Sosyal Medyanın Dilinden Kurtulamadılar: 2024'te Eleştirilerin Odak Noktası Olarak Gündemden Düşmeyen Ünlüler
Sosyal Medyanın Dilinden Kurtulamadılar: 2024'te Eleştirilerin Odak Noktası Olarak Gündemden Düşmeyen Ünlüler
Koskoca bir yılı daha geride bıraktık. 2024 yılında ünlü isimlerin aşklarını, ayrılıklarını, tartışmalarını ve daha nice olayları doya doya konuştuk. 2025 yılında da yine birçok ünlü ismi konuşacağımızdan hiç şüphemiz yok! Ancak şimdi yeni bir yıla kapılarımızı açarken 2024 yılında eleştiri oklarını üzerlerine çekerek sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamayan ünlü isimleri ve neden eleştirildiklerini bir hatırlayalım! Hazırsanız, hadi başlayalım!
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Uraz Kaygılaroğlu
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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