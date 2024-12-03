'Dinliyoruz Ama Yargılamıyoruz' Akımına Katılan Eser ve Berfu Yenenler Çiftinin Açıklamaları Topa Tutuldu!
'Dinliyoruz Ama Yargılamıyoruz' Akımına Katılan Eser ve Berfu Yenenler Çiftinin Açıklamaları Topa Tutuldu!
Şimdilerde sosyal medya platformlarında pek meşhur olan bir akım var. 'Dinliyoruz ama yargılamıyoruz' akımı. Sosyal medyada sık vakit geçirenler mutlaka bu akıma denk gelmiştir ama bilmeyenler için hemen bahsedelim. Partnerler birbirleri ile ilgili bazı itiraflarda bulunuyor ama birbirlerini yargılamıyor. Ürettikleri içerikler ile tanınan Berfu ve Eser Yenenler çifti de bu akıma katıldı! Çiftin açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu.
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2019 yılında Eser Yenenler ile evlenen Miss Turkey üçüncüsü Berfu Yenenler, hem açıklamaları hem paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
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Şimdilerde "Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri" programı ile çok konuşulan Berfu Yenenler, Instagram hesabından eşi Eser Yenenler ile birlikte ürettiği eğlence içerikli videolar ile de sık sık gündeme geliyor.
Hatta çiftimiz sosyal medyada popüler olan her akıma katılıyor, bu akımlardan asla geri kalmıyor desek yeri. Daha doğrusu Berfu Yenenler katılıyor da Eser Yenenler mecburen eşlik ediyor gibi.
Ünlü çiftimiz bu kez de sosyal medyada oldukça popüler olan 'Dinliyoruz ama yargılamıyoruz' akımına katıldı. Hem Berfu hem Eser Yenenler'in açıklamaları ise sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirildi.
Gelin önce çiftin “Sen tuvaletten çıktıktan sonra bir süre bekliyorum ki ilişkimizin tadı kaçmasın.” gibi açıklamalarına bir göz atalım 👇🏻
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Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bakalım 👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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