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İkinci Sibil Çetinkaya-Elçin Sangu Vakası: Pınar Altuğ ve Zafer Algöz Arasındaki Poz Verme Krizi Göze Çarptı

İkinci Sibil Çetinkaya-Elçin Sangu Vakası: Pınar Altuğ ve Zafer Algöz Arasındaki Poz Verme Krizi Göze Çarptı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
04.12.2024 - 11:36

ELLE gecesinde Sibil Çetinkaya'nın, Elçin Sangu'nun poz vermesine bir türlü müsaade etmediği anlar epey topa tutulmuştu. Sangu'nun yüz ifadesi pek çok şeyi anlatmıştı. Yaşananların ardından linç yiyen ünlü fenomen konuya dair 'algı' açıklamasıyla bir kez daha gündem olmuştu. 

Buna benzer bir olay da geçtiğimiz gün düzenlenen GQ Men Of The Year 2024'te yaşandı. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Pınar Altuğ'un, arkasını dönen Zafer Algöz'ün ardından yaptığı hareketle kendisinin çekilmesini istediği anlar ikinci kriz olarak patlak verdi.

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Son dönemlerde Şükrü Özyıldız ile olan ilişkisiyle çok konuşulan Sibil Çetinkaya, ELLE Türkiye'nin 25. yaşını kutladığı gala gecesine damga vurmuştu.

Son dönemlerde Şükrü Özyıldız ile olan ilişkisiyle çok konuşulan Sibil Çetinkaya, ELLE Türkiye'nin 25. yaşını kutladığı gala gecesine damga vurmuştu.

Galanın kırmızı halısında kameralara poz vermek için şekilden şekile giren Çetinkaya'nın, oyuncu Elçin Sangu'nun poz vermesine bir türlü izin vermediği anlar büyük topa tutulmuştu.

Galanın kırmızı halısında kameralara poz vermek için şekilden şekile giren Çetinkaya'nın, oyuncu Elçin Sangu'nun poz vermesine bir türlü izin vermediği anlar büyük topa tutulmuştu.

O anları içeriğimizde vermiştik:

Yaşananlardan birkaç gün sonra ilk açıklamasını katıldığı GQ gecesinde yapan Çetinkaya tüm yaşananları 'algı' olarak değerlendirip tepki göstermişti.

Yaşananlardan birkaç gün sonra ilk açıklamasını katıldığı GQ gecesinde yapan Çetinkaya tüm yaşananları 'algı' olarak değerlendirip tepki göstermişti.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Hem sosyal medyanın hem de magazin gündemine konu olan bu kaosun ardından bir benzeri daha yaşandı. Bu sefer de konunun odağında eşi Yağmur Atacan'la birlikte GQ Men Of The Year 2024 gecesine katılan Pınar Altuğ vardı.

Hem sosyal medyanın hem de magazin gündemine konu olan bu kaosun ardından bir benzeri daha yaşandı. Bu sefer de konunun odağında eşi Yağmur Atacan'la birlikte GQ Men Of The Year 2024 gecesine katılan Pınar Altuğ vardı.

Gecede eşiyle aralarının gergin olduğu iddialarını da haberimizde vermiştik:

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Pınar Altuğ, gecede 'Yılın Komedi İnsanı' ödülünü alan Zafer Algöz'ü çeken kameramanlara yönelik yaptığı hareketle dikkat çekti.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Pınar Altuğ, gecede 'Yılın Komedi İnsanı' ödülünü alan Zafer Algöz'ü çeken kameramanlara yönelik yaptığı hareketle dikkat çekti.
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Gözlerini devirip elini sallayan Altuğ'un "Onu boşverin, beni çekin" dediği ileri sürüldü. Yaşananlar ikinci poz vakası olarak değerlendirilirken Pınar Altuğ da bu davranışı sebebiyle eleştirildi.

Gözlerini devirip elini sallayan Altuğ'un "Onu boşverin, beni çekin" dediği ileri sürüldü. Yaşananlar ikinci poz vakası olarak değerlendirilirken Pınar Altuğ da bu davranışı sebebiyle eleştirildi.

Programın konuğu olan Fedon ise "Ama bu doğru bir hareket değil. Yıllardır izledik, seviyoruz da bu ne?! Yanındaki adama baksana. Zafer Algöz'den bahsediyoruz" diyerek Altuğ'a tepki gösterdi.

Programın konuğu olan Fedon ise "Ama bu doğru bir hareket değil. Yıllardır izledik, seviyoruz da bu ne?! Yanındaki adama baksana. Zafer Algöz'den bahsediyoruz" diyerek Altuğ'a tepki gösterdi.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

Kullanıcılardan gelen eleştirileri de böyle bırakıyoruz...

Kullanıcılardan gelen eleştirileri de böyle bırakıyoruz...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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