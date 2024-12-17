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Oyuncu Özgü Kaya'nın Kırmızılar İçindeki Halinin Kendall Jenner’a Benzetilmesi Fena Dile Düştü!

Oyuncu Özgü Kaya'nın Kırmızılar İçindeki Halinin Kendall Jenner’a Benzetilmesi Fena Dile Düştü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
17.12.2024 - 18:19

Özgü Kaya, bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı 'Türkan' karakteriyle büyük tanınırlık elde etti. O günden sonra oyunculuğu ve özel hayatıyla sıkça dikkat çeken Kaya, Dubai'deki bir etkinliğe davet edildi. Özel gecede kırmızılar içindeki haliyle gözleri kamaştıran ünlü oyuncu bazı takipçileri tarafından Kendall Jenner'a benzetilince olanlar oldu!

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2017 yılında yayınlanan 'Adı Efsane' dizisiyle ilk kez kamera karşısına çıkan Özgü Kaya oyunculuk kariyerinde emin adımlarla yürümeye başladı.

2017 yılında yayınlanan 'Adı Efsane' dizisiyle ilk kez kamera karşısına çıkan Özgü Kaya oyunculuk kariyerinde emin adımlarla yürümeye başladı.

Ardından birkaç yapımda daha rol alan Kaya, Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisindeki 'Türkan' karakteriyle yıldızını epey parlattı.

Ardından birkaç yapımda daha rol alan Kaya, Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisindeki 'Türkan' karakteriyle yıldızını epey parlattı.

Son dönemlerde özel hayatı ve güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeye başlayan ünlü oyuncu artık birçok isim gibi yurt dışında da epey popüler hale geldi.

Son dönemlerde özel hayatı ve güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeye başlayan ünlü oyuncu artık birçok isim gibi yurt dışında da epey popüler hale geldi.

Önemli etkinliklere davet edilen Kaya geçtiğimiz günlerde de Dubai’de düzenlenen etkinliğe özel konuk olarak davet edildi.

Önemli etkinliklere davet edilen Kaya geçtiğimiz günlerde de Dubai’de düzenlenen etkinliğe özel konuk olarak davet edildi.

Gece boyunca basının ilgi odağı olan Özgü Kaya kırmızılar içindeki pozlarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

Gece boyunca basının ilgi odağı olan Özgü Kaya kırmızılar içindeki pozlarını sosyal medya hesabından da paylaştı.
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Şimdilerde ‘Güzel Aşklar Diyarı’nda rol alan güzel oyuncunun bu hallerini gören bazı takipçileri yorumsuz geçemedi.

Şimdilerde ‘Güzel Aşklar Diyarı’nda rol alan güzel oyuncunun bu hallerini gören bazı takipçileri yorumsuz geçemedi.

Özgü Kaya'yı bu pozlarıyla gören bir kesimin aklına dünyaca ünlü isim Kendall Jenner gelince olanlar oldu!

Özgü Kaya'yı bu pozlarıyla gören bir kesimin aklına dünyaca ünlü isim Kendall Jenner gelince olanlar oldu!
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Sizce ikili arasında benzerlik var mı? Yorumlarda buluşalım...

Sizce ikili arasında benzerlik var mı? Yorumlarda buluşalım...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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