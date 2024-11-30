Aşkım Kapışmak'tan İlber Ortaylı'ya Büyük Taş: "İlim Sahibi Olmak Başka İrfan Sahibi Olmak Başka Bir Şey"
Aşkım Kapışmak'tan İlber Ortaylı'ya Büyük Taş: "İlim Sahibi Olmak Başka İrfan Sahibi Olmak Başka Bir Şey"
Kişisel gelişim yazıları ve kitapları ile tanınan ünlü yazar Aşkım Kapışmak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından takipçileri ile soru-cevap yapan Aşkım Kapışmak bu kez de İlber Ortaylı'ya verdiği tepki ile gündeme geldi.
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Kişisel gelişim yazıları ve kitapları ile tanınan ünlü yazar Aşkım Kapışmak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme geliyor.
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Sosyal medya hesabından takipçileri ile soru-cevap yapan Aşkım Kapışmak bu kez de İlber Ortaylı'ya verdiği tepki ile gündeme geldi.
İlber Ortaylı'nın gençlere sık sık verdiği 'dünyayı gezin' tavsiyesi ve 'cahil' hitabı üzerine yorum yapan Aşkım Kapışmak, "İlim sahibi olmak başka irfan sahibi olmak başka bir şey" cümleleriyle konuya girdi.
Kapışmak, Ortaylı'ya "Bir kahve fiyatından haberiniz var mı? Bedavadan yaşıyorsunuz. Her gittiğiniz yerden 300-400 bin kaşe alın, oturduğunuz yerden millete cahil deyin..." açıklamalarıyla tepki gösterdi.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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Aşkım git kendi kulvarından biriyle kapış 😁
Kitaplarından ve yazılarından haberim yok ama İlber Ortaylı'ya verdiği cevaplar, bir kişisel gelişim yazarı olarak kendisiyle çelişmesine sebep olmuyordur in... Devamını Gör
Kendi gelişse önce evrimini tamamlar insana benzerdi bence
Adam(Ortaylı) her söylediğinde nasıl haklı çıkabiliyor anlamak mümkün değil. 😆 Bu şahsın da İrfan ne demek bildiğinden şüphedeyim. Hocanın tv programlarından... Devamını Gör