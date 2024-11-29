Reha Muhtar Hastanedeyken Deniz Uğur'un Kendisinin Kişisel Verilerini Çalmaya Çalıştığını Açıkladı!
Reha Muhtar Hastanedeyken Deniz Uğur'un Kendisinin Kişisel Verilerini Çalmaya Çalıştığını Açıkladı!
Reha Muhtar geçtiğimiz aylarda evinde kaza geçirip yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü isim hastanedeyken Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, öz oğlu Poyraz'ı Muhtar'ın diğer eski eşi Nilüfer'in kızıyla beraber kaçırdığını iddia etmişti. İkilinin arasındaki sular bir türlü durulmazken bu kez ortalığı karıştıracak yeni iddialar Reha Muhtar'dan geldi. Reha Muhtar, Deniz Uğur'un kişisel verilerini çalmaya çalıştığını iddia etti.
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Reha Muhtar geçtiğimiz aylarda evinde geçirdiği kaza sonucunda beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, entübe edilip yoğun bakıma alınmıştı hatırlarsanız.
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Ünlü isim hastanedeyken aile ise resmen birbirine girmiş, Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun'un "Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı, Deniz Uğur'un oğlunu kaçırdı" iddiasıyla ortalık fena karışmıştı.
İkilinin arasındaki sular bir türlü durulmazken ortalığı karıştıracak iddialar bu kez de Reha Muhtar'dan geldi. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre tedavisi tamamlanan Muhtar, soluğu savcılıkta aldı.
Reha Muhtar, kendisinin tedavisi sürerken Deniz Uğur'un hastane yetkilileriyle iletişime geçerek alkollü olup olmadığını öğrenmeye çalıştığını ve evine izinsiz girerek bazı sağlık belgelerini aldığını idda etti.
Ünlü isim aynı zamanda 21 Ağustos tarihinde eski eşi Uğur'un Seren Serengil ile birlikte hastaneye geldiğini ve hastane müdürü ile gizli bir görüşme yaptığını açıkladı.
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"Çocuklarımın velayetini almak için elinden geleni yapıyor. 23 Ağustos tarihinde Özler Aykal bana ait yalıya gittiğinde kapının kilidinin kırılarak içeri girildiğini fark etmiş. Özler içeride kızım Mina ve tanımadığı 2 şahsın bulunduğunu gördüğünde söz konusu kişileri Deniz Uğur'un gönderdiğini öğrenmiş" diyen Muhtar, Uğur'un çocuklarını elinden almaya çalıştığını da belirtti.
Kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirildiğini söyleyen Reha Muhtar, eski eşinin cezalandırılması için gerekli kurumlara başvurdu. Şikayet sonrası olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Muhtar yaşananlar ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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