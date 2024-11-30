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Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
30.11.2024 - 22:08

Ünlü isimlerimiz Instagram hesaplarından kimi zaman özel hayatlarını kimi zaman işlerini paylaşıyor. Ancak bazen anlatmak istedikleri için Instagram yetersiz kalıyor. İşte orada devreye Twitter (X) giriyor. Biz de Instagram'ı aşıp derdini Twitter'dan anlatmaya ant içmiş ünlülerin tweetlerini sizler için derledik. İşte Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en ilgi çeken tweetler!

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Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe
twitter.com

Aynur Aydın

Aynur Aydın
twitter.com

Demet Akalın

Demet Akalın
twitter.com

Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar

Armağan Çağlayan

Armağan Çağlayan
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Ece Seçkin

Ece Seçkin
twitter.com

Danla Bilic

Danla Bilic
twitter.com

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz
twitter.com

İrem Derici

İrem Derici
twitter.com

Ala Tokel

Ala Tokel
twitter.com
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Chaby Han

Chaby Han
twitter.com

Can Bonomo

Can Bonomo
twitter.com
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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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