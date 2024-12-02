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Sosyal Medyanın Dilinden Kurtulamadılar: 2024'te Eleştirilerin Odak Noktası Olarak Gündemden Düşmeyen Ünlüler

Sosyal Medyanın Dilinden Kurtulamadılar: 2024'te Eleştirilerin Odak Noktası Olarak Gündemden Düşmeyen Ünlüler

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
02.12.2024 - 13:46

Koskoca bir yılı daha geride bıraktık. 2024 yılında ünlü isimlerin aşklarını, ayrılıklarını, tartışmalarını ve daha nice olayları doya doya konuştuk. 2025 yılında da yine birçok ünlü ismi konuşacağımızdan hiç şüphemiz yok! Ancak şimdi yeni bir yıla kapılarımızı açarken 2024 yılında eleştiri oklarını üzerlerine çekerek sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamayan ünlü isimleri ve neden eleştirildiklerini bir hatırlayalım! Hazırsanız, hadi başlayalım!

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Uraz Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz nisan ayında o dönemki sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği pozlar ile çok eleştirilmişti.

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ

Ünlü isim ''Köylü kadınını oynamaya tipim müsait değil!'' açıklaması ile eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz

Bu yıl bol bol göndermeli paylaşımlarda bulunan Cem Yılmaz da çok eleştirilen ünlü isimlerden biri oldu.

Tuba Büyüküstün

Tuba Büyüküstün

Zeytin ağacı galasında Seda Bakan'ın sözünü keserek ünlü oyuncuyu susturmaya çalışan Büyüküstün'ün tavırları da çok eleştirilmişti.

Gülse Birsel

Gülse Birsel

Avrupa Yakası'nda uzun süre Vural Çelik ile birlikte rol alan Gülse Birsel'in Çelik'in vefatından sonra yayınladığı veda yazısı topa tutulmuştu.

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Hülya Avşar

Hülya Avşar

Ünlü isim YouTube'da yayınladığı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli programda ağırladığı konuklarına sorduğu sorular ile eleştirilerin odağı oldu.

Sibil Çetinkaya

Sibil Çetinkaya

Şükrü Özyıldız ile aşk yaşayan ünlü fenomen, Esas Oğlan dizisinin galasında Özyıldız ve Hadise'nin samimi pozlarına gelen 'Hadise abla eniştemize çok yaklaşma' yorumunu beğenmiş, ünlü fenomenin bu hareketi çok eleştirilmişti.

Hande Erçel

Hande Erçel

Hangi birini saysak bilmiyoruz! Hande Erçel bu yıl hem aldığı ödüller hem oyunculuğu hem de ilişkisi ile sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı.

Şevval Sam

Şevval Sam

Şevval Sam'ın katıldığı bir davette kadın cinayetleri sorunusu yanıtlamayı reddederek 'Hiç kötü şeylerden bahsetmeyelim. Ne olur hiç girmeyin çok saçma oluyor ya yapmayın n'olur. Zaten kanayan yara, bu gece değil' açıklamalarında bulunması topa tutulmuştu.

Deniz Akkaya

Deniz Akkaya

Deniz Akkaya, kızıyla ilgili yaşadığı problemler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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