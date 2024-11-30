onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aşkım Kapışmak'tan İlber Ortaylı'ya Büyük Taş: "İlim Sahibi Olmak Başka İrfan Sahibi Olmak Başka Bir Şey"

Aşkım Kapışmak'tan İlber Ortaylı'ya Büyük Taş: "İlim Sahibi Olmak Başka İrfan Sahibi Olmak Başka Bir Şey"

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
30.11.2024 - 18:18

Kişisel gelişim yazıları ve kitapları ile tanınan ünlü yazar Aşkım Kapışmak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından takipçileri ile soru-cevap yapan Aşkım Kapışmak bu kez de İlber Ortaylı'ya verdiği tepki ile gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kişisel gelişim yazıları ve kitapları ile tanınan ünlü yazar Aşkım Kapışmak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme geliyor.

Kişisel gelişim yazıları ve kitapları ile tanınan ünlü yazar Aşkım Kapışmak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme geliyor.

Sosyal medya hesabından takipçileri ile soru-cevap yapan Aşkım Kapışmak bu kez de İlber Ortaylı'ya verdiği tepki ile gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından takipçileri ile soru-cevap yapan Aşkım Kapışmak bu kez de İlber Ortaylı'ya verdiği tepki ile gündeme geldi.

İlber Ortaylı'nın gençlere sık sık verdiği 'dünyayı gezin' tavsiyesi ve 'cahil' hitabı üzerine yorum yapan Aşkım Kapışmak, "İlim sahibi olmak başka irfan sahibi olmak başka bir şey" cümleleriyle konuya girdi.

İlber Ortaylı'nın gençlere sık sık verdiği 'dünyayı gezin' tavsiyesi ve 'cahil' hitabı üzerine yorum yapan Aşkım Kapışmak, "İlim sahibi olmak başka irfan sahibi olmak başka bir şey" cümleleriyle konuya girdi.

Kapışmak, Ortaylı'ya "Bir kahve fiyatından haberiniz var mı? Bedavadan yaşıyorsunuz. Her gittiğiniz yerden 300-400 bin kaşe alın, oturduğunuz yerden millete cahil deyin..." açıklamalarıyla tepki gösterdi.

Kapışmak, Ortaylı'ya "Bir kahve fiyatından haberiniz var mı? Bedavadan yaşıyorsunuz. Her gittiğiniz yerden 300-400 bin kaşe alın, oturduğunuz yerden millete cahil deyin..." açıklamalarıyla tepki gösterdi.

İşte o anlar;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
10
8
4
2
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
palpito___

Aşkım git kendi kulvarından biriyle kapış 😁

Bozkurt

Kitaplarından ve yazılarından haberim yok ama İlber Ortaylı'ya verdiği cevaplar, bir kişisel gelişim yazarı olarak kendisiyle çelişmesine sebep olmuyordur in... Devamını Gör

michael.elende

Kendi gelişse önce evrimini tamamlar insana benzerdi bence

Süleyman

Adam(Ortaylı) her söylediğinde nasıl haklı çıkabiliyor anlamak mümkün değil. 😆 Bu şahsın da İrfan ne demek bildiğinden şüphedeyim. Hocanın tv programlarından... Devamını Gör