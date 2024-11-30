Gizemli Bir Beyefendiyle El Ele Yakalanan Selin Ciğerci Aşk İddialarını Yalanladı: "Üşüdüm, Elini Tuttum"

Cinsiyet geçiş sürecinden sonra güzellik merkezleri ve aşk ilişkileri ile gündeme gelen Selin Ciğerci, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olmaya devam ediyor. Ciğerci, geçtiğimiz yıllarda Gökhan Çıra ile olan evliliğini sona erdirmiş, boşanmasıyla da çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir iddia üzerine adı Icardi'yle aşk iddialarına karışan Ciğerci, gizemli bir beyefendiyle el ele görüntülenmişti. Ünlü isim aşk iddialarını yalanladı.