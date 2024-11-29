Reha Muhtar Hastanedeyken Deniz Uğur'un Kendisinin Kişisel Verilerini Çalmaya Çalıştığını Açıkladı!

'Deniz Uğur yalıya gelerek bana ait olan karaciğer enzimlerini gösteren raporu Özler Aykal'a gösterip bu belge ile çocuklarımı alacağını söylemiş. Bu belge benim düşerek hastaneye kaldırıldığım belge değildir. Daha önceden karaciğer enzimlerimi gösteren belgedir. Deniz Uğur bu belge ile çocuklarımı almak için beni tehdit etmektedir'