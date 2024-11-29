Onun Sayesinde Hayata Tutunmuş: Zeynep Casalini'den Şaşırtan İtiraf: "Beni İntihardan Sezen Aksu Kurtardı!"
Onun Sayesinde Hayata Tutunmuş: Zeynep Casalini'den Şaşırtan İtiraf: "Beni İntihardan Sezen Aksu Kurtardı!"
'Duvar' şarkısı ile hafızalarımıza kazınan Zeynep Casalini'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcının müziği bıraktığı ve Bodrum'a yerleştiği iddia edilmişti hatırlarsanız. Geçtiğimiz saatlerde Snob Magazin kameralarına yakalanan Casalini, Bodrum'a yerleştiğini ancak müziği bırakmadığını açıkladı. Snob Magazin'in haberine göre özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Casali'nin 'Beni intihardan Sezen Aksu kurtardı' itirafı ise duyanları şaşırttı.
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7. 'Duvar' şarkısı ile hafızalarımıza kazınan ve dönemine damga vuran şarkıcılardan biri olan Zeynep Casalini'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
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6. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sanatçının müziği bıraktığı ve Bodrum'a yerleştiği iddia edilmişti hatırlarsanız. Geçtiğimiz saatlerde Snob Magazin kameralarına yakalanan Casalini, Bodrum'a yerleştiğini ancak müziği bırakmadığını açıkladı.
5. Casalini, 'Bodrum'a yerleşti müziği bıraktı' haberleri için "Hiçbir zaman müziği bırakmadım. Yıllardır bırakmadığımı söylüyorum. Hayatımda müzik olmasa depresyondan ölürüm. Beni ayakta müzik tutuyor. Bırakma niyetim yok, dört elle sarılıyorum. Sezen Aksu inanılmaz el verdi. 23 Nisan'da çok kötü bir gece geçirdim. 'Ben artık başka diyara taşınayım. Bu dünya yeter dedim" açıklamalarında bulundu.
4. Kendisini intihar etmekten Sezen Aksu'nun kurtardığını söyleyen Casalini, "24 Nisan sabahı Sezen Aksu, 'Sana bir şarkı gönderiyorum, bak bakalım' dedi. Dört ay önce çıkardığım 'Felaket Manzara'ydı. Beni bataklıktan çıkardı. Acayip büyülü insan. Biri zora düşünce hissediyor. Bunlar filmlerde olur deriz ya, aynen oldu" ifadelerinde bulundu.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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