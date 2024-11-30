Sevgilisiyle El Ele Görüntülenen Kalben'den Akıllara Durgunluk Veren Aşk Açıklaması: "Kalbimde Hiç Kimse Yok"
Sevgilisiyle El Ele Görüntülenen Kalben'den Akıllara Durgunluk Veren Aşk Açıklaması: "Kalbimde Hiç Kimse Yok"
Ünlü şarkıcı Kalben, şarkılarının yanı sıra açıklamaları ile de sık sık magazin gündeminde yerini alıyor. Son olarak Saygı1 Sertab Erener konserindeki performansı ile dinleyenleri büyüleyen Kalben, geçtiğimiz saatlerde erkek arkadaşı ile el ele görüntülendi. Erkek arkadaşının kameralara alışık olmadığını söyleyen ünlü şarkıcının el ele verdiği görüntülere rağmen yaptığı 'Kalbimde hiç kimse yok' açıklaması akıllara durgunluk verdi.
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Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kalben, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
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Kendine has ve renkli bir tarza sahip olan ünlü sanatçı son olarak Saygı1 Sertab Erener konserinde hem performansı hem kombini ile çok konuşulmuştu.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz akşam erkek arkadaşı ile el ele Magazin Burada kameralarına yakalandı. Kameraları görünce paniğe kapılan Kalben, erkek arkadaşını oradan uzaklaştırarak erkek arkadaşının duruma alışık olmadığını belirtti.
Ünlü şarkıcının kameralara verdiği el ele görüntülere rağmen "Kalbimde kimse yok" açıklamasında bulunması ise akıllara durgunluk verdi.
Evliliği miras kanununa göre mülk edinmek olarak açıklayan Kalben, “İsteyen herkes mülk edinsin. Ben hiç bir zaman bir insanı mülk edinmek zorunda olduğumu düşünmedim bu zamana kadar” sözleriyle evliliğe kapılarını kapadığını da belirtti.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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