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Seksenler'de Birlikte Rol Almışlardı: Ayşe Tolga'dan Vefatıyla Camiayı Yasa Boğan Vural Çelik Açıklaması!

Seksenler'de Birlikte Rol Almışlardı: Ayşe Tolga'dan Vefatıyla Camiayı Yasa Boğan Vural Çelik Açıklaması!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
29.11.2024 - 19:10

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik, 17 Ekim tarihinde evinde ölü bulunmuş ve ünlü ismin kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti. Gülse Birsel, Avrupa Yakası'nda birlikte rol aldığı Vural Çelik'in vefatının ardından yayınladığı veda yazısıyla tepki çekmişti. Birçok ünlü ismin yanı sıra Seksenler dizisinde Çelik ile birlikte rol alan Ayşe Tolga'dan da ünlü oyuncu hakkında ilk açıklama geldi.

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Avrupa Yakası'nda Kubilay karakteri ile hafızalarımıza kazınan Vural Çelik, 17 Ekim tarihinde evinde ölü bulunmuş ve ünlü ismin kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti hatırlarsanız.

Avrupa Yakası'nda Kubilay karakteri ile hafızalarımıza kazınan Vural Çelik, 17 Ekim tarihinde evinde ölü bulunmuş ve ünlü ismin kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti hatırlarsanız.

Seksenler, Yahşi Cazibe, Bir Demet Tiyatro gibi yapımlarda da rol alan ünlü oyuncunun cenazesine birçok ünlü isim katılmış ancak Gülse Birsel'in cenazeye yalnızca çiçek göndermesi ardından da yayınladığı veda yazısı büyük tepki çekmişti.

Seksenler, Yahşi Cazibe, Bir Demet Tiyatro gibi yapımlarda da rol alan ünlü oyuncunun cenazesine birçok ünlü isim katılmış ancak Gülse Birsel'in cenazeye yalnızca çiçek göndermesi ardından da yayınladığı veda yazısı büyük tepki çekmişti.

Birsel'in açıklamaları uzun süre gündemden düşmemiş, birçok ünlü isimden de bu konuya dair açıklamalar gelmişti.

Birsel'in açıklamaları uzun süre gündemden düşmemiş, birçok ünlü isimden de bu konuya dair açıklamalar gelmişti.

Seksenler dizisinde Vural çelik ile birlikte rol alan Ayşe Tolga'dan da ünlü oyuncu hakkında açıklama geldi.

Seksenler dizisinde Vural çelik ile birlikte rol alan Ayşe Tolga'dan da ünlü oyuncu hakkında açıklama geldi.

Tolga, Vural Çelik hakkında "Vural çok hassas biriydi. Çok üzgünüm, onu çok severdim. Kızım çok üzüldü. Biraz da uyumlanma problemi yaşadığını düşünüyorum. Keşke biraz daha biz tutabilseydik onu. Ulaşamadık bazen.'' açıklamalarında bulundu.

Tolga, Vural Çelik hakkında "Vural çok hassas biriydi. Çok üzgünüm, onu çok severdim. Kızım çok üzüldü. Biraz da uyumlanma problemi yaşadığını düşünüyorum. Keşke biraz daha biz tutabilseydik onu. Ulaşamadık bazen.'' açıklamalarında bulundu.

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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