Armağan Çağlayan'dan Kalp Krizi Sonucunda Vefat Eden Yakın Arkadaşı İsmail Bozkurt'a Duygusal Veda!
Armağan Çağlayan'dan Kalp Krizi Sonucunda Vefat Eden Yakın Arkadaşı İsmail Bozkurt'a Duygusal Veda!
Ekranların tanınan ismi Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde vefat eden Metin Arolat'ın kaybı ile yıkılmıştı. Yakın arkadaşının vefatına çok üzülen ünlü isim duygularını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Çağlayan bu kez de bir başka yakın arkadaşı İsmail Bozkurt'u kaybetti. Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt'un vefatını X hesabından duyuran Çağlayan'ın duygusal vedası gündem oldu.
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Kimi zaman sivri dilli açıklamaları kimi zaman paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Armağan Çağlayan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ünlü isim geçtiğimiz aylarda yakın dostu Metin Arolat'ın vefatı ile sarsılmış, arkadaşına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile veda etmişti. Armağan Çağlayan, Arolat'a vedasında şu açıklamalarda bulunmuştu:
Armağan Çağlayan bu kez de bir başka yakın arkadaşı İsmail Bozkurt'u kaybetti. Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt'un vefatını X hesabından duyuran Çağlayan'ın duygusal vedası kalplere dokundu.
Çağlayan, X hesabından yaptığı paylaşım ile "Hayatımın en kötü zamanlarını geçiriyorum sanırım. Yakın arkadaşlarım bir bir beni bırakıp gidiyor. Önce Metin, şimdi İsmail. İkisi de kalp krizi." açıklamalarında bulundu.
İşte Armağan Çağlayan'ın paylaşımı 👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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