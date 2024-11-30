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Armağan Çağlayan'dan Kalp Krizi Sonucunda Vefat Eden Yakın Arkadaşı İsmail Bozkurt'a Duygusal Veda!

Armağan Çağlayan'dan Kalp Krizi Sonucunda Vefat Eden Yakın Arkadaşı İsmail Bozkurt'a Duygusal Veda!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
30.11.2024 - 17:42

Ekranların tanınan ismi Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde vefat eden Metin Arolat'ın kaybı ile yıkılmıştı. Yakın arkadaşının vefatına çok üzülen ünlü isim duygularını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Çağlayan bu kez de bir başka yakın arkadaşı İsmail Bozkurt'u kaybetti. Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt'un vefatını X hesabından duyuran Çağlayan'ın duygusal vedası gündem oldu.

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Kimi zaman sivri dilli açıklamaları kimi zaman paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Armağan Çağlayan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kimi zaman sivri dilli açıklamaları kimi zaman paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Armağan Çağlayan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü isim geçtiğimiz aylarda yakın dostu Metin Arolat'ın vefatı ile sarsılmış, arkadaşına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile veda etmişti. Armağan Çağlayan, Arolat'a vedasında şu açıklamalarda bulunmuştu:

Ünlü isim geçtiğimiz aylarda yakın dostu Metin Arolat'ın vefatı ile sarsılmış, arkadaşına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile veda etmişti. Armağan Çağlayan, Arolat'a vedasında şu açıklamalarda bulunmuştu:

'Bir telefon haberiyle hayattaki her şey anlamını yitirdi. Her şey. Derin bir boşluk duygusu. Sanki içi su dolu bir balonmuşum gibi. Sadece savruldum. Delirecekmişim gibi hissettim. Öyle bir çaresizlik duygusu. Sanki her şey şakaymış gibi. Uykunun arasında gelen telefon rüyaymış gibi. Keşke öyle olsaydı! Rüya olmadığı gerçeğiyle dün mezarlıkta yüzleştim. Artık başım sıkıştığında arayacağım, beraber klipler çekip eğlenmeyeceğimiz, O’nun şarkılar besteleyip, şarkı sözleri yazıp bana atmayacağı, arabayla tatile gitmeyeceğimiz , beni görüntülü arayıp 'hangisini giyeyim?' diye sormayacağı, deniz kenarında oturup balık yemeyeceğimiz, benim içki onun meşrubat içtiği yemekleri yiyemeyeceğimiz, Onu zorla evden çıkartıp yemeğe götüremeyeceğim, benim her gösterime bana yer ayırtmayacağı, seyrettiği cinayet filmlerini heyecanla anlatmayacağı , 'kuzum nasılsın?' diye telefon etmeyeceği, montaj sabahlarında 'yine çok börek yedim' diye hayıflanmayacağı, beraber avaz avaz arabada şarkılar söyleyemeyeceğimiz gerçeğiyle yüzleştim! Çok mutsuzum... içimin bir yerlerinden koskocaman bir şey koptu. İçimde kocaman bir boşluk duygusu var. Hüzün. Mutsuzluk. Daha şimdiden kocaman bir özlem.'

Armağan Çağlayan bu kez de bir başka yakın arkadaşı İsmail Bozkurt'u kaybetti. Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt'un vefatını X hesabından duyuran Çağlayan'ın duygusal vedası kalplere dokundu.

Armağan Çağlayan bu kez de bir başka yakın arkadaşı İsmail Bozkurt'u kaybetti. Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt'un vefatını X hesabından duyuran Çağlayan'ın duygusal vedası kalplere dokundu.

Çağlayan, X hesabından yaptığı paylaşım ile "Hayatımın en kötü zamanlarını geçiriyorum sanırım. Yakın arkadaşlarım bir bir beni bırakıp gidiyor. Önce Metin, şimdi İsmail. İkisi de kalp krizi." açıklamalarında bulundu.

Çağlayan, X hesabından yaptığı paylaşım ile "Hayatımın en kötü zamanlarını geçiriyorum sanırım. Yakın arkadaşlarım bir bir beni bırakıp gidiyor. Önce Metin, şimdi İsmail. İkisi de kalp krizi." açıklamalarında bulundu.

İşte Armağan Çağlayan'ın paylaşımı 👇🏻

İşte Armağan Çağlayan'ın paylaşımı 👇🏻

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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