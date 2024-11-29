Yeni Kriz Mahkeme Oldu: Wanda Nara Boşanma Davasının Türkiye'de Görülmesini İsteyen Icardi'ye Karşı Çıktı!
Yeni Kriz Mahkeme Oldu: Wanda Nara Boşanma Davasının Türkiye'de Görülmesini İsteyen Icardi'ye Karşı Çıktı!
Son günlerde magazin gündemini çalkalayan konulardan bir tanesi de sarsıntıların bir türlü durulmadığı Icardi ve Wanda Nara ilişkisi biliyorsunuz ki. Wanda Nara'nın L-Gante ile samimi görüntüleri ve ilişkisini ilan etmesi, Icardi'nin sakatlığı, boşanma aşamasına geçilmesi ve taciz iddiaları derken bu ilişkinin içerisinden çıkmak imkansız hale geldi. Sabah'tan Mevlüt Tezel'İn haberine göre bu kez ikilinin arasında çıkan yeni kriz mahkemenin görüleceği yer oldu! Wanda Nara davanın Türkiye'de görülmesini isteyen Icardi'ye karşı çıktı.
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin biricik eşi Wanda Nara ile arasında yaşananlar son zamanlarda magazin gündeminin zirvesine oturdu biliyorsunuz ki.
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Wanda Nara'nın ihaneti, rapçi L-Gante ile olan ilişkisini ilan etmesi, taciz iddiaları derken ikilinin arasında yaşananlar herkesin ağzını açık bıraktı desek yeri.
Hiçbir konuda anlaşamadıklarını bildiğimiz ünlü çiftimizin arasında yeni bir kriz daha çıktı! Sabah'tan Mevlüt Tezel'in haberine göre yeni krizin sebebi ise boşanma davasının nerede görüleceği oldu.
Icardi'nin boşanma davasının Türkiye'de açılmasını istediği iddia edilirken Wanda Nara'nın davanın Arjantin'de açılmasını istediği belirtildi. Wanda Nara'nın davanın Arjantin'de görülmesini isteme sebebi olarak 'zina'nın haklı gerekçe sayılması olduğu öne sürüldü.
Icardi'den yüklü bir tazminat almak istediği söylenen Wanda Nara'nın dava Türkiye'de görüldüğü takdirde Icardi'ye tazminat ödemek zorunda kalabileceği de iddia edildi.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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