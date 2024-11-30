Aşkım Kapışmak'tan İlber Ortaylı'ya Büyük Taş: "İlim Sahibi Olmak Başka İrfan Sahibi Olmak Başka Bir Şey"

Kişisel gelişim yazıları ve kitapları ile tanınan ünlü yazar Aşkım Kapışmak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından takipçileri ile soru-cevap yapan Aşkım Kapışmak bu kez de İlber Ortaylı'ya verdiği tepki ile gündeme geldi.