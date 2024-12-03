'Dinliyoruz Ama Yargılamıyoruz' Akımına Katılan Eser ve Berfu Yenenler Çiftinin Açıklamaları Topa Tutuldu!

Şimdilerde sosyal medya platformlarında pek meşhur olan bir akım var. 'Dinliyoruz ama yargılamıyoruz' akımı. Sosyal medyada sık vakit geçirenler mutlaka bu akıma denk gelmiştir ama bilmeyenler için hemen bahsedelim. Partnerler birbirleri ile ilgili bazı itiraflarda bulunuyor ama birbirlerini yargılamıyor. Ürettikleri içerikler ile tanınan Berfu ve Eser Yenenler çifti de bu akıma katıldı! Çiftin açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu.