İzinsiz Görüntüleri Çekilince Tepki Göstermişti: Demet Akalın ve Şahan Gökbakar'dan Vedat Milor'e Tam Destek!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir lokantaya giden Vedat Milor, yediği lahmacun ve Kilis tavayı çok beğenirken, fotoğraflarının izinsiz olarak çekilmesi sonrasında restoran sahibini “Ben burada maymun değilim” diyerek azarlamıştı hatırlarsanız. Milor'un tepkisi sosyal medyada gündem olurken birçok ünlü isimden de Milor'a destek gelmişti. Milor'u destekleyen isimlerden biri de Demet Akalın ve Şahan Gökbakar oldu.