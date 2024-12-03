Güzelliğini Gölgeledi: GQ Gecesinde Boy Gösteren Melisa Döngel'in Siyahlara Büründüğü Kombini Çok Eleştirildi!

GQ Men Of The Year 2024 gecesi dün akşam gerçekleşti. Gecenin ödülleri sahiplerine ulaşırken ünlüler de gecede şık kombinleri ile boy gösterdi. Kimileri kombinleriyle göz kamaştırdı, kimileri de ne yazık ki çok eleştirildi. Melisa Döngel de siyahlara büründüğü kombini ile eleştirilen isimlerden bir tanesi oldu. Ünlü ismin tercih ettiği kombinin güzelliğini gölgelediği düşünüldü. Gelin, Melisa Döngel'in kombinine kim ne dedi birlikte bakalım!