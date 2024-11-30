Sevgilisiyle El Ele Görüntülenen Kalben'den Akıllara Durgunluk Veren Aşk Açıklaması: "Kalbimde Hiç Kimse Yok"

Ünlü şarkıcı Kalben, şarkılarının yanı sıra açıklamaları ile de sık sık magazin gündeminde yerini alıyor. Son olarak Saygı1 Sertab Erener konserindeki performansı ile dinleyenleri büyüleyen Kalben, geçtiğimiz saatlerde erkek arkadaşı ile el ele görüntülendi. Erkek arkadaşının kameralara alışık olmadığını söyleyen ünlü şarkıcının el ele verdiği görüntülere rağmen yaptığı 'Kalbimde hiç kimse yok' açıklaması akıllara durgunluk verdi.