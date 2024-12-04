İkinci Sibil Çetinkaya-Elçin Sangu Vakası: Pınar Altuğ ve Zafer Algöz Arasındaki Poz Verme Krizi Göze Çarptı

ELLE gecesinde Sibil Çetinkaya'nın, Elçin Sangu'nun poz vermesine bir türlü müsaade etmediği anlar epey topa tutulmuştu. Sangu'nun yüz ifadesi pek çok şeyi anlatmıştı. Yaşananların ardından linç yiyen ünlü fenomen konuya dair 'algı' açıklamasıyla bir kez daha gündem olmuştu.

Buna benzer bir olay da geçtiğimiz gün düzenlenen GQ Men Of The Year 2024'te yaşandı. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Pınar Altuğ'un, arkasını dönen Zafer Algöz'ün ardından yaptığı hareketle kendisinin çekilmesini istediği anlar ikinci kriz olarak patlak verdi.