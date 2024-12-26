17 Yaşındaki Genç Monopoly GO İçerisinde 880 Bin TL Harcamayı Başardı!
17 Yaşındaki Genç Monopoly GO İçerisinde 880 Bin TL Harcamayı Başardı!
Günümüzde oyun oynama alışkanlıkları değişti. Artık oyunu satın alıp, diski takıp oynamaktan ziyade oyunu satın alıp bir de üstüne oyun içi satın alım yaptığımız bir dönemdeyiz. Tabii, her alanda olduğu gibi bu alanda da uçuk kaçık harcamalar yapan insanlar var. Bugün de onlardan birisini sizlere aktaracağız.
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Monopoly GO nedir?
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Olayın başlangıcı Reddit'e dayanıyor.
Gönderiyi paylaşan kişinin kızı, oyuna tonla para yatırmış.
Diğer kullanıcılar yardım etmeye çalışsa da sonucun ne olduğu bilinmiyor.
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