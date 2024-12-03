onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Güzelliğini Gölgeledi: GQ Gecesinde Boy Gösteren Melisa Döngel'in Siyahlara Büründüğü Kombini Çok Eleştirildi!

Güzelliğini Gölgeledi: GQ Gecesinde Boy Gösteren Melisa Döngel'in Siyahlara Büründüğü Kombini Çok Eleştirildi!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
03.12.2024 - 09:39

GQ Men Of The Year 2024 gecesi dün akşam gerçekleşti. Gecenin ödülleri sahiplerine ulaşırken ünlüler de gecede şık kombinleri ile boy gösterdi. Kimileri kombinleriyle göz kamaştırdı, kimileri de ne yazık ki çok eleştirildi. Melisa Döngel de siyahlara büründüğü kombini ile eleştirilen isimlerden bir tanesi oldu. Ünlü ismin tercih ettiği kombinin güzelliğini gölgelediği düşünüldü. Gelin, Melisa Döngel'in kombinine kim ne dedi birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Sen Çal Kapımı", "Sadakatsiz", "Aşk Mantık İntikam" gibi yapımlar ile izleyici karşısına çıkan Melisa Döngel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

"Sen Çal Kapımı", "Sadakatsiz", "Aşk Mantık İntikam" gibi yapımlar ile izleyici karşısına çıkan Melisa Döngel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Melisa Döngel son olarak dün akşam gerçekleşen GQ Men Of The Year 2024 gecesinde boy gösterdi. Ünlü isim yine açıklamalarıyla gündeme gelse de öne çıkan asıl konu Döngel'in kombini oldu.

Melisa Döngel son olarak dün akşam gerçekleşen GQ Men Of The Year 2024 gecesinde boy gösterdi. Ünlü isim yine açıklamalarıyla gündeme gelse de öne çıkan asıl konu Döngel'in kombini oldu.

Döngel'in siyahlara büründüğü kombini sosyal medya kullanıcılarından nasibini aldı desek yeri! Gelin, Melisa Döngel'in siyah tarzına sosyal medya kullanıcıları ne dedi, birlikte bakalım!

Döngel'in siyahlara büründüğü kombini sosyal medya kullanıcılarından nasibini aldı desek yeri! Gelin, Melisa Döngel'in siyah tarzına sosyal medya kullanıcıları ne dedi, birlikte bakalım!

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın