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Altın Kelebek'te Çağla Şıkel'e 'Laf Sokmasına' Fena Patlayan Müge Anlı'nın Sözleri Kullanıcıları İkiye Böldü!

Altın Kelebek'te Çağla Şıkel'e 'Laf Sokmasına' Fena Patlayan Müge Anlı'nın Sözleri Kullanıcıları İkiye Böldü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
18.12.2024 - 09:23

Geçtiğimiz günlerde 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne damga vuran bir an yaşanmıştı. Önceki sene yarıştan çekildiğini duyuran Müge Anlı bu kez ödül almak için sahneye çıkmıştı. Mikrofon başına geçen Anlı'nın konuşması oldukça iğneleyici bulunmuş hatta Çağla Şıkel'e laf soktuğu konuşulmuştu. 

Olaydan günler sonra canlı yayında sessizliğini bozan Müge Anlı'nın 'Nasıl bir zeka ya?!' diyerek açıklama yaptı. Laf sokmadığını söyleyen araştırmacı gazetecinin sözleriyse sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Gündüz kuşağının gönülleri fetheden ismi Müge Anlı, 8 Aralık akşamı düzenlenen 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nin en konuşulan ismi olmuştu.

Gündüz kuşağının gönülleri fetheden ismi Müge Anlı, 8 Aralık akşamı düzenlenen 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nin en konuşulan ismi olmuştu.
image.teve2.com.tr

"Geçtiğimiz yıllarda bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de; aralarında Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge farklı bir iş yapıyor, aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı. Ve bence bu, hayatımda duyduğum en onore edici iltifatlardan biriydi" diyen Anlı nazik bir şekilde lafı istediği yere göndermişti.

"Geçtiğimiz yıllarda bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de; aralarında Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge farklı bir iş yapıyor, aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı. Ve bence bu, hayatımda duyduğum en onore edici iltifatlardan biriydi" diyen Anlı nazik bir şekilde lafı istediği yere göndermişti.

O konuyu da şöyle açıklayalım; 49'uncusu düzenlenen Altın Kelebek'te 'En İyi Kadın Sunucu Ödülü'nün sahibi olan Anlı teşekkür konuşması yaptıktan sonra bir daha aday gösterilmek istemediğini açıklamıştı:

O konuyu da şöyle açıklayalım; 49'uncusu düzenlenen Altın Kelebek'te 'En İyi Kadın Sunucu Ödülü'nün sahibi olan Anlı teşekkür konuşması yaptıktan sonra bir daha aday gösterilmek istemediğini açıklamıştı:

'Artık ben buradan da duyurmak istiyorum; çok teşekkür ediyorum artık daha genç arkadaşlarımız, daha yeni işe başlayan arkadaşlarımız bence bu mutluluğu ve gururu yaşasınlar. Ben izninizle artık Altın Kelebek'te aday gösterilmek istemiyorum.'

Altın Kelebek tarihine geçen olay anında Anlı konuşma anında arkasını dönüp zaman zaman da gülümsemişti. Bu dakikalarda Şıkel'in hali gözden kaçmamıştı.

Altın Kelebek tarihine geçen olay anında Anlı konuşma anında arkasını dönüp zaman zaman da gülümsemişti. Bu dakikalarda Şıkel'in hali gözden kaçmamıştı.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

O kaosun ardından sessizliğini ilk kez Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayında bozan ünlü araştırmacı gazeteci 'lafı dolandırmaktan' konusu açılınca "Ben lafı hiç dolandırmam. Neyse söylerim. Seven o yüzden sever, sevmeyen de bundan sevmez zaten" ifadelerini kullandı.

O kaosun ardından sessizliğini ilk kez Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayında bozan ünlü araştırmacı gazeteci 'lafı dolandırmaktan' konusu açılınca "Ben lafı hiç dolandırmam. Neyse söylerim. Seven o yüzden sever, sevmeyen de bundan sevmez zaten" ifadelerini kullandı.
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"Benim hayatta en sevdiğim insanlardan biri Çağla Şıkel'dir. Çağla'ya teşekkür ediyorum, 'Laf soktu' diyorlar. Nasıl bir zeka ya?! Yazık..." diyerek ağır tepki gösterdi.

"Benim hayatta en sevdiğim insanlardan biri Çağla Şıkel'dir. Çağla'ya teşekkür ediyorum, 'Laf soktu' diyorlar. Nasıl bir zeka ya?! Yazık..." diyerek ağır tepki gösterdi.

Detaylar...

Çağla Şıkel'e laf sokmadığı yönünde açıklama yapan Müge Anlı'nın sözleriyse kullanıcıları ikiye böldü.

Çağla Şıkel'e laf sokmadığı yönünde açıklama yapan Müge Anlı'nın sözleriyse kullanıcıları ikiye böldü.

Kimileri Anlı'nın sözlerini oldukça samimi bulurken kimileri de 'Laf çarptın şimdi, kabul et' diyerek inandırıcı bulmadı.

Kimileri Anlı'nın sözlerini oldukça samimi bulurken kimileri de 'Laf çarptın şimdi, kabul et' diyerek inandırıcı bulmadı.
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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