamadılar: 2024'te Eleştirilerin Odak Noktası Olarak Gündemden Düşmeyen Ünlüler

Koskoca bir yılı daha geride bıraktık. 2024 yılında ünlü isimlerin aşklarını, ayrılıklarını, tartışmalarını ve daha nice olayları doya doya konuştuk. 2025 yılında da yine birçok ünlü ismi konuşacağımızdan hiç şüphemiz yok! Ancak şimdi yeni bir yıla kapılarımızı açarken 2024 yılında eleştiri oklarını üzerlerine çekerek sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamayan ünlü isimleri ve neden eleştirildiklerini bir hatırlayalım! Hazırsanız, hadi başlayalım!