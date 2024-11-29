Yeni Kriz Mahkeme Oldu: Wanda Nara Boşanma Davasının Türkiye'de Görülmesini İsteyen Icardi'ye Karşı Çıktı!

Son günlerde magazin gündemini çalkalayan konulardan bir tanesi de sarsıntıların bir türlü durulmadığı Icardi ve Wanda Nara ilişkisi biliyorsunuz ki. Wanda Nara'nın L-Gante ile samimi görüntüleri ve ilişkisini ilan etmesi, Icardi'nin sakatlığı, boşanma aşamasına geçilmesi ve taciz iddiaları derken bu ilişkinin içerisinden çıkmak imkansız hale geldi. Sabah'tan Mevlüt Tezel'İn haberine göre bu kez ikilinin arasında çıkan yeni kriz mahkemenin görüleceği yer oldu! Wanda Nara davanın Türkiye'de görülmesini isteyen Icardi'ye karşı çıktı.