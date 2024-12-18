Gergin Anlar Yaşandı: Muhabirlerden Kaçamadığı İçin Sinirlenen Kıvanç Tatlıtuğ'un Küfür Yağdırdığı İddiası!
Gergin Anlar Yaşandı: Muhabirlerden Kaçamadığı İçin Sinirlenen Kıvanç Tatlıtuğ'un Küfür Yağdırdığı İddiası!
Magazin dünyasının en gözde çiftilerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, oğulları Kurt Efe'nin eğitimi ve aşçılık dersleri için Türkiye'den taşınmaya karar almıştı. Farklı sektörlere de yönelen ünlü ikili geçtiğimiz akşam İstanbul gecelerinde görüntülendi. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; kapıda gazetecilerin kapıda olduğunu öğrenen Tatlıtuğ, arkada da muhabirlerle karşılaşınca küplere bindi. Ünlü oyuncunun gergin anlar yaşayıp argo kelimeler kullandığı iddiası dikkat çekti.
Kaynak: Takvim
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Ülkenin en yakışıklı oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sıkça adından söz ettiriyor. tanımayan yoktur diye düşünüyoruz!
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Pek çok kişiye göre 'karizma' kelimesinin sözlükteki karşılığı sayılan ünlü oyuncu her adımıyla ilgi odağı olurken, şu sıralar Londra işleriyle gündemde.
2016 yılından beri evli olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer hem oğulları Kurt Efe'nin eğitimi hem de yakışıklı oyuncunun aşçılık eğitimi için ülkeden taşınmıştı.
Londra serüveninden kareler de paylaşamaya başlayan Tatlıtuğ ailesi attıkları her adımla magazinin gözdesi olmaya devam etti.
İki ülke arasında mekik dokuyan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, önceki akşam da Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
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Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; mekandan çıkarken kapıda gazetecilerin kendilerini beklediğini öğrenen Tatlıtuğ'un paniğe kapılarak arka kapıya yöneldiği ileri sürüldü.
Basın mensuplarının arka çıkışta da olduğunu öğrenen yakışıklı oyuncunun adeta çılgına döndüğü iddia edildi.
Yaşananlar yüzünden kısa süreli bir gerginlik yaşadığı öne sürülen Kıvanç Tatlıtuğ'un çevresindekilere sert çıkıp argo kelimeler kullandığı iddia edildi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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