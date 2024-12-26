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17 Yaşındaki Genç Monopoly GO İçerisinde 880 Bin TL Harcamayı Başardı!

17 Yaşındaki Genç Monopoly GO İçerisinde 880 Bin TL Harcamayı Başardı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 18:31

Günümüzde oyun oynama alışkanlıkları değişti. Artık oyunu satın alıp, diski takıp oynamaktan ziyade oyunu satın alıp bir de üstüne oyun içi satın alım yaptığımız bir dönemdeyiz. Tabii, her alanda olduğu gibi bu alanda da uçuk kaçık harcamalar yapan insanlar var. Bugün de onlardan birisini sizlere aktaracağız.

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Monopoly GO nedir?

Monopoly GO nedir?

Bu isim, çoğunuza tanıdık gelecektir. Yıllarca masa oyunları ile hayatımıza giren Monopoly, şimdi de sanal dünyada varlık gösteriyor. Tamamen internet üzerinden oynanan Monopoly GO, oyunculara kutu oyunu deneyimini sanal alemde yaşatmayı hedefliyor.

Olayın başlangıcı Reddit'e dayanıyor.

Olayın başlangıcı Reddit'e dayanıyor.

Reddit üzerinde birçok topluluk bulunuyor. Bunlardan birisi de Monopoly GO topluluğu. Bu toplulukta gönderi yayınlayan bir kullanıcı ise şaşırtıcı bir durumdan şikayet etti.

Gönderiyi paylaşan kişinin kızı, oyuna tonla para yatırmış.

Gönderiyi paylaşan kişinin kızı, oyuna tonla para yatırmış.

Gönderiyi paylaşan kullanıcı, kızının Monopoly GO oyununa toplamda 368 satın alım yaparak 25 bin dolar harcadığını dile getirdi. Türk lirasına çevirdiğimizde bu miktar neredeyse 1 milyona yaklaşıyor.

Diğer kullanıcılar yardım etmeye çalışsa da sonucun ne olduğu bilinmiyor.

Diğer kullanıcılar yardım etmeye çalışsa da sonucun ne olduğu bilinmiyor.

Gönderi altında birçok insan toplandı. Kullanıcıya yardım etmek isteyenler, tavsiyeler ve çözüm yolları önerdi. Tabii, gönderiyi yayınlayan kullanıcı kısa bir süre sonra bu paylaşımı kaldırdı. Bu olayın nasıl devam ettiği ve sonucunun ne olduğu ise merak konusu.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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