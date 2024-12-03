Güzelliğini Gölgeledi: GQ Gecesinde Boy Gösteren Melisa Döngel'in Siyahlara Büründüğü Kombini Çok Eleştirildi!
Güzelliğini Gölgeledi: GQ Gecesinde Boy Gösteren Melisa Döngel'in Siyahlara Büründüğü Kombini Çok Eleştirildi!
GQ Men Of The Year 2024 gecesi dün akşam gerçekleşti. Gecenin ödülleri sahiplerine ulaşırken ünlüler de gecede şık kombinleri ile boy gösterdi. Kimileri kombinleriyle göz kamaştırdı, kimileri de ne yazık ki çok eleştirildi. Melisa Döngel de siyahlara büründüğü kombini ile eleştirilen isimlerden bir tanesi oldu. Ünlü ismin tercih ettiği kombinin güzelliğini gölgelediği düşünüldü. Gelin, Melisa Döngel'in kombinine kim ne dedi birlikte bakalım!
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"Sen Çal Kapımı", "Sadakatsiz", "Aşk Mantık İntikam" gibi yapımlar ile izleyici karşısına çıkan Melisa Döngel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Melisa Döngel son olarak dün akşam gerçekleşen GQ Men Of The Year 2024 gecesinde boy gösterdi. Ünlü isim yine açıklamalarıyla gündeme gelse de öne çıkan asıl konu Döngel'in kombini oldu.
Döngel'in siyahlara büründüğü kombini sosyal medya kullanıcılarından nasibini aldı desek yeri! Gelin, Melisa Döngel'in siyah tarzına sosyal medya kullanıcıları ne dedi, birlikte bakalım!
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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