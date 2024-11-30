İzinsiz Görüntüleri Çekilince Tepki Göstermişti: Demet Akalın ve Şahan Gökbakar'dan Vedat Milor'e Tam Destek!
İzinsiz Görüntüleri Çekilince Tepki Göstermişti: Demet Akalın ve Şahan Gökbakar'dan Vedat Milor'e Tam Destek!
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir lokantaya giden Vedat Milor, yediği lahmacun ve Kilis tavayı çok beğenirken, fotoğraflarının izinsiz olarak çekilmesi sonrasında restoran sahibini “Ben burada maymun değilim” diyerek azarlamıştı hatırlarsanız. Milor'un tepkisi sosyal medyada gündem olurken birçok ünlü isimden de Milor'a destek gelmişti. Milor'u destekleyen isimlerden biri de Demet Akalın ve Şahan Gökbakar oldu.
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Türkiye gastronomi dünyasının gözde isimlerinden biri olan Vedat Milor, hem YouTube kanalında Türkiye'yi geziyor hem de takipçilerine en iyi yemekleri neredece yiyebileceklerini anlatıyor.
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Ünlü isim geçtiğimiz günlerde de İstanbul’da bir lokantaya gitti. Gittiği lokantada yediği lahmacun ve Kilis tavayı çok beğenen Milor, ne yazık ki mekandan mutlu ayrılamadı.
Görüntülerinin izinsiz şekilde çekildiğini fark eden Vedat Milor, restoran sahibini “Ben burada maymun değilim” diyerek azarladı.
Ünlü isim yaşananlar sonrasında X hesabından açıklamalarda bulunurken birçok ünlü isimden de Milor'a destek geldi.
Şahan Gökbakar ve Demet Akalın da X hesabından yaptıkları paylaşım ile Vedat Milör'e tam destek verdi!
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Şahan Gökbakar'ın paylaşımı 👇🏻
Demet Akalın'ın paylaşımı 👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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