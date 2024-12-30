Dans Teklifleri Reddedilen Oyuncudan Motor Yağı İçene Haftanın En Komik Steam Yorumları!
Dans Teklifleri Reddedilen Oyuncudan Motor Yağı İçene Haftanın En Komik Steam Yorumları!
Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.
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10. Batanya Kralı, delikanlılıkta sınıfta kalmış.
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9. Birtakım benzerlikleri bulunuyor evet.
8. Beşiktaş taraftarları bu fikre katılabilir.
7. Süper Mario'nun orijinal tarifini arıyorum.
6. Bu sefer güldürmedi...
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5. Biz de koltuk takımlarını atmak zorunda kalmıştık.
4. Strateji oyunları emek ister.
3. Gem sistemini çözünce oyun bitiyor.
2. Teklif aşamasında bazı hatalar yapıyor olabilirsin.
1. Bir sabun imalatçısının "Sadece her şeyimizi kaybettiğimiz an özgür olabiliriz." sözünün sağlaması.
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