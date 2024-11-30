Gizemli Bir Beyefendiyle El Ele Yakalanan Selin Ciğerci Aşk İddialarını Yalanladı: "Üşüdüm, Elini Tuttum"
Gizemli Bir Beyefendiyle El Ele Yakalanan Selin Ciğerci Aşk İddialarını Yalanladı: "Üşüdüm, Elini Tuttum"
Cinsiyet geçiş sürecinden sonra güzellik merkezleri ve aşk ilişkileri ile gündeme gelen Selin Ciğerci, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olmaya devam ediyor. Ciğerci, geçtiğimiz yıllarda Gökhan Çıra ile olan evliliğini sona erdirmiş, boşanmasıyla da çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir iddia üzerine adı Icardi'yle aşk iddialarına karışan Ciğerci, gizemli bir beyefendiyle el ele görüntülenmişti. Ünlü isim aşk iddialarını yalanladı.
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Gökhan Çıra ile iki kez nikah masasına oturan ve son dönemlerde boşanmaları ile gündeme gelen Selin Ciğerci, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Geçtiğimiz haftalarda bir magazin programında konuşulanların ardından Selin Ciğerci'nin ismi Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Icardi'yle aşk iddialarına karışmıştı hatırlarsanız.
Aynı gece bir mekan çıkışında kameralara yakalanan Ciğerci, Icardi ile olan aşk iddialarını şakayla karışık yalanlamıştı.
Yaşananlardan kısa bir süre sonra da Selin Ciğerci gizemli bir beyefendi ile birlikte el ele görüntülenmiş, kameraları görünce panik olan Ciğerci arkadaşız açıklamasında bulunmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde Muhabir Online kameralarına takılan Selin Ciğerci, el ele görüntülendiği beyefendi hakkında açıklamalarda bulundu. Ciğerci, görüntülendiği beyefendi için "Elim üşüyordu. Elini tuttum." dedi.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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