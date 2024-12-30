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Dans Teklifleri Reddedilen Oyuncudan Motor Yağı İçene Haftanın En Komik Steam Yorumları!

Dans Teklifleri Reddedilen Oyuncudan Motor Yağı İçene Haftanın En Komik Steam Yorumları!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 17:48

Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.

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10. Batanya Kralı, delikanlılıkta sınıfta kalmış.

10. Batanya Kralı, delikanlılıkta sınıfta kalmış.

Oyun: Mount & Blade II: Bannerlord

9. Birtakım benzerlikleri bulunuyor evet.

9. Birtakım benzerlikleri bulunuyor evet.

Oyun: Cyberpuk 2077

8. Beşiktaş taraftarları bu fikre katılabilir.

8. Beşiktaş taraftarları bu fikre katılabilir.

Oyun: EA FC 25

7. Süper Mario'nun orijinal tarifini arıyorum.

7. Süper Mario'nun orijinal tarifini arıyorum.

Oyun: Elden Ring

6. Bu sefer güldürmedi...

6. Bu sefer güldürmedi...

Oyun: Euro Truck Simulator 2

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5. Biz de koltuk takımlarını atmak zorunda kalmıştık.

5. Biz de koltuk takımlarını atmak zorunda kalmıştık.

Oyun: Grand Theft Auto V

4. Strateji oyunları emek ister.

4. Strateji oyunları emek ister.

Oyun: Hearts of Iron IV

3. Gem sistemini çözünce oyun bitiyor.

3. Gem sistemini çözünce oyun bitiyor.

Oyun: Path of Exile 2

2. Teklif aşamasında bazı hatalar yapıyor olabilirsin.

2. Teklif aşamasında bazı hatalar yapıyor olabilirsin.

Oyun: Stardew Valley

1. Bir sabun imalatçısının "Sadece her şeyimizi kaybettiğimiz an özgür olabiliriz." sözünün sağlaması.

1. Bir sabun imalatçısının "Sadece her şeyimizi kaybettiğimiz an özgür olabiliriz." sözünün sağlaması.

Oyun: Rust

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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